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Yeni Nexus 7'de Snapdragon 600 izlerine rastlandı

5 yıl
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19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus 7'de Snapdragon 600 izlerine rastlandı

Google'ın geçen hafta tanıttığı son Nexus tableti yeni Nexus 7, anında iFixit ekibinin masasında kendisini bulmuştu. Tüm bileşenlerinin ortaya döküldüğü iFixit masasında, modele ait ilginç bir detay ortaya çıktı.

Bilindiği gibi yeni Nexus 7 modelinin Snapdragon 600 çözümü ile geleceği iddia edilmiş ancak lansmanda Snapdragon S4 Pro çözümü ile karşımıza gelmişti. Yongaseti üzerinde yapılan incelemeler aslında hızı indirgenmiş bir Snapdragon 600 çözümü olduğunu ortaya koyuyor. 

Uzmanlar APQ8064-1AA şeklinde isimlendirilen işlemcide 4 adet Krait 300 çekirdeğine rastlamış. Snapdragon S4 Pro çözümünde ise Krait 200 çekirdekleri kullanılıyor. Örneğin Nexus 4 modelinde bu çekirdekler yer alıyor. Ayrıca 2GB boyutundaki RAM DDR3L-1600MHz. Ancak Nexus 4 modelinde LPDDR2 RAM yer alıyor.

Snapdragon 600 çözümünde çekirdekler 1.7GHz ve üzeri saat hızlarına sahip. Yeni Nexus 7 modelinde 1.5GHz saat hızına yer veren Qualcomm muhtemelen karmaşıklığın önüne geçmek için işlemciyi Snapdragon S4 Pro sınıfına dahil etmiş. Bu bakımdan yeni Nexus 7'nin benchmark sonuçları da oldukça tatmin edici düzeyde.

Yeni Nexus 7'de diğer bir göze çarpan gelişim ise eMMC depolama modüllerinde yer alıyor. Depolama testlerinde yeni Nexus 7 önceki nesil Nexus 7'yi epey geride bırakıyor. Asus'un performans anlamında yeni Nexus 7'ye önemli takviyeler yaptığı görülüyor. Asıl farklar ise kullanım testleri yapıldığında ortaya çıkacak. 

http://www.androidauthority.com/nexus-7-2013-s-4-pro-snapdragon-600-249594 Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl en beğenilen
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç se...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 5 yıl
bu haberi görünce aklıma mesut çevik'in arkadaşıyla rüzgarlı havada yaptıkları muhabbet geldi. muhabbetin altında bir arkadaş onları madde madde eleştirmişti. sonra da mesut çevik bu arkadaşa aynı uzunlukta ve madde madde cevap vermişti. arkadaşın eleştirisine dönecek olursak; o kişi yprumlarının bir yerinde nexus 7'deki işlemci her ne kadar s4 pro olarak görünse de benchmark testlerinde kendisiyle aynı donanıma sahip nexus 4'ten daha iyi skorlar aldığını, bu durumunda işlemcinin bazı özelleştirmeler almış olabileceğini gösterdiğini ama mesut çevik'in bundan bahsetmediğini ve işlemciyi kesin bir şeyler bilmeden eleştirdiğini söylemişti. tabii ki doğal olarak ilk başlarda arkadaşın yorumları aklı başında arkadaşlar tarafından artılandı. ancak ne zaman ki mesut çevik cevap verdi işte o zaman artıcı ergen çetesi mesut çevik'in cevabına artı vermeye, doğruları söyleyen arkadaşın mesajına ise eksi vermeye başladı. burada mesut çevik'i suçlamıyorum. o cevap hakkını kullanmıştır. ancak mesut çevik boş mesaj atsa artılamaya hazır olan araştırma engelli ergen arkadaşlarımıza bu haber bence kapak olsun. o haberde işlemciyle ilgili söyledikleri doğru çıkan arkadaşa da selam ediyorum. donanım habere düşen ise bu arkadaşla irtibata geçip onu editör olarak siteye kazandırmaktır. ergenlere ne düşer onu bilmiyorum...
bu haberi görünce aklıma mesut çevik'in arkadaşıyla rüzgarlı havada yaptıkları muhabbet geldi. muhabbetin altında bir arkadaş onları madde madde eleştirmişti. s...
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THESTER 5 yıl
yukuberk
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..

snapdragon 600 modelini 200 MHz aşağı çekmişler karışıklık olmasın diye s4 pro denilmiş.200 MHz aşağı çekilmesine rağmen s4 pro'ya göre oldukça iyi benchmark sonuçları almış yani s600'ün 200MHz yavaşlatılmışı bile s4 proya belirgin bir fark atıyorsa, normal s4 pro ve s600 arasındaki farkı sen düşün artık
yukuberkŞimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yo...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
crossfitter 5 yıl
DH Misafiri
bu haberi görünce aklıma mesut çevikin arkadaşıyla rüzgarlı havada yaptıkları muhabbet geldi. muhabbetin altında bir arkadaş onları madde madde eleştirmişti. sonra da mesut çevik bu arkadaşa aynı uzunlukta ve madde madde cevap vermişti. arkadaşın eleştirisine dönecek olursak; o kişi yprumlarının bir yerinde nexus 7deki işlemci her ne kadar s4 pro olarak görünse de benchmark testlerinde kendisiyle aynı donanıma sahip nexus 4ten daha iyi skorlar aldığını, bu durumunda işlemcinin bazı özelleştirmeler almış olabileceğini gösterdiğini ama mesut çevikin bundan bahsetmediğini ve işlemciyi kesin bir şeyler bilmeden eleştirdiğini söylemişti. tabii ki doğal olarak ilk başlarda arkadaşın yorumları aklı başında arkadaşlar tarafından artılandı. ancak ne zaman ki mesut çevik cevap verdi işte o zaman artıcı ergen çetesi mesut çevikin cevabına artı vermeye, doğruları söyleyen arkadaşın mesajına ise eksi vermeye başladı. burada mesut çeviki suçlamıyorum. o cevap hakkını kullanmıştır. ancak mesut çevik boş mesaj atsa artılamaya hazır olan araştırma engelli ergen arkadaşlarımıza bu haber bence kapak olsun. o haberde işlemciyle ilgili söyledikleri doğru çıkan arkadaşa da selam ediyorum. donanım habere düşen ise bu arkadaşla irtibata geçip onu editör olarak siteye kazandırmaktır. ergenlere ne düşer onu bilmiyorum...

+2013 helal olsun, sabah aynı şeyleri düşünmüştüm ama yazmaya üşendim.
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St Batuhan 5 yıl
THESTER
yukuberk Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..
snapdragon 600 modelini 200 MHz aşağı çekmişler karışıklık olmasın diye s4 pro denilmiş.200 MHz aşağı çekilmesine rağmen s4 proya göre oldukça iyi benchmark sonuçları almış yani s600ün 200MHz yavaşlatılmışı bile s4 proya belirgin bir fark atıyorsa, normal s4 pro ve s600 arasındaki farkı sen düşün artık

Pardon ama insan nasıl olur da laf ederken 4.3 Android güncellemesinin etkisi düşünmez, OpenGL ES3.0 desteğini nasıl düşünmez :) Lütfen ama lütfen yukuberk bu sefer Sony demeden yaptığı bir yorumda ciddi artı almış ve bunu gerçekten haketmiş zira dediği doğru. S4 Pro ile S600 arasında beklenen fark yok çünkü küçük optimizasyonlar s600'ü oluşturuyor, adeta diğer bir kişinin dediği %5 fark hesabı. Tabi S800 ciddi fark oluşturan bir yapı sunuyor ya da s600'ün 1,9ghz de kullanılması da biraz önem kazandırabiliyor.
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makaramasuko 5 yıl
yürü be yukuberk
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DH Misafiri 5 yıl
bu haberi görünce aklıma mesut çevik'in arkadaşıyla rüzgarlı havada yaptıkları muhabbet geldi. muhabbetin altında bir arkadaş onları madde madde eleştirmişti. sonra da mesut çevik bu arkadaşa aynı uzunlukta ve madde madde cevap vermişti. arkadaşın eleştirisine dönecek olursak; o kişi yprumlarının bir yerinde nexus 7'deki işlemci her ne kadar s4 pro olarak görünse de benchmark testlerinde kendisiyle aynı donanıma sahip nexus 4'ten daha iyi skorlar aldığını, bu durumunda işlemcinin bazı özelleştirmeler almış olabileceğini gösterdiğini ama mesut çevik'in bundan bahsetmediğini ve işlemciyi kesin bir şeyler bilmeden eleştirdiğini söylemişti. tabii ki doğal olarak ilk başlarda arkadaşın yorumları aklı başında arkadaşlar tarafından artılandı. ancak ne zaman ki mesut çevik cevap verdi işte o zaman artıcı ergen çetesi mesut çevik'in cevabına artı vermeye, doğruları söyleyen arkadaşın mesajına ise eksi vermeye başladı. burada mesut çevik'i suçlamıyorum. o cevap hakkını kullanmıştır. ancak mesut çevik boş mesaj atsa artılamaya hazır olan araştırma engelli ergen arkadaşlarımıza bu haber bence kapak olsun. o haberde işlemciyle ilgili söyledikleri doğru çıkan arkadaşa da selam ediyorum. donanım habere düşen ise bu arkadaşla irtibata geçip onu editör olarak siteye kazandırmaktır. ergenlere ne düşer onu bilmiyorum...
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OverClocK1ng 5 yıl
yukuberk
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..

Çünkü masaüstünde her yeni işlemcide aman aman performans artışı olmuyor. Hatta yeni çıkan Haswell bile bu yüzden eleştrildi. Performans artışı çok az %5 falan olduğu için. Ayrıca kaç senenin işlemcisi 2500K diyorsun. Masaüstünde Intel senede 1 yeni nesil işlemci çıkartıyor. 2500K dan sonra 2 senede sadece 2 nesil işlemci çıktı. Mobil ise çok hızlı gidiyor. Her yeni işlemci bir öncekine % bakımından çok fark atıyor. 2 sene önceki Intel işlemci ile bugünün Intel işlemcisi (2500K vs 4670K) oyunları aynı FPS de oynatabiliyorlar. Ama mobilde 2 sene öncesinin işlemcisinin 20 kare ile oynattığı oyunu, bugünün işlemcisi 60 kare ile oynatıyor...
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DraGonS 5 yıl
yukuberk

Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..


Hocam yanlış anlama ama fanboylar demişsin sen ne oluyorsun bu arada? 1 Yıldır sitede fanboyluk yapıp trollük yapıyordun bunu unutma.
Millete çekirdek çitle diyorsun ama umarım sende bundan sonra çekirdek çilersin. Tükürdüğünü yalamak bu olsa gerek.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Yukuberk hayatında ilk kez artı almış :D
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serhdemir 5 yıl
Şöyle bakıyorum zaman ne hızlı geçiyor, yukuberk büyümüş ,artılar almış
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mehmedaltair 5 yıl
Yukuberk'e katılıyorum ilk defa
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THESTER 5 yıl
yukuberk
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..

snapdragon 600 modelini 200 MHz aşağı çekmişler karışıklık olmasın diye s4 pro denilmiş.200 MHz aşağı çekilmesine rağmen s4 pro'ya göre oldukça iyi benchmark sonuçları almış yani s600'ün 200MHz yavaşlatılmışı bile s4 proya belirgin bir fark atıyorsa, normal s4 pro ve s600 arasındaki farkı sen düşün artık
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Baller Lifestyle 5 yıl
Merhaba fanboy arkadaşlar
Para bende
bütün markalar benim kölem
Bütün paranızı telefona bağlamayın
Yoksa siz markanın kölesi oluyorsunuz.
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P3rF3cT55 5 yıl THESTER
THESTER

yukuberk

Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..


snapdragon 600 modelini 200 MHz aşağı çekmişler karışıklık olmasın diye s4 pro denilmiş.200 MHz aşağı çekilmesine rağmen s4 pro'ya göre oldukça iyi benchmark sonuçları almış yani s600'ün 200MHz yavaşlatılmışı bile s4 proya belirgin bir fark atıyorsa, normal s4 pro ve s600 arasındaki farkı sen düşün artık

geekbench ve antutu da aralarında %10 fark var bunu, aradaki ram farkı(ddr2-ddr3) ve tabiki nexus 7 nin tablet olmasından dolayı daha serin çalışmasına verebiliriz. Ortada belirgin bir fark yok. Aradaki fark sadece %10. s4 pro ile s600 arasındaki fark sadece yüksek frekanstan dolayı olan %20 farktır başka birşey değil. Yani s600=üretim hattından çıkmış daha yüksek frekans kapasiteli-daha stabil s4 prolar diyebiliriz. Farklı bir mimari arıyorsak s800 e bakmak gerek.




forum.xda-developers.com/...
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fuckulteli 5 yıl
yukuberk
Şimdi malum arkadaşlar doluşup konuyu olmadık yerden zamzıng s4e çekcekler ama anlayın işte s4 pro ile 600 arasında uçuk kaçık fark yok. Ben anlamıyorum kaç senenin işlemcisi 2500k eskimiyor ama mobilde senenin sonunda piyasaya çıkan işlemci sene başında eskiyor pardon zorla eskitiliyor. Ama fanboylar da ne yapsın telefonun bi yerinden vurmak zorundalar. Gidin şimdi çitleyin bi şeyler hadi..

Demek ki itici olmayınca sana bile katılabiliyormuşum. Belkide bir yaş büyümüşsündür, belki de artık değişmişsindir diyeceğim ama yine ümitli değilim.. Sen yine biraz uzaklaşsan buralardan Japonya'ya falan gitsen. O değil birde adımı taşıyorsun.
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