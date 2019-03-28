Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı

Uzun zamandır konuşulan, adeta yılan hikayesine dönen “yerli otomobil”in üretimini üstlenen 5 babayiğite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert uyarı geldi. Ankara’da gençlerle buluşan Erdoğan, yerli otomobil projesine ilişkin “ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız” dedi.

Atakule’de gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce “2019’da prototip göstereceğiz” sözü verilen yerli otomobil projesine ilişkin bir soru üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil konusunda biraz gevşeme olduğunu belirten Erdoğan, üretimi üstlenen 5 babayiğitle ilgili şunları söyledi:

"Gerekirse yabancılarla yaparız"

“İşi ağırdan alıyorlar. Bunların hepsi büyük firmalar. Hepsine teşvik de verdik. İmzayı attılar, ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız. Onlar yapmazsa yabancılarla görüşürüz. Teknoloji alır ve yerli otomobili onlarla ortaklaşa yaparız. ”

Yerli otomobile ilişkin yapılan son açıklamalarda ilk aracın C segmentinde, SUV ve tamamen elektrikli bir araç olacağı belirtilmişti. Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 3. Seviye otonom sürüş teknolojisine de sahip olacağı söylenen yerli otomobilin istihdama doğrudan ve dolaylı katkısının 20 bin kişi civarında olacağını söylemişti. Yerli otomobilin ilk prototipinin bu yıl üretilmesi, 2020 yılında yola çıkması hedefleniyor.