2018'in ilk 6 ayında en çok satan otomobiller

ODD tarafından paylaşılan verilere göre otomobil satışları 2018 yılı altı aylık döneminde yüzde 9.82 oranında azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 305 bin 924 adeti gören satışlar, bu yıl 275 bin 870 adette kaldı. 2018’in ilk yarısında ipi göğüsleyen taraf Renault Megane Sedan oldu. 18 bin 406 adet satan otomobili 16 bin 898 adetle Fiat Egea Sedan izledi. İlk sıralardaki sedan hakimiyetini bozan Renault Clio ise 14 bin 856 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.
Alman üretici Volkswagen’in Passat modeli 11 bin 337 adet satarak dördüncü oldu. Göçük problemiyle gündeme gelen Honda Civic Sedan modeli de ilk beşte yer almayı başardı. 2018’in ilk altı aylık döneminde Türkiye’de en çok satan ilk 20 otomobil ve satış rakamları şöyle:
|
Model
|
Satış adeti
|
Renault Megane Sedan
|
18 bin 406
|
Fiat Egea Sedan
|
16 bin 898
|
Renault Clio
|
14 bin 856
|
Volkswagen Passat
|
11 bin 337
|
Honda Civic Sedan
|
11 bin 62
|
Toyota Corolla
|
10 bin 820
|
Hyundai i20
|
7 bin 985
|
Nissan Qashqai
|
7 bin 669
|
Ford Focus
|
7 bin 242
|
Peugeot 301
|
7 bin 159
|
Dacia Duster
|
6 bin 937
|
Volkswagen Polo
|
6 bin 761
|
Renault Symbol
|
6 bin 554
|
Volkswagen Golf
|
5 bin 968
|
Opel Astra Sedan
|
5 bin 474
|
Hyundai Accent Blue
|
5 bin 324
|
Dacia Sandero
|
5 bin 156
|
Mercedes-Benz C Serisi
|
4 bin 480
|
Skoda Octavia
|
4 bin 460
|
Peugeot 3008
|
4 bin 416
http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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