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Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı

Ankara'daki buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil konusunda bir gevşeme olduğunu belirtirken, "ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı
 

Uzun zamandır konuşulan, adeta yılan hikayesine dönen “yerli otomobil”in üretimini üstlenen 5 babayiğite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert uyarı geldi. Ankara’da gençlerle buluşan Erdoğan, yerli otomobil projesine ilişkin “ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız” dedi.

Atakule’de gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce “2019’da prototip göstereceğiz” sözü verilen yerli otomobil projesine ilişkin bir soru üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil konusunda biraz gevşeme olduğunu belirten Erdoğan, üretimi üstlenen 5 babayiğitle ilgili şunları söyledi:

"Gerekirse yabancılarla yaparız" 

İşi ağırdan alıyorlar. Bunların hepsi büyük firmalar. Hepsine teşvik de verdik. İmzayı attılar, ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız. Onlar yapmazsa yabancılarla görüşürüz. Teknoloji alır ve yerli otomobili onlarla ortaklaşa yaparız. 

Yerli otomobile ilişkin yapılan son açıklamalarda ilk aracın C segmentinde, SUV ve tamamen elektrikli bir araç olacağı belirtilmişti. Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 3. Seviye otonom sürüş teknolojisine de sahip olacağı söylenen yerli otomobilin istihdama doğrudan ve dolaylı katkısının 20 bin kişi civarında olacağını söylemişti. Yerli otomobilin ilk prototipinin bu yıl üretilmesi, 2020 yılında yola çıkması hedefleniyor.


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mabovski 1 ay en beğenilen
Yine mi kandırıldık
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murdocklawless 1 ay
ooo seçim öncesi bekliyorduk bir yerli oto haberi. iyi oldu bu. artık bir sonraki yerli oto haberi genel seçimler öncesinde hayırlısıyla.
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Musty3535123 1 ay
yerli otomobilimiz göklerde..
seçim is coming..
1 Yanıt Yanıtla +172
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redferrari 1 ay
Tuna nehri akmam diyor,
etrafımı yıkmam diyor,
şanı büyük Ekrem başkan
�stanbul'dan çıkmam diyor
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freemangroovy 1 ay
Ama esas soru şu: Tayyip Erdoğan bu durumu yaratan kişi midir yoksa bir sonuç mu?
Soruyu başka türlü sorarsak; Erdoğan iktidardan gittiği zaman Türkiye’nin yönetim sorunu bitecek midir?
Buna ‘’Evet’’ cevabı verebilmeyi çok isterdim çünkü bu, çok kolay bir çözüm olurdu.
Ama ne yazık ki cevabım ‘’Hayır!’’
Her ne kadar, kişilerin tarihte oynadığı rolü inkar etmesem de biliyorum ki Tayyip Erdoğan sebep değil bir sürecin sonucudur. Ve sorun, onun gitmesiyle bitmeyecektir.
Sorun onu iktidara getiren, üst üste dokuz seçim kazandıran, bir sürü yolsuzluk ve yönetim skandallarına rağmen körü koruna peşinden giden halktır. Daha doğrusu halkın bir bölümüdür.
Bu halk yığının Anadolu müslümanlığıyla, gelenekle, ahlakla, haram helal kavramıyla, merhametle, şefkatle hiçbir ilgisi yoktur. Köyden kente göçle başlayan, ne köylü ne kentli olabilen, bütün değer ölçülerinden kopmuş, vahşi birer yaratık haline gelmiş, talandan yalandan pay kapmaya çalışan ve literatürde lumpen proletarya olarak tanımlanmış olan kitledir bu.
AKP’ye oy vermiş olanların tümünü böyle yaftalamak doğru değil elbette. İçlerinde düzgün ve samimiyetle oy veren seçmenler de olabilir. Ama o kitlenin genel karakteristiği budur.
Bu kesim kendini önce arabesk müzikle gösterdi. Güzelim türküleri, geleneksel şarkıları, Anadolu’nun büyük şiir geleneğini terk eden insanlar, bir anda mide bulandırıcı seslere, insanın kulağını tornavida gibi delen elektro bağlamalara, içinde hiçbir hakiki lirizm ve hüzün barındırmayan ‘’Ben de isterem!’’ saldırganlığına kaptırdı kendini. Şehirler kaçak mahallelerle, üzerinde demir filizleri bırakılmış sıvasız çirkin yapılarla, lağım kokan mahallelerle doldu. Suç oranı ve özellikle kadına karşı şiddet akıl almayacak ölçülerde arttı.
Bunun adına ‘’muhafazakarlık’’ denilebilir mi? Elbette denilemez.
Aşağı yukarı sayıları kırk milyon dolayında tahmin edilen bu kitle Itri, Mimar Sinan estetiğine de sahip değildir; Anadolu’da yüzyıllarca aydınlık bir nehir gibi akmış olan Karacaoğlan, Pir Sultan, Dadaloğlu temizliğine de.
Dolayısıyla bu kesim muhafazakar değil, Türkiye’ye çarpık ve ahlak ölçülerinden yoksun bir ‘’modernleşme’’ sunan yeni bir oluşumdur.
Lafı uzatmadan söyleyeyim. Bu kesimin hayatta en çok nefret ettiği model uygarlaşma, kültür, temizlik ve zarafet simgesi Mustafa Kemal Atatürk, kanıyla canıyla savunduğu lideri ise şimdiki cumhurbaşkanıdır. Kimse kendini aldatmasın. Sayıları çok kalabalık olan bu kesim, ne olursa olsun, hangi skandal patlarsa patlasın sonuna kadar liderini destekleyecek ve Cumhuriyet’e karşı çıkacaktır.
Erdoğan siyasi ömrünü tamamlasa da ona benzeyen başka bir lider bulmakta gecikmeyecektir.
Çünkü Türkiye’nin çürüyen kesimi , bu bozulmayı önce müzikle, sonra hayatımızın her alanına egemen olan lumpenleşme ve arabeskleşmeyle ifade etmeye devam ediyor. Gafil aydınlardan (!) destek alan lumpen kültür, örgütlü cehaletle beslenerek kılcal damarlarımıza kadar yayılıyor.
Bu manzaraya, lumpenlerin ele geçirdiği muazzam para ve iktidar gücünü de eklerseniz geleceğin hiçbirimiz için kolay olmadığı çok açık.
Erdoğan bu kitlenin lideridir ve onun yokluğunda yeni bir lider bulacaklarına hiçbir kuşku yok.
Mustafa Kemal aydınlığını savunan kitleler birleşene ve kendi aralarındaki çelişkileri gidererek, evrensel değerleri savunan bir Türkiye kültürü yaratana kadar acılar devam edecek.
Zülfü Livaneli / 03.11.2014
Şimdi bu şaibeli politikacıyı hiç sevmesem de-diğer tüm şaibeli politikacıları sevmediğim gibi- adam çok doğru yazmış..
.Onları savunanlar kim, okumamışlar, cahiller, esnafın okumamışı, en sevilmeyen meslek grupları, vs..
Örneğin ülkedeki en alt meslek gruplarına bakın, örneğin taksiciler, sorun hepsi bu kafadadır..
Zaman onların zamanı, ülke vandallara emanet..
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agtr 1 ay
Adamlar (Almanya) otomobil yapmayı geçmiş, koltuk ısıtmanın yanında soğutmasını yapmış. Uzaktan farları yanık araba görünce kısa farlara geçen araba yapmış. Biz daha bir araba yapamadık. Kılıçdaroğlu! Daha bir araba yapamadık. utanmıyor muyuz?
Niçin münih’te, bayern’de, köln’de yaşayan hans 3000 euro maaş alırken istanbul’da yaşayan hasan 1500-2000 bulunca göbek atıyor? Cumhurbaşkanı, başbakan aslanlar gibi mücadele ediyor. yazıklar olsun. şu CHP’ye bak ya”
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BigMuffin 1 ay
G63 ile kıyaslabilecek bişi çıkcak sanki
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aaguler 1 ay
Aktroll turnusolü gibi başlık olmuş Allah’a şükür. Blokla blokla bitmiyor. Halkı patates ve soğana muhtaç eden, köle hayatı sürmesine sebep olanlara hala arka çıkan kaz kafalı arkadaşlara acımaktan başka birşey gelmiyor elden. Yazık
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deniz006 1 ay
millet gıda kuyruguna girmiş ülke arap yarımadasına dönmüş bu halen araba ülkeni geri götüyorsun ilk önce ülkeyi bir sabitle ekonomiyi düzelt ülkeyi mültecilerden temizle...
şu mülteciler bir gitsin bu dolar 1tl düşmesse neyim ülke nefes alır
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DH Misafiri 1 ay
en saçma yorum
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Huseyin-ZST 1 ay
Bu beş babayiğit, bu açıklamadan sonra, cumhurbaşkanı yardimcilarina mutlaka ulaşmıştır. Aldıkları cevabı tahmin edebiliyorum: "sayın cumhurbaskimiz yanlış bilgilendirilmis."
Özetle: tribünlere oynuyor, korkacak bir şey yok,sakın olun.
Siyasetin iç işleyişini bilmeyenler anlamaz tabi.
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maestro35 1 ay
Ankara uzay üssünde seri üretime geçildi diye biliyorum..
Bor ile çalışıyormuş...Borhibrit. üstten 15 eksantrikli.. Bide LPG uyumlu yapmislar.. çelik supapliymis..teknolojisi dünyada yok.. yolcu durumuna göre uzuyormus. Tek kusuru arka camları manuel yapmışlar.
Siz hala inanmayın ..vir vir vir vir konuşun.

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uykuadam 1 ay
2013 model arabam var 3-4 sene daha binerim 2022 -2023 de yerli elektrikli oto alabilirim
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