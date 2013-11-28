Yeni Google Maps, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu

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İnternet dünyasının büyük ismi Google'ın geçtiğimiz dönemde yenilenen Maps servisi, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu.
Bu yeni özellik sayesinde kişiler belirledikleri konumların haritasını farklı internet sayfalarına "Embed Map" üstünden aldıkları kod ile ekleyebilecekler. Ayrıca kısa süre sonra bu haritalarda reklam gösterimi de başlayacak.
Farklı platformlarda yer alan Google Maps, firmanın en popüler servisleri arasında yer alıyor.
http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2013/11/jazz-up-your-site-or-blog-with-new.html?m=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dahası tapu kadastro memuru değiliz gerçekçi haritalarla uğraşmak son kullanıcı için açıkcası ne kadar anlamlı o ayrı bir tartışma konusu, bizler uzaydan burası nasıl görünüyor diyede artık eskisi kadar meraklı değiliz dahası harita nedeyse 3-4 yılda 1 güncellendiği için bu işte artık baydı !
şu an en çok ne ilgi çeker derseniz ticari hizmet ve ürün sunan işletmelerin harita üzerinde görünmesini istiyorum örneğin evimin 5-10 sokak ötesinde yeni açılan bir ticari işletme ne üzerine hizmet veriyor gibi
evimden çıkmadan 10 sokak ötede olan bir işletmeyi görmek isterim
google markette hazır gıda hamburgercilerin uygulamaları var ama şimdi 30 tane marka olmuş firmanın uygulamasını cep telefonuma indirsem her biri 5 mb tan 5 x 30 = 150 mb sadece zindir magza olmuş belli firmaları göreceğim ama ben 10 sokak ötede açılan lamacuncunun adresini ve telefon numarasını öğrenmek istiyorum noktasında işte bir arama motoru eğer bir güncel yeni ve pek bilinmeyen yeni işletmenin hizmetini bana sunacak ise OK işte bu güzel bir şey derim !