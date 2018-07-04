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2018'in ilk 6 ayında en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin haziran ayı verilerini paylaşmasıyla birlikte yılın ilk yarısındaki satış rakamları ortaya çıktı. Peki Türkiye'de en çok satan otomobil hangisi oldu? İşte sıralama
10 ay
11,3b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018'in ilk 6 ayında en çok satan otomobiller
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2018 yılının ilk yarısı geride kalırken, Otomotiv Distribütörleri Derneği de (ODD) haziran ayı satış rakamlarını açıkladı. Böylece yılın ilk 6 ayında en çok satılan otomobil modelleri de ortaya çıkmış oldu. Peki 2018’in ilk yarısında Türkiye’de en çok hangi modeller ilgi gördü?

ODD tarafından paylaşılan verilere göre otomobil satışları 2018 yılı altı aylık döneminde yüzde 9.82 oranında azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 305 bin 924 adeti gören satışlar, bu yıl 275 bin 870 adette kaldı. 2018’in ilk yarısında ipi göğüsleyen taraf Renault Megane Sedan oldu. 18 bin 406 adet satan otomobili 16 bin 898 adetle Fiat Egea Sedan izledi. İlk sıralardaki sedan hakimiyetini bozan Renault Clio ise 14 bin 856 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Alman üretici Volkswagen’in Passat modeli 11 bin 337 adet satarak dördüncü oldu. Göçük problemiyle gündeme gelen Honda Civic Sedan modeli de ilk beşte yer almayı başardı. 2018’in ilk altı aylık döneminde Türkiye’de en çok satan ilk 20 otomobil ve satış rakamları şöyle:

Model

Satış adeti

Renault Megane Sedan

18 bin 406

Fiat Egea Sedan

16 bin 898

Renault Clio

14 bin 856

Volkswagen Passat

11 bin 337

Honda Civic Sedan

11 bin 62

Toyota Corolla

10 bin 820

Hyundai i20

7 bin 985

Nissan Qashqai

7 bin 669

Ford Focus

7 bin 242

Peugeot 301

7 bin 159

Dacia Duster

6 bin 937

Volkswagen Polo

6 bin 761

Renault Symbol

6 bin 554

Volkswagen Golf

5 bin 968

Opel Astra Sedan

5 bin 474

Hyundai Accent Blue

5 bin 324

Dacia Sandero 

5 bin 156

Mercedes-Benz C Serisi

4 bin 480

Skoda Octavia

4 bin 460

Peugeot 3008   

4 bin 416



http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz
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trust06 10 ay en beğenilen
Listeye giren Tek premium Mercedes c olmuş..
milletin premiuma fiyatlardan sonra hevesi kalmamış fazla.
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.PanxeR. 10 ay Nevfel
Bende almanların fabrika açmasını isterim fakat reno nun hyundai nin fabrikası varda arabaları çok mu ucuz? Ek vergi koymadan önce vergi indirimiyle yerli üretimi destekle zaten elin avrupalısının 14birime aldığı arabayi biz 100 birime alıyoruz yani 4 katı daha da vergi konmasın gari.
Bende almanların fabrika açmasını isterim fakat reno nun hyundai nin fabrikası varda arabaları çok mu ucuz? Ek vergi koymadan önce vergi indirimiyle yerli üret...
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Yanıtla +18
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icemy 10 ay souza1907
Liste hatalı
Golf 5900 Polo 6700 lü rakam satmış
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cabriyo 9 ay
ford fiesta yok hayret. 2009 lideri.
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Mendieta58 10 ay
Aslında en çok satan civic ve 2.de nissan qq diyebiliriz.Ilk 10da filo satışı olmayan 2 model bunlar
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DH Misafiri 10 ay
İlk dört tamamen kira arabası. Şirketlerin en çok kiraladığı araçlar bunlar, bunların satın alınanları azdır diye tahmin ediyorum ??
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ceo-tr 10 ay
ilk altı ayda 275 bin sıfır araba satılmış. ek işmi yapıyorsunuz, ötv mi, ödemiyorsunuz, paramı basıyorsunuz? 15 binlik aracı 150 bin verip nasıl alıyorsunuz? 6 senedir arabayı değiştiremedim. hile kodu, kısayol falanmı buldunuz? bizede söyleyin.
ben düşünüyorum tek seçenek geliyor aklıma. hanımı boşayıp yabancı bir hatun almak. sahibindendeki yabancıdan yabancıya arabalardan birini alırız o zaman. yada gürcistan, bulgaristan plaka ile gezeriz.
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brshr 10 ay ceo-tr
Sana verecekleri cevap belli. Tabi yersen, "hep filolar alıyor"
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mavizaman 10 ay
şu listelere toptan perakende ayrımı yapın da ona göre yorumlayalım.
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Erwin-Rommel 10 ay
Açlıktan at kesip yiyecek duruma bile gelsek, bu milleti kimse araba ve telefon almaktan geri koyamaz.
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fhrstw 10 ay Erwin-Rommel
At avrat silah
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gcb1903 10 ay
Şu Symbol ve Egea'yı sırf merdiven altı rant a carcılar alıyor kesin.
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crazymodifieldd 10 ay
Sadece Renault Megane Sedan'ın fiyatını 120bin TL den çarptım şöyle bi rakam çıktı 2.208.720.000 TL toplamını siz düşünün.
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ferrari091 10 ay
ilk 4 sıra filo zaten. Aralarda bir kac filo araçları dışında ülkemizin cok iyi ekonomisi burdan görebiliriz
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olağan_şüpheli 10 ay
beyler max 70 bin TLye hangi model alınır. clio alacaktım vaz geçtim.
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odd, renault megane ve
7 etiket daha en çok satan otomobiller 2018 egea sedan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
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