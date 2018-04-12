Tesla Model Y üretiminin Kasım 2019'da başlayacağı iddia ediliyor

Tam Boyutta Gör

İşlerin durmadan kötüye gittiği ve yakında iflas edeceği söylentilerine rağmen, bu söylentilere kulak asmayan Tesla tüm dikkatini Model 3’ün üretimine vermiş durumda. Haftada 2 bin aracı üretim bandından indirebilecek konuma gelen şirket, gelecek planlarıyla ilgili de vites küçültmüşe benzemiyor. Reuters’in haberine göre Tesla, Model Y’nin parçaları için tedarikçilere bilgi talebi gönderdi.

Bilgi talebi, Tesla’nın üretim aşamasına geçmeden önceki ilk adımlarının bir parçası olarak görülüyor. Otomobil üreticileri genel olarak üretim aşamasına geçmeden birkaç yıl önce tedarikçilere bilgi talebi göndererek rekabetçi teklifler elde etmeye çalışıyor. Ancak, Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde, Model Y’nin üretimine 1 yada 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede başlanacağının yazdığı iddia ediliyor.

Henüz detaylar belli değil

Tesla’nın gönderdiği bilgi talebinde öngörülen üretim adeti gibi detaylar yer almıyor. Ancak, şirketin daha önceki açıklamalarında, en az Model 3 sayısı kadar Model Y üretilmesinin planlandığı yer alıyordu. Her yıl yarım milyon Model 3’ün üretim bandından indirilmesi hedeflendiğine göre, Model Y için de aynı sayıyı beklemek çok da yanlış olmaz.

Tüm bunların yanı sıra, Model Y’nin üretimi Tesla için muhtemel bir sorun anlamına gelebilir. Fremont fabrikasının yılda yarım milyon civarında üretim kapasitesi bulunuyor. Özellikle Model 3 üretiminin artmasıyla birlikte, Model S, X ve 3 üretimi bu kapasiteyi tamamen dolduracak. Şirketin üretimde sıkıntı yaşamamak adına yeni çözümler üretmesi gerekecek.

Gelen bu haberler Tesla Model Y’nin Kasım 2019 yılında üretimine başlanacağını işaret ediyor. Ancak Tesla’nın bu konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-model-y-exclusive/exclusive-tesla-targets-november-2019-for-start-of-model-y-production-sources-idUSKBN1HI2ZV