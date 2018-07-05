Yeni Jeep Wrangler eylül ayında Avrupa'ya geliyor

Yeni Wrangler modelini önümüzdeki eylül ayında Avrupa pazarına getirmenin hazırlıklarını yapan Jeep, resmi internet sitesi üzerinden aracın Avrupa versiyonuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Gelen bilgilere göre yeni Jeep Wrangler Avrupa’da iki farklı motor seçeneğine sahip olacak.

Son jenerasyonuyla birlikte Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanan yeni Jeep Wrangler’ın kaputunun altında bir benzinli ve bir dizel olmak üzere iki farklı ünite sunulacak. Yeni Jeep Wrangler ilk etapta sadece yeni 2.2 litrelik Multijet II dizel motorla satışa sunulacak. 197 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu dizel üniteye sahip dört kapılı Sahara modeli 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlarken maksimum 180 km/s sürat yapabilecek.

Yıl sonuna doğru dizel seçeneğinin yanına 2.0 litrelik benzinli ünite de eklenecek. Jeep Wrangler’ın benzinli versiyonu 268 beygir güç ve 400 Nm tork üretecek. Orta Doğu, Rusya ve Afrika’daki müşteriler 3.6 litrelik V6 üniteyi seçenek olarak görebilecek. Tüm üniteler standart olarak 8 ileri otomatik şanzımanla işbirliği içinde çalışacak.

Yeni Jeep Wrangler Avrupa’da üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak: Sport, Sahara ve Rubicon. Tüm donanım seviyelerinde iki ve dört kapı seçeneği mevcut olacak. Sahara modelleri opsiyon olarak yeni Overland paketiyle tercih edilebilecek. Bu paket Sahara modellerine 18 inçlik özel alüminyum jantlar ve gövde renginde ızgara gibi ekstra görsel detaylar ekleyecek.

Geliştirilmiş arazi yeteneği

Yeni Jeep Wrangler’ın Sport ve Sahara modellerinde Command-Trac 4x4 sistemi, arazi sürüşüne daha uygun olan Rubicon’da ise Rock-Trac 4x4 sistemi standart olarak sunuluyor. 2WD ve 4WD arasındaki değişim 72 km/s’e kadar olan hızlarda yapılabiliyor. Bunun yanı sıra Rubicon modelinde Dana 44 akslar, Tru-Lok kilitlenen diferansiyeller ve sway bar bağlantı kesme sistemi sunuluyor.

Yeni Wrangler’ın içerisinde gösterge paneli için 3.5 inç veya 7 inç ekran tercihi yapılabiliyor. Android Auto ve Apple Car Play desteği ile gelen Uconnect bilgi-eğlence sistemindeki dokunmatik ekran da 7 veya 8.4 inç seçeneklerine sahip. Avrupa dışındaki Wrangler Sport modellerinde 5 inçlik bilgi-eğlence ekranı seçilebiliyor. Yeni Jeep Wrangler'ın Avrupa fiyatları henüz belli değil. Fakat ülkemizde satışta olan Wrangler Rubicon, 620 bin TL'den satışa sunuluyor.

http://www.jeeppress-europe.com/press/article/all-new-jeep-wrangler-1