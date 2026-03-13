Lucid, Tesla Cybercab'e rakip robotaksisini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lucid Group, Perşembe günü düzenlediği Yatırımcı Günü etkinliğinde Lunar adlı iki kişilik robotaksi konseptini tanıttı. Şirketin orta sınıf elektrikli araç platformu üzerine geliştirilen bu konsept, otonom ulaşım alanında şirketin geleceğe yönelik planlarını ortaya koyuyor.

Lucid robotaksi pazarına Lunar ile giriyor

Etkinlikte şirket, kârlılığı artırmayı, pazar payını büyütmeyi ve yüksek hacimli segmentlerde verimlilik liderliğini sürdürmeyi hedefleyen yeni teknolojilerini ve stratejilerini paylaştı. Bu planların merkezinde ise yeni orta boy elektrikli araç platformu bulunuyor.

Bu platform üzerine inşa edilecek üç yeni modelin 50 bin doların altında başlangıç fiyatına sahip olması planlanıyor. Bunlar arasında, Cosmos SUV, Ocean SUV ve henüz açıklanmayan üçüncü bir elektrikli model yer alıyor. Lucid’e göre yeni platform, menzil, verimlilik, performans, araç içi teknoloji ve genişlik açısından sınıfının en iyi değerlerini sunacak.

Tam Boyutta Gör Lucid’in yeni SUV modellerinin doğrudan rakibi ise Tesla Model Y olacak. Ancak şirket sadece SUV segmentinde değil, robotaksi pazarında da Tesla ile rekabete hazırlanıyor. Etkinlikte tanıtılan Lunar, iki kişilik robotaksi konsepti olarak geliştirildi. Tesla'nın Cybercab modeline benzeyen araçta direksiyon ve pedallar yer almıyor.

Tam Boyutta Gör

Sınıfının en verimlisi olacak

Lucid, yeni platformun robotaksi kullanımında “sınıfının en yüksek verimliliğini” sunacağını belirtiyor. Robotaksi platformu, 14 dakikada yaklaşık 320 km menzil kazanabilecek hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca araçta otonom sürüş ve temel araç sistemleri için güvenlik yedekleri de bulunacak. Aynı platform üzerine kurulu Cosmos SUV modeli, 69 kWh batarya ile yaklaşık 480 km menzil sunacak.

Nvidia, otonom sürüşte Tesla ve Waymo’yu yenmek istiyor 17 sa. önce eklendi

Lucid, daha önce Uber ve Nuro ile yaptığı iş birliği kapsamında 20.000 adet Gravity modeline dayanan robotaksiyi bu yıl içinde hizmete sokmayı planlıyor. Şirket, 2029'da seviye 4 otonom sürüş özelliğini sunmak için çalışmalarına devam ederken, bu yıl eller serbest otoyol sürüşüyle ​​başlayacak, ardından 2027'de eller serbest otoyol ve şehir içi sürüşü ve 2028'in sonuna kadar da gözler serbest sürüş özelliğini ekleyecek.

Lucid, Lunar robotaksinin ne zaman seri üretime gireceğini henüz açıklamadı. Ancak piyasaya çıktığında doğrudan Tesla Cybercab ile rekabet etmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: