Yeni Chevrolet Captiva, yalnızca Asya ve Güney Amerika'da satılacak

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Ürün gamında benzer boyutlara sahip Captiva ve Equinox modellerine yer veren Chevrolet, geçtiğimiz yıl tercihini Equinox’tan yana kullanmış ve Captiva satışlarını dünya genelinde aşamalı olarak durdurma kararı almıştı. ABD’li marka Captiva ismini ikinci nesil olarak geri getirdi. Fakat bu araç bizim bildiğimiz Chevrolet Captiva’dan oldukça farklı olmakla birlikte yalnızca Asya ve Güney Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.

Tayland’daki Bangkok Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeni Chevrolet Captiva, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak beş ve yedi koltuk seçeneklerine sahip olacak. Tasarım olarak Çin’de satılan Baojun 530’un birebir aynısı olan 2019 Chevrolet Captiva, B ve C segment SUV arayan müşterilere hitap edecek. 4,655 mm uzunluğa, 1,835 mm genişliğe ve 1,760 mm yüksekliğe sahip yeni Captiva’da LED gündüz farları ve panoramik sunroof gibi pek çok özellik bulunacak.

Yeni Chevrolet Captiva hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Fakat kaputun altındaki seçeneklerden biri, 147 beygir güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo benzinli ünite olacak. Standart olarak 6 ileri manuel şanzımanın sunulacağı araçta CVT otomatik şanzıman da opsiyon listesinde bulunacak. 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, USB girişleri ve 6 hoparlörlü ses sistemi de yeni Captiva’nın özellikleri arasında.

2019’un ikinci yarısında satışa sunulması beklenen yeni Chevrolet Captiva’nın fiyatı 31 bin 600 dolar civarında olacak.

https://www.carscoops.com/2019/03/chevrolet-captiva-returns-for-a-second-generation-as-rebadged-baojun-530/