Yeni Google Maps, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu

İnternet dünyasının büyük ismi Google'ın geçtiğimiz dönemde yenilenen Maps servisi, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu.





Bu yeni özellik sayesinde kişiler belirledikleri konumların haritasını farklı internet sayfalarına "Embed Map" üstünden aldıkları kod ile ekleyebilecekler. Ayrıca kısa süre sonra bu haritalarda reklam gösterimi de başlayacak.





Farklı platformlarda yer alan Google Maps, firmanın en popüler servisleri arasında yer alıyor.





http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2013/11/jazz-up-your-site-or-blog-with-new.html?m=0