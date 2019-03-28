Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu

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Yaklaşık yedi yıldır yollarda olan ikinci nesil Ford Kuga nihayet yenilenmeye hazır. Bugün ortaya çıkan haberlerde, daha önce kamuflajlı prototiplerini gördüğümüz yeni Ford Kuga’nın birkaç gün içerisinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Ford’un yeni teaser paylaşımı bu iddiaları doğruladı.

Üçüncü nesil Ford Kuga’nın kısa bir teaser videosunu paylaşan Ford Türkiye, aracın 2 Nisan Salı günü tanıtılacağını belirtti. Yeni Ford Kuga’nın tasarım olarak son nesil Focus’tan izler taşıması bekleniyor. Zaten söz konusu bu benzerlik Kuga’nın dış tasarımına odaklanan teaser’da da karşımıza çıkıyor. Geniş bir “Kuga” yazısının bulunduğu arka kısmın yapısını bu benzerliklere dahil edebiliriz.

Kamuflajlı fotoğraflarından da anladığımız kadarıyla selefine kıyasla daha sportif bir model olacak yeni Ford Kuga, ilk olarak yeni nesil Focus’ta gördüğümüz C2 platformu üzerine inşa edilecek. Bu sayede elektriklendirilmesi mümkün olan aracın aks mesafesi de artacak. Daha ferah bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacak yeni Ford Kuga’nın böylelikle rakipleri karşısındaki şansı da artacak.

Yeni Ford Kuga’nın kabin kısmında da radikal bir değişikliğe gidilecek. Kokpiti büyük bir bilgi-eğlence ekranıyla domine edilecek aracın genel malzeme kalitesi de iyileştirilecek. Bunun ipucunu veren son paylaşımda da otomatik vitesli versiyonlarda vites kolu yerine yuvarlak bir düğme kullanılacağı görülüyor.

Yeni Ford Kuga’daki motor seçeneklerinin 1.5 litre üç silindirli EcoBoost üniteyle başlaması, bu motorun 150 ve 180 beygirlik iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca yeni platformun mümkün kıldığı 48V hafif hibrit sistemin bu iki versiyonda da kullanılarak CO2 salınımının 50g/km’a kadar düşürülebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 1.5 litre ve 2.0 litrelik EcoBlue dizel motorların kaputun altındaki diğer seçenekler olacağı da gelen bilgiler arasında.

2 Nisan Salı günü ilk kez göreceğimiz yeni Ford Kuga’nın yıl bitmeden bayilerdeki yerini alması bekleniyor. Tüm detayları birkaç gün sonra belli olacak aracın fiyat bilgisi için biraz daha uzun beklememiz gerekebilir. Şimdiki Ford Kuga ise Türkiye’de 164 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.