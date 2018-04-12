Yeni Jetta GLI, bağımsız arka süspansiyonla gelecek

İsmi açıklanmayan bir Volkswagen temsilcisinin Autoblog’a verdiği röportaja göre, performans odaklı Jetta GLI modeli önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi olmasa da, spekülasyonlara göre önümüzdeki kasım ayında Los Angeles veya önümüzdeki yılın başında Chicago’da tanıtımı yapılacak.
Arka tarafta bağımsız süspansiyon olacak
Tanıtılacağı tarih bir yana dursun, temsilcinin açıklamalarına göre Jetta GLI’da standart modele göre önemli güncellemeler bulunacak. Örneğin; standart Jetta versiyonlarında sunulan torsiyon çubuklu arka süspansiyonlar bu araçta kullanılmayacak. Bunun yerine arka tarafta multi-link bağımsız süspansiyona yer verilecek.
Yeni Jetta GLI modelinde Golf GTI’ın dört silindirli 2.0 TSI motoru kullanılmaya devam edecek. Kullanılan bu motorun teknik verileri ise 223 beygir ve 350Nm olacak. Üretilen bu güç yola standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile sunulurken, 7 ileri DSG de tercih listesindeki yerini alacak.
Performansın yanı sıra Jetta GLI’nın iç ve dış tasarımında bazı değişimlerin yapılması muhtemel. Bu değişimler arasında özel olarak tasarlanan daha spor tamponlar, marşpiyeller, pedal seti, direksiyon ve koltukların bulunması muhtemel gibi görünüyor.
2019 Jetta modeli Amerika’da 19 bin 395 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyat, en üst donanım olan SEL paketiyle birlikte 26 bin 945 dolara kadar yükselecek. Jetta GLI’nın ise satış fiyatının 30 bin dolar civarında olması bekleniyor.
Aşağıdaki galeriden 2019 Jetta modelinin fotoğraflarını inceleyebilirsiniz;
https://www.carscoops.com/2018/04/new-performance-vw-jetta-gli-will-debut-within-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
99civic, 06 lancer hep bagimsiz suspansiyonlu mesela.
Simdi matah bir sey gibi sunmalari tuketici kandirmasindan baska bir sey degil.
Hayirli gunler