Yeni Nexus 7'de Snapdragon 600 izlerine rastlandı





Google'ın geçen hafta tanıttığı son Nexus tableti yeni Nexus 7, anında iFixit ekibinin masasında kendisini bulmuştu. Tüm bileşenlerinin ortaya döküldüğü iFixit masasında, modele ait ilginç bir detay ortaya çıktı.





Bilindiği gibi yeni Nexus 7 modelinin Snapdragon 600 çözümü ile geleceği iddia edilmiş ancak lansmanda Snapdragon S4 Pro çözümü ile karşımıza gelmişti. Yongaseti üzerinde yapılan incelemeler aslında hızı indirgenmiş bir Snapdragon 600 çözümü olduğunu ortaya koyuyor.





Uzmanlar APQ8064-1AA şeklinde isimlendirilen işlemcide 4 adet Krait 300 çekirdeğine rastlamış. Snapdragon S4 Pro çözümünde ise Krait 200 çekirdekleri kullanılıyor. Örneğin Nexus 4 modelinde bu çekirdekler yer alıyor. Ayrıca 2GB boyutundaki RAM DDR3L-1600MHz. Ancak Nexus 4 modelinde LPDDR2 RAM yer alıyor.





Snapdragon 600 çözümünde çekirdekler 1.7GHz ve üzeri saat hızlarına sahip. Yeni Nexus 7 modelinde 1.5GHz saat hızına yer veren Qualcomm muhtemelen karmaşıklığın önüne geçmek için işlemciyi Snapdragon S4 Pro sınıfına dahil etmiş. Bu bakımdan yeni Nexus 7'nin benchmark sonuçları da oldukça tatmin edici düzeyde.





Yeni Nexus 7'de diğer bir göze çarpan gelişim ise eMMC depolama modüllerinde yer alıyor. Depolama testlerinde yeni Nexus 7 önceki nesil Nexus 7'yi epey geride bırakıyor. Asus'un performans anlamında yeni Nexus 7'ye önemli takviyeler yaptığı görülüyor. Asıl farklar ise kullanım testleri yapıldığında ortaya çıkacak.

http://www.androidauthority.com/nexus-7-2013-s-4-pro-snapdragon-600-249594