Tesla Model Y üretiminin Kasım 2019'da başlayacağı iddia ediliyor

Bilgi talebi, Tesla’nın üretim aşamasına geçmeden önceki ilk adımlarının bir parçası olarak görülüyor. Otomobil üreticileri genel olarak üretim aşamasına geçmeden birkaç yıl önce tedarikçilere bilgi talebi göndererek rekabetçi teklifler elde etmeye çalışıyor. Ancak, Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde, Model Y’nin üretimine 1 yada 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede başlanacağının yazdığı iddia ediliyor.
Henüz detaylar belli değil
Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde öngörülen üretim adeti gibi detaylar yer almıyor. Ancak, şirketin daha önceki açıklamalarında, en az Model 3 sayısı kadar Model Y üretilmesinin planlandığı yer alıyordu. Her yıl yarım milyon Model 3’ün üretim bandından indirilmesi hedeflendiğine göre, Model Y için de aynı sayıyı beklemek çok da yanlış olmaz.
Tüm bunların yanı sıra, Model Y’nin üretimi Tesla için muhtemel bir sorun anlamına gelebilir. Fremont fabrikasının yılda yarım milyon civarında üretim kapasitesi bulunuyor. Özellikle Model 3 üretiminin artmasıyla birlikte, Model S, X ve 3 üretimi bu kapasiteyi tamamen dolduracak. Şirketin üretimde sıkıntı yaşamamak adına yeni çözümler üretmesi gerekecek.
Gelen bu haberler Tesla Model Y’nin Kasım 2019 yılında üretimine başlanacağını işaret ediyor. Ancak Tesla’nın bu konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor.
https://www.reuters.com/article/us-tesla-model-y-exclusive/exclusive-tesla-targets-november-2019-for-start-of-model-y-production-sources-idUSKBN1HI2ZV Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haftada 2bin araci banddan indirirse, ve uretim hizi degismezse; ayda 8bin, yilda 96bin adet olur.
siparis edilmis araclari teslim etmesi icin 6 yila yakin zaman lazim.
bu adamlar uretim hizinda ciddi degisiklik yapmazlarsa sonlari husran olacak gibi.