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Volvo XC40'ın tamamen elektrikli versiyonu bu yıl bitmeden tanıtılacak

Geçtiğimiz ay tanıtılan Polestar 2 ile aynı platformu kullanacak tamamen elektrikli Volvo XC40'ın 500 km civarında sürüş menziline sahip olması bekleniyor. Ayrıca plug in hibrit versiyonlar da gelecek
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo XC40'ın tamamen elektrikli versiyonu bu yıl bitmeden tanıtılacak
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Otomotiv sektöründeki dönüşümün gerisinde kalmak istemeyen Volvo, Polestar’ı yalnızca elektrikli araç üreten bir alt marka haline getirdi. Fakat bu durum, İsveçli üreticinin kendi ürün gamını ihmal edeceği anlamına gelmiyor. Automotive News’in haberine göre, şirketin sevilen modeli Volvo XC40’ın elektrikli versiyonu bu yıl tanıtılacak.

2025 yılına geldiğimizde global satışlarının yarısını elektrikli araçların oluşturmasını hedefleyen Volvo, ilk adımını bu yıl tanıtacağı elektrikli Volvo XC40 ile atacak. Bu otomobil İsveçli marka için ilk olsa da, Volvo Car Group bünyesinde tanıtılan ikinci elektrikli araç olacak. Zira geçtiğimiz ay Tesla Model 3’e dişli bir rakip olarak Polestar 2 tanıtılmıştı.

Elektrikli Volvo XC40, Polestar 2’de kullanılan Compact Modular Architecture (CMA) platformu üzerine inşa edilecek. İlk kez XC40 modelinde kullanılan bu platform, Volvo ve Çinli üretici Geely’nin imzasını taşıyor. XC40’ın elektrikli versiyonunun menzil değeri henüz doğrulanmış değil. Ancak Polestar 2’de 500 km sürüş menzili sağlayan 78 kWh’lık bataryanın XC40 modelinde de kullanılabileceği düşünülüyor. Bunun dışında her iki modelin de 2020’de yollarda olması bekleniyor.

Volvo XC40, tam elektrikli versiyonun yanı sıra iki farklı plug-in hybrid seçeneğiyle de yollarda olacak. Hibrit sistem ilk etapta T5 Twin Engine, daha sonra da T4 Twin Engine versiyonlarında kullanılacak. İsveçli üreticinin global satışlarının yüzde 15’ini halihazırda hibrit araçlar oluşturuyor.


https://europe.autonews.com/automakers/volvo-xc40-full-electric-variant-debut-later-year Yorum Yaz
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meego 1 ay
arabanın şuanki boş fiyatı 275bin TL ,dolusu 307bin TL, r desinı 436binTL
Şimdi size sorarım ey dostlar bu aracın elektiriklisi Türkiyeye kaç TLye gelir...
Bu fiyatlara kim alır...
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arabaci_58 1 ay meego
Elektriklisinde ötv olmayacağı için fabrikadan absürt fiyatla çıkmazsa daha ucuza bile gelebilir.
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1ses1 1 ay
Türkiye için full elektrikli araç erken ama hibrit modeller dönem için en iyisi. Ötv yide geçtik. 5-6 kat döviz kuruyla hayal oluyor.
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