Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Google Maps, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu

5 yıl
611
1
2
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Google Maps, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu
İnternet dünyasının büyük ismi Google'ın geçtiğimiz dönemde yenilenen Maps servisi, HTML tabanlı harita gömme desteğine kavuştu.

Bu yeni özellik sayesinde kişiler belirledikleri konumların haritasını farklı internet sayfalarına "Embed Map" üstünden aldıkları kod ile ekleyebilecekler. Ayrıca kısa süre sonra bu haritalarda reklam gösterimi de başlayacak.

Farklı platformlarda yer alan Google Maps, firmanın en popüler servisleri arasında yer alıyor.


http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2013/11/jazz-up-your-site-or-blog-with-new.html?m=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
merak etmesinler kimse google map hastası değil
dahası tapu kadastro memuru değiliz gerçekçi haritalarla uğraşmak son kullanıcı için açıkcası ne kadar anlamlı o ayrı bir tartışma konusu, bizler uzaydan burası nasıl görünüyor diyede artık eskisi kadar meraklı değiliz dahası harita nedeyse 3-4 yılda 1 güncellendiği için bu işte artık baydı !
şu an en çok ne ilgi çeker derseniz ticari hizmet ve ürün sunan işletmelerin harita üzerinde görünmesini istiyorum örneğin evimin 5-10 sokak ötesinde yeni açılan bir ticari işletme ne üzerine hizmet veriyor gibi
evimden çıkmadan 10 sokak ötede olan bir işletmeyi görmek isterim
google markette hazır gıda hamburgercilerin uygulamaları var ama şimdi 30 tane marka olmuş firmanın uygulamasını cep telefonuma indirsem her biri 5 mb tan 5 x 30 = 150 mb sadece zindir magza olmuş belli firmaları göreceğim ama ben 10 sokak ötede açılan lamacuncunun adresini ve telefon numarasını öğrenmek istiyorum noktasında işte bir arama motoru eğer bir güncel yeni ve pek bilinmeyen yeni işletmenin hizmetini bana sunacak ise OK işte bu güzel bir şey derim !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[__Zahid__] 5 yıl
tabi bu forumda yapamayacağız. yapabilecek olsak ilk twitterdaki gömmeyi yapardık zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba Q Serisi 256 GB SSD Video İnceleme 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Konsol mu PC mi?" ve fazlası 21:30'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim