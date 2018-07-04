2018'in ilk 6 ayında en çok satan otomobiller

Tam Boyutta Gör

2018 yılının ilk yarısı geride kalırken, Otomotiv Distribütörleri Derneği de (ODD) haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. Böylece yılın ilk 6 ayında en çok satılan otomobil modelleri de ortaya çıkmış oldu. Peki 2018’in ilk yarısında Türkiye’de en çok hangi modeller ilgi gördü?

ODD tarafından paylaşılan verilere göre otomobil satışları 2018 yılı altı aylık döneminde yüzde 9.82 oranında azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 305 bin 924 adeti gören satışlar, bu yıl 275 bin 870 adette kaldı. 2018’in ilk yarısında ipi göğüsleyen taraf Renault Megane Sedan oldu. 18 bin 406 adet satan otomobili 16 bin 898 adetle Fiat Egea Sedan izledi. İlk sıralardaki sedan hakimiyetini bozan Renault Clio ise 14 bin 856 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Alman üretici Volkswagen’in Passat modeli 11 bin 337 adet satarak dördüncü oldu. Göçük problemiyle gündeme gelen Honda Civic Sedan modeli de ilk beşte yer almayı başardı. 2018’in ilk altı aylık döneminde Türkiye’de en çok satan ilk 20 otomobil ve satış rakamları şöyle:

Model Satış adeti Renault Megane Sedan 18 bin 406 Fiat Egea Sedan 16 bin 898 Renault Clio 14 bin 856 Volkswagen Passat 11 bin 337 Honda Civic Sedan 11 bin 62 Toyota Corolla 10 bin 820 Hyundai i20 7 bin 985 Nissan Qashqai 7 bin 669 Ford Focus 7 bin 242 Peugeot 301 7 bin 159 Dacia Duster 6 bin 937 Volkswagen Polo 6 bin 761 Renault Symbol 6 bin 554 Volkswagen Golf 5 bin 968 Opel Astra Sedan 5 bin 474 Hyundai Accent Blue 5 bin 324 Dacia Sandero 5 bin 156 Mercedes-Benz C Serisi 4 bin 480 Skoda Octavia 4 bin 460 Peugeot 3008 4 bin 416





http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx