Yeni Mac uygulaması EXIFPurge ile fotoğrafların EXIF bilgileri silinebiliyor

OSX 10.6 ve üzeri sistemleri için Uconomix Technologies Private Limited adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan EXIFPurge, fotoğrafların EXIF bilgilerinin silinmesi noktasında görev yapıyor.

Exchangeable image file format ya da Türkçe ifade etmek gerekirse değişebilir görüntü dosyası biçimi olarak nitelendirilen EXIF, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğrafların içerisinde bulunuyor ve bünyesinde çekim değerleri, eğer izin veriliyorsa konum bilgisi, tarih ve saat gibi bilgileri barındırıyor. Bu bilgilerin silinmesi için hazırlanan EXIFPurge ise, basit arayüzü ile bu işlemi toplu ve basit bir şekilde yerine getiriyor ve EXIF bilgileri silinmiş fotoğrafları belirlenen dosyalar içerisine aktarabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan EXIFPurge uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id784466108?mt=12