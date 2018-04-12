Yeni Jetta GLI, bağımsız arka süspansiyonla gelecek

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Görseller 2019 Jetta R-Line paketine aittir

Volkswagen, 2019 Jetta modelini bu yılın başında düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni Jetta’nın 19 bin 395 dolardan başlayan fiyatlarla Amerika’da satışa çıkacağı açıklandı. Son gelen haberler ise performans odaklı Jetta GLI modelinin yakın bir zamanda oyuna katılacağı yönünde.

İsmi açıklanmayan bir Volkswagen temsilcisinin Autoblog’a verdiği röportaja göre, performans odaklı Jetta GLI modeli önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi olmasa da, spekülasyonlara göre önümüzdeki kasım ayında Los Angeles veya önümüzdeki yılın başında Chicago’da tanıtımı yapılacak.

Arka tarafta bağımsız süspansiyon olacak

Tanıtılacağı tarih bir yana dursun, temsilcinin açıklamalarına göre Jetta GLI’da standart modele göre önemli güncellemeler bulunacak. Örneğin; standart Jetta versiyonlarında sunulan torsiyon çubuklu arka süspansiyonlar bu araçta kullanılmayacak. Bunun yerine arka tarafta multi-link bağımsız süspansiyona yer verilecek.

Yeni Jetta GLI modelinde Golf GTI’ın dört silindirli 2.0 TSI motoru kullanılmaya devam edecek. Kullanılan bu motorun teknik verileri ise 223 beygir ve 350Nm olacak. Üretilen bu güç yola standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile sunulurken, 7 ileri DSG de tercih listesindeki yerini alacak.

Performansın yanı sıra Jetta GLI’nın iç ve dış tasarımında bazı değişimlerin yapılması muhtemel. Bu değişimler arasında özel olarak tasarlanan daha spor tamponlar, marşpiyeller, pedal seti, direksiyon ve koltukların bulunması muhtemel gibi görünüyor.

2019 Jetta modeli Amerika’da 19 bin 395 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyat, en üst donanım olan SEL paketiyle birlikte 26 bin 945 dolara kadar yükselecek. Jetta GLI’nın ise satış fiyatının 30 bin dolar civarında olması bekleniyor.

Aşağıdaki galeriden 2019 Jetta modelinin fotoğraflarını inceleyebilirsiniz;

https://www.carscoops.com/2018/04/new-performance-vw-jetta-gli-will-debut-within-year/