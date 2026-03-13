Lucid, Tesla Cybercab'e rakip robotaksisini tanıttı

Lucid robotaksi pazarına Lunar ile giriyor
Etkinlikte şirket, kârlılığı artırmayı, pazar payını büyütmeyi ve yüksek hacimli segmentlerde verimlilik liderliğini sürdürmeyi hedefleyen yeni teknolojilerini ve stratejilerini paylaştı. Bu planların merkezinde ise yeni orta boy elektrikli araç platformu bulunuyor.
Bu platform üzerine inşa edilecek üç yeni modelin 50 bin doların altında başlangıç fiyatına sahip olması planlanıyor. Bunlar arasında, Cosmos SUV, Ocean SUV ve henüz açıklanmayan üçüncü bir elektrikli model yer alıyor. Lucid’e göre yeni platform, menzil, verimlilik, performans, araç içi teknoloji ve genişlik açısından sınıfının en iyi değerlerini sunacak.
Sınıfının en verimlisi olacak
Lucid, yeni platformun robotaksi kullanımında “sınıfının en yüksek verimliliğini” sunacağını belirtiyor. Robotaksi platformu, 14 dakikada yaklaşık 320 km menzil kazanabilecek hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca araçta otonom sürüş ve temel araç sistemleri için güvenlik yedekleri de bulunacak. Aynı platform üzerine kurulu Cosmos SUV modeli, 69 kWh batarya ile yaklaşık 480 km menzil sunacak.
Lucid, daha önce Uber ve Nuro ile yaptığı iş birliği kapsamında 20.000 adet Gravity modeline dayanan robotaksiyi bu yıl içinde hizmete sokmayı planlıyor. Şirket, 2029'da seviye 4 otonom sürüş özelliğini sunmak için çalışmalarına devam ederken, bu yıl eller serbest otoyol sürüşüyle başlayacak, ardından 2027'de eller serbest otoyol ve şehir içi sürüşü ve 2028'in sonuna kadar da gözler serbest sürüş özelliğini ekleyecek.
Lucid, Lunar robotaksinin ne zaman seri üretime gireceğini henüz açıklamadı. Ancak piyasaya çıktığında doğrudan Tesla Cybercab ile rekabet etmesi bekleniyor.Kaynakça https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-details-upcoming-midsize-platform-and-announces-new https://electrek.co/2026/03/12/lucid-rival-tesla-cybercab-with-lunar-two-seat-ev-robotaxi/
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur