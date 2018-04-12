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Yeni Jetta GLI, bağımsız arka süspansiyonla gelecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 19 bin dolardan satışa sunulacak olan 2019 Jetta'nın performans odaklı versiyonu olan Jetta GLI'ın çok yakında tanıtılacağı iddia ediliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Jetta GLI, bağımsız arka süspansiyonla gelecek
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Görseller 2019 Jetta R-Line paketine aittir
Volkswagen, 2019 Jetta modelini bu yılın başında düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni Jetta’nın 19 bin 395 dolardan başlayan fiyatlarla Amerika’da satışa çıkacağı açıklandı. Son gelen haberler ise performans odaklı Jetta GLI modelinin yakın bir zamanda oyuna katılacağı yönünde.

İsmi açıklanmayan bir Volkswagen temsilcisinin Autoblog’a verdiği röportaja göre, performans odaklı Jetta GLI modeli önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi olmasa da, spekülasyonlara göre önümüzdeki kasım ayında Los Angeles veya önümüzdeki yılın başında Chicago’da tanıtımı yapılacak.

Arka tarafta bağımsız süspansiyon olacak

Tanıtılacağı tarih bir yana dursun, temsilcinin açıklamalarına göre Jetta GLI’da standart modele göre önemli güncellemeler bulunacak. Örneğin; standart Jetta versiyonlarında sunulan torsiyon çubuklu arka süspansiyonlar bu araçta kullanılmayacak. Bunun yerine arka tarafta multi-link bağımsız süspansiyona yer verilecek.

Yeni Jetta GLI modelinde Golf GTI’ın dört silindirli 2.0 TSI motoru kullanılmaya devam edecek. Kullanılan bu motorun teknik verileri ise 223 beygir ve 350Nm olacak. Üretilen bu güç yola standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile sunulurken, 7 ileri DSG de tercih listesindeki yerini alacak.

Performansın yanı sıra Jetta GLI’nın iç ve dış tasarımında bazı değişimlerin yapılması muhtemel. Bu değişimler arasında özel olarak tasarlanan daha spor tamponlar, marşpiyeller, pedal seti, direksiyon ve koltukların bulunması muhtemel gibi görünüyor.

2019 Jetta modeli Amerika’da 19 bin 395 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyat, en üst donanım olan SEL paketiyle birlikte 26 bin 945 dolara kadar yükselecek. Jetta GLI’nın ise satış fiyatının 30 bin dolar civarında olması bekleniyor.

Aşağıdaki galeriden 2019 Jetta modelinin fotoğraflarını inceleyebilirsiniz;


https://www.carscoops.com/2018/04/new-performance-vw-jetta-gli-will-debut-within-year/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 1 yıl en beğenilen
B*ku çıktı farkındayım ama kimse vatan hainliği olarak algılamasın lütfen 19bin tl ye bu aracı alabileceğim ülkede yaşamayı çok istedim.
2 Yanıt Yanıtla +49
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tasshelhoff 1 yıl
Eskiden hemen hemen butun c sedanlar bagimsiz suspansiyonlu idi zaten,
99civic, 06 lancer hep bagimsiz suspansiyonlu mesela.
Simdi matah bir sey gibi sunmalari tuketici kandirmasindan baska bir sey degil.
Hayirli gunler
Eskiden hemen hemen butun c sedanlar bagimsiz suspansiyonlu idi zaten,99civic, 06 lancer hep bagimsiz suspansiyonlu mesela.Simdi matah bir sey gibi su...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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CemUsUs 1 yıl tasshelhoff
esegini kaybettirip yeniden bulduruyorlar
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1 Avatar
ZETEC SE 1 yıl
Ford Focus'da 99 dan beri her nesilde var. Adamlar 20 yıl önce hiçbir motor, donanım farkı gözetmeksizin koymuşlar ve yaptıkları araba efsane olmuş(en azından benim gözümde)
Vw'de kalkmış 20 yıl sonra marifet gibi jettanın sadece spor versiyonuna bağımsız suspansiyon koyuyor haber oluyor. Vay anasını sayın seyirciler.
Adamlar milleti zehirlemesin, kazıklamasında ne yapsın.
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Kaiser75 1 yıl
Amerikada olsam üstüne 3-5 daha koyar bunun yerine nissan maxima alırım
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nanoona 1 yıl
30 bin dolar bu çöpe çok fazla, 2013 m3 alırım o paraya burda,
Yada amg alırım.
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V4LKyR 1 yıl
Bu haberde bizlik bir durum yok.
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denizbay1 1 yıl
Çakarlı olarak da geliyor mu? Kendinden çakarlı...
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ymhaslaman 1 yıl
TR’te gelmeyecek. Passat’ında trendline bitecek. En alt impression olacak. Yani; Bizi ilgilendiren bir durum yok.
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SayınOzi 1 yıl
Bağımsız süspansiyon tek başına yol tutuş ve konforu artırmıyor ki. Misal; Megane RS ve Focus'ta torsiyon var ancak Focus yol tutuşta segment liderliğine oynar. RS zaten Ring'te rekor kırmıştı. Aynı şekilde Golf 7'de de torsiyon var ancak segmentinin en konforlu arabalarından birisi.
Ayrıca yıllardır birçok C segmenti arabada kullanılan bu teknolojiyi çok yenilikçi birşeymiş gibi göstermek biraz komik olmuş.
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TurkishDrifter 1 yıl SayınOzi
Focus ta hiç bir zaman torsiyon olmadı 99 da ilk çıkan focus bile tamamen bağımsız süspansiyonla gelmiştir.
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sistemli adam 1 yıl
kafasına göre takılan süspansiyon istemiyoruz.
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tafo0911 1 yıl
Eski kasanin tum motor versiyonlarinda standartti zaten multilik suspansiyon.
Saçmalik
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sosyete_p 1 yıl
Arkadaşlar bilgilendirirseniz sevinirim volkswagen jetta niye Hollanda sitesinde yok yada bu araba Avrupa da yokmu? Mümkün mü böyle birsey?
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ali222 1 yıl sosyete_p
Ab ulkelerine gelmeyecek. Tr ye de gelmez muhtemelen
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plus45 1 yıl sosyete_p
Bildigim kadariyla su andada jetta avrupada satilmiyor zaten,avrupada sedan araba zaten satmiyor ki,ya station wagon yada hatcback modeller agirlikta
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