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Yeni Jeep Wrangler eylül ayında Avrupa'ya geliyor

Yeni Jeep Wrangler'ın Avrupa versiyonunda bir dizel ve bir benzinli motor bulunacak. Üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak Wrangler, geliştirilmiş arazi yeteneği ile eylülde yollarda olacak.
10 ay
2,3b
2
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Wrangler modelini önümüzdeki eylül ayında Avrupa pazarına getirmenin hazırlıklarını yapan Jeep, resmi internet sitesi üzerinden aracın Avrupa versiyonuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Gelen bilgilere göre yeni Jeep Wrangler Avrupa’da iki farklı motor seçeneğine sahip olacak.

Son jenerasyonuyla birlikte Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanan yeni Jeep Wrangler’ın kaputunun altında bir benzinli ve bir dizel olmak üzere iki farklı ünite sunulacak. Yeni Jeep Wrangler ilk etapta sadece yeni 2.2 litrelik Multijet II dizel motorla satışa sunulacak. 197 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu dizel üniteye sahip dört kapılı Sahara modeli 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlarken maksimum 180 km/s sürat yapabilecek.

Yıl sonuna doğru dizel seçeneğinin yanına 2.0 litrelik benzinli ünite de eklenecek. Jeep Wrangler’ın benzinli versiyonu 268 beygir güç ve 400 Nm tork üretecek. Orta Doğu, Rusya ve Afrika’daki müşteriler 3.6 litrelik V6 üniteyi seçenek olarak görebilecek. Tüm üniteler standart olarak 8 ileri otomatik şanzımanla işbirliği içinde çalışacak.

Yeni Jeep Wrangler Avrupa’da üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak: Sport, Sahara ve Rubicon. Tüm donanım seviyelerinde iki ve dört kapı seçeneği mevcut olacak. Sahara modelleri opsiyon olarak yeni Overland paketiyle tercih edilebilecek. Bu paket Sahara modellerine 18 inçlik özel alüminyum jantlar ve gövde renginde ızgara gibi ekstra görsel detaylar ekleyecek.

Geliştirilmiş arazi yeteneği 

Yeni Jeep Wrangler’ın Sport ve Sahara modellerinde Command-Trac 4x4 sistemi, arazi sürüşüne daha uygun olan Rubicon’da ise Rock-Trac 4x4 sistemi standart olarak sunuluyor. 2WD ve 4WD arasındaki değişim 72 km/s’e kadar olan hızlarda yapılabiliyor. Bunun yanı sıra Rubicon modelinde Dana 44 akslar, Tru-Lok kilitlenen diferansiyeller ve sway bar bağlantı kesme sistemi sunuluyor.

Yeni Wrangler’ın içerisinde gösterge paneli için 3.5 inç veya 7 inç ekran tercihi yapılabiliyor. Android Auto ve Apple Car Play desteği ile gelen Uconnect bilgi-eğlence sistemindeki dokunmatik ekran da 7 veya 8.4 inç seçeneklerine sahip. Avrupa dışındaki Wrangler Sport modellerinde 5 inçlik bilgi-eğlence ekranı seçilebiliyor. Yeni Jeep Wrangler'ın Avrupa fiyatları henüz belli değil. Fakat ülkemizde satışta olan Wrangler Rubicon, 620 bin TL'den satışa sunuluyor.


http://www.jeeppress-europe.com/press/article/all-new-jeep-wrangler-1 Yorum Yaz
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dr_mrh 10 ay en beğenilen
Bu aracın tasarımını özellikle değiştirmiyor lar, zaten alıcılar da değişiklik istemiyor, bu aracın özelliği kolay tamir edilebilme, her alanda kullanabilme dir, amaç arazide yolda birakmamasi. Tavanın, kapıları, ön camı sadece özel bir tornavida ile sokebilirsin. Keşke alınabilir fiyatlarda olsa , ben de rubicon a taliptim ama şimdi bir de amerikadan gelen ürüne ek gümrük vergisi olacak , ohh
Bu aracın tasarımını özellikle değiştirmiyor lar, zaten alıcılar da değişiklik istemiyor, bu aracın özelliği kolay tamir edilebilme, her alanda kullanabilme dir...
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zero-man 10 ay
620bin Tl yi en sona yazmış ki, okurken yarıda bırakmayalım yazıyı
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Erwin-Rommel 10 ay
İmkanın olacak alacaksın bu arabayı vuracaksın kendini dağa taşa..
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King-Yoney 10 ay
müthiş bir araç old school ama ülkemiz şartlarında zor 2009 kullanmıştım acayip keyifli
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Muqarnas 10 ay
Forumdakilerin çoğunluğunun ulaşamayacağı bu tarz arabaların haberlerinin yasaklanmasını istiyorum.
Boş bilgiler bunlar bilsek ne bilmesek ne, boşuna dolduruyoruz zihnimizi.
Yok mu şöyle 50 bine ne alınır, 1.0 motor ne yakar, hasar kayıtlı araba nasıl satılır gibi haberler ?
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ssuqunet 10 ay
ben 2. el bakıyodum bundan 2011 12 falan 150k civarı cok vardı su an baktım 2. eller 200k ya cıkmıs. emegi gecen herkese saygılar
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zero-man 10 ay
620bin Tl yi en sona yazmış ki, okurken yarıda bırakmayalım yazıyı
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carloska 10 ay
dolar+vergiler.. daha uzun süre resimlere bakıp duracaz
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dr_mrh 10 ay en beğenilen
Bu aracın tasarımını özellikle değiştirmiyor lar, zaten alıcılar da değişiklik istemiyor, bu aracın özelliği kolay tamir edilebilme, her alanda kullanabilme dir, amaç arazide yolda birakmamasi. Tavanın, kapıları, ön camı sadece özel bir tornavida ile sokebilirsin. Keşke alınabilir fiyatlarda olsa , ben de rubicon a taliptim ama şimdi bir de amerikadan gelen ürüne ek gümrük vergisi olacak , ohh
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dr20mouse 10 ay
2.2 litre Multijet'de fena değilmiş Türkiye'deki Doblolara bir koysalar yolda tutamayız onları uçarlar.
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aaguler 10 ay
Jeep Wrangler “Süreyya Hanım” Edition
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K_Spartakus 10 ay aaguler
Kusura bakma ama jeep wrangler, Mercedes-Benz G ve Land rover defender gibi klasik araçlarda tasarım anlamında köklü bir değişim yapmazlar çünkü kullanımı basit olan araçlardır ve her koşulda rahatça yol alır.
Unutmadan, Süreyya hanım olmuyor bu araçlar. Sophia Loren gibiler, eskimeyen yaşlandıkça da güzelleşen araçlar. Yapmacık estetik olmadan yani

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