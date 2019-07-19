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Ortadan motorlu yeni Corvette Stingray tanıtıldı

Kabinin arkasına konumlandırılmış motoruyla bir evrimin öncüsü olan yeni Corvette Stingray resmi olarak tanıtıldı. 490 beygirlik motora sahip Corvette Stingray'in özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ortadan motorlu yeni Corvette Stingray tanıtıldı
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C8 Corvette kod adıyla uzunca bir süredir casus fotoğraflarını gördüğümüz ortadan motorlu Chevrolet Corvette Stingray üzerindeki örtü sonunda kalktı. Ortadan motorlu gövdesiyle bir evrimin öncüsü olan Corvette Stingray, beklendiği üzere oldukça agresif bir tasarımla geldi.

Yeni Corvette Stingray, ön yüzündeki geniş hava girişleri, ince farları, öne doğru alçalan dalgalı kaputu ve yanlardaki geniş hava kanallarıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra 20 ve 21 inçlik siyah jantlar, kompakt bir arka spoyler, agresif görünümlü stoplar ve dört çıkışlı egzoz sistemi de Corvette Stingray’in tasarım unsurları arasında. Tüm değişimlere rağmen çıkarılabilir tavan özelliğini sürdüren aracın ağırlığı 1,530 kilogram.

Yeni Corvette Stingray’in kabin tasarımı oldukça şık. Bu modele özel tasarlanan iki kollu spor direksiyonun arkasında 12 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Aynı zamanda konsolun merkezinde hafif sürücüye dönük bir ekran daha mevcut. Bu bilgi-eğlence ekranının büyüklüğü belirtilmemiş, fakat yüksek çözünürlükte, seri ve kullanımı kolay bir ekran olduğu söyleniyor. Ses tanıma teknolojisi, kablosuz şarj ünitesi ve 10 hoparlörlü ses sistemi gibi teknolojilerin dikkat çektiği kabinde altı farklı kabin teması ve üç farklı koltuk seçeneği bulunuyor.

Gelelim yeni Corvette Stingray’in en önemli kısmına. Kabinin arka kısmına konumlandırılmış LT2 isimli 6.2 litre V8 ünite 490 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. Opsiyonel olarak sunulan Z51 Performans Paketi ile bu değerler sırasıyla 5 beygir ve 7 Nm yükseltilebiliyor. Yeni Corvette Stingray’de manuel şanzıman seçeneği bulunmuyor. Onun yerine gücü doğrudan arka tekerleklere gönderen 8 ileri çift kavramalı şanzıman standart olarak sunuluyor. Z51 paketli Corvette Stingray’in 0-100 km/s hızlanması 3 saniyeden az sürüyor. 755 beygirlik 2019 Corvette ZR1’in bu görevi 2.85 saniyede tamamladığını düşünürsek, bu sürenin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Corvette Stingray’in dinamik bir araç olması için ultra hafif materyallerden faydalanan Chevrolet, süspansiyon sistemini de iyileştirmiş. Araç oldukça alçak olduğu için ön tarafta süspansiyon kaldırma sistemi kullanılmış. Bu sayede ön taraftaki yerden yüksekliğin 40 km/s’ye kadar olan hızlarda otomatik olarak 40 mm yukarı kaldırılması sağlanmış. Corvette Stingray’in fren sisteminde önde 321 mm arkada ise 339 mm disklere sahip Brembo frenler kullanılmış. Z51 performans paketinde ise önde 345 mm ve arkada 350 mm diskleri örten Z51 markalı fren kaliperlerine yer verilmiş.

Yeni Corvette Stingray bu yılın sonunda Kentucky’deki Bowling Green Fabrikası’nda üretim bandına çıkacak. Chevrolet, aracın başlangıç fiyatının 60 bin dolar olacağını açıkladı. Bunun ortadan motorlu bir süper otomobil için oldukça iyi bir rakam olduğunu söylemek mümkün.


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TheJudgé 31 dk.
1.3 milyona satılır zengin çocuklarının yeni oyuncağı
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Spider_hip 59 dk.
Vay be 60 bin dolar sadece. 60 birimi geçtim. Dolar 6'dan 360 bin liraya dahi gelse normalde satış rekorları kırar. Ama nerede. Vergilerle önce 2 tane devlete derken oluyor sana 1.1 milyon lira.
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