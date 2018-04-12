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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model Y üretiminin Kasım 2019'da başlayacağı iddia ediliyor

Reuters'in haberine göre Tesla, Model Y'nin üretimini için tedarikçilere bilgi talebi göndermeye başladı. Bilgi talebi alan tedarikçiler, üretimin Kasım 2019'da başlayacağını iddiasında bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model Y üretiminin Kasım 2019'da başlayacağı iddia ediliyor
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İşlerin durmadan kötüye gittiği ve yakında iflas edeceği söylentilerine rağmen, bu söylentilere kulak asmayan Tesla tüm dikkatini Model 3’ün üretimine vermiş durumda. Haftada 2 bin aracı üretim bandından indirebilecek konuma gelen şirket, gelecek planlarıyla ilgili de vites küçültmüşe benzemiyor. Reuters’in haberine göre Tesla, Model Y’nin parçaları için tedarikçilere bilgi talebi gönderdi.

Bilgi talebi, Tesla’nın üretim aşamasına geçmeden önceki ilk adımlarının bir parçası olarak görülüyor. Otomobil üreticileri genel olarak üretim aşamasına geçmeden birkaç yıl önce tedarikçilere bilgi talebi göndererek rekabetçi teklifler elde etmeye çalışıyor. Ancak, Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde, Model Y’nin üretimine 1 yada 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede başlanacağının yazdığı iddia ediliyor.

Henüz detaylar belli değil 

Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde öngörülen üretim adeti gibi detaylar yer almıyor. Ancak, şirketin daha önceki açıklamalarında, en az Model 3 sayısı kadar Model Y üretilmesinin planlandığı yer alıyordu. Her yıl yarım milyon Model 3’ün üretim bandından indirilmesi hedeflendiğine göre, Model Y için de aynı sayıyı beklemek çok da yanlış olmaz.

Tüm bunların yanı sıra, Model Y’nin üretimi Tesla için muhtemel bir sorun anlamına gelebilir. Fremont fabrikasının yılda yarım milyon civarında üretim kapasitesi bulunuyor. Özellikle Model 3 üretiminin artmasıyla birlikte, Model S, X ve 3 üretimi bu kapasiteyi tamamen dolduracak. Şirketin üretimde sıkıntı yaşamamak adına yeni çözümler üretmesi gerekecek.

Gelen bu haberler Tesla Model Y’nin Kasım 2019 yılında üretimine başlanacağını işaret ediyor. Ancak Tesla’nın bu konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor.


https://www.reuters.com/article/us-tesla-model-y-exclusive/exclusive-tesla-targets-november-2019-for-start-of-model-y-production-sources-idUSKBN1HI2ZV Yorum Yaz
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hippopotamus 1 yıl
O kadar akıllı araba yaptın, ıslık çalınca geleni hala yok! Ayıp ediyorsun Teslacım.
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silver1978 1 yıl
Beklentim 4 kapılı hız odaklı olmayan maks 180 km yapan. tam şarj ile 1000 km yapan ve hyundai blue veya honda civic iç oturma ve taşıma hacmine sahip araba yapsalar başka araba satılmaz piyasada TESLA duy sesimizi.
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al-ozaria 1 yıl
Kapak resmindekinin önü Aston Martin'in çizgilerini anımsattı.
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khytr89 1 yıl
Türkiye ye fabrika kursun RTE ile arası iyiydi :)
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koyunsavar 1 yıl
Yumurta gibi araba Y
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esmerbuyucu 1 yıl
Y harfi yerlinin Y'si olsa gerek.
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hardtracker 1 yıl
Siparis edilen yaklasik model 3 sayisi 570.000
Haftada 2bin araci banddan indirirse, ve uretim hizi degismezse; ayda 8bin, yilda 96bin adet olur.
siparis edilmis araclari teslim etmesi icin 6 yila yakin zaman lazim.
bu adamlar uretim hizinda ciddi degisiklik yapmazlarsa sonlari husran olacak gibi.
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faniseyler 1 yıl
Mevcut model 3 siparişlerini bi bitirse ya önce.
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