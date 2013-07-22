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Yeni Nexus 7 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

5 yıl
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41
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus 7 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Çarşamba günü Android ekibi lideri Sundar Pichai tarafından tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Nexus 7 2 veya yeni Nexus 7 ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor.

Görsellerin daha önce internete sızdırılanlardan pek bir farkı yok ve yeni Nexus 7'nin tasarımı hemen hemen ortaya çıkmış durumda. Görselde dikkat çeken ise yeni bir duvar kağıdının kullanılıyor olması. Muhtemelen bu duvar kağıdı stok Android 4.3 sürümünde varsayılan olarak gelecek.

İlk modelin aksine yeni Nexus 7 daha üst seviye ve daha pahalı olacak. 7 inçlik Full HD ekrana yer verilecek modelde 4 çekirdekli Snapdragon işlemcisi gücü sağlayacak. 2GB RAM, arkada 5MP çözünürlükte kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri olduğu belirtilen yeni Nexus 7 lansmanın hemen sonrasında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı ise 230$ olacak.


http://www.androidauthority.com/more-press-images-of-the-new-nexus-7-with-a-new-wallpaper-246762/ Yorum Yaz
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fbg0 5 yıl
kim ne derse desin nexus
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splendore 5 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple. Görüyoruz Googleı da, çıkartacakları ürünü de. Google, ürün yapmak her firmanın harcı değil. Anla artık bunu. Bak Microsoft bile Zunedan vazgeçmek zorunda kaldı. Sen internet ve yazılım dünyasına dön Google.

sen de ananın karnına dön demek için çok geç heralde
DH MisafiriKim ne derse desin Apple. Görüyoruz Googleı da, çıkartacakları ürünü de. Google, ürün yapmak her firmanın harcı değil. Anla artık bu...
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bravez 5 yıl
Rekabet için böyle bir tasarımla çıkması gerekirdi images.gizmag.com/...
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SS10 5 yıl
Asus tasarımdan anlayan bir firmadır. Burada herkesin gördüğü durumu eminim onlar da görmüştür. Malzemeyi fazladan yapmak onlar için bir avantaj değil aksine zarardır.

Asus'un o çerçeveyi kalın tutarak bir bildiği vardır demek istiyorum. Yukarda bir arkadaş ısı dağılımından bahsetmiş, bunun gibi durumlar olabilir.
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bravez 5 yıl
Galaxy nexus gibi mükemmel tasarımlı bir telefondan sana böyle bir tasarım hiç yakışmamış google..
işlemci: fos
tasarım: fos
rakibi olan ipad mini'ye göre tek artısı: fiyatı
tamam ucuz ürün yaparsın anladık da böyle bir aleti insan elinde tutmaya utanır be !
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@CAN@ 5 yıl
Yan çerçeve hadi neysede o üst ve alt şaka gibi.
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splendore 5 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple. Görüyoruz Googleı da, çıkartacakları ürünü de. Google, ürün yapmak her firmanın harcı değil. Anla artık bunu. Bak Microsoft bile Zunedan vazgeçmek zorunda kaldı. Sen internet ve yazılım dünyasına dön Google.

sen de ananın karnına dön demek için çok geç heralde
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DH Misafiri 5 yıl
Kim ne derse desin Apple.
Görüyoruz Google'ı da, çıkartacakları ürünü de. Google, ürün yapmak her firmanın harcı değil. Anla artık bunu. Bak Microsoft bile Zune'dan vazgeçmek zorunda kaldı. Sen internet ve yazılım dünyasına dön Google.
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shadowtr 5 yıl
En ucuzu minimum 700-750 TL dan gelir. 3G'li modeli erken gelse bari.
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allking 5 yıl
bence okadar kötü değil ben beğendim eğer pil bu çerçevenin hakkını verirse ozaman tam olur tabiki ama salt boşluk olursa kötü
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fbg0 5 yıl
kim ne derse desin nexus
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
çerçeve boşlukları çok büyük gözüküyor hakikaten de
ekran bu boşluklarla dikdörtgen içine kare gibi kalmış
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lordrdley 5 yıl
allasen bırakın gelmesin :/
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orhanyıldız 5 yıl
Bedava verseler almam...
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
note 8 kadar olamaz asla
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