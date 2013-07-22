



Çarşamba günü Android ekibi lideri Sundar Pichai tarafından tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Nexus 7 2 veya yeni Nexus 7 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor.





Görsellerin daha önce internete sızdırılanlardan pek bir farkı yok ve yeni Nexus 7'nin tasarımı hemen hemen ortaya çıkmış durumda. Görselde dikkat çeken ise yeni bir duvar kağıdının kullanılıyor olması. Muhtemelen bu duvar kağıdı stok Android 4.3 sürümünde varsayılan olarak gelecek.





İlk modelin aksine yeni Nexus 7 daha üst seviye ve daha pahalı olacak. 7 inçlik Full HD ekrana yer verilecek modelde 4 çekirdekli Snapdragon işlemcisi gücü sağlayacak. 2GB RAM, arkada 5MP çözünürlükte kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri olduğu belirtilen yeni Nexus 7 lansmanın hemen sonrasında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 230$ olacak.





http://www.androidauthority.com/more-press-images-of-the-new-nexus-7-with-a-new-wallpaper-246762/