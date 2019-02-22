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Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı

Dünya prömiyerini Cenevre'deki fuarda gerçekleştirmesi beklenen 2019 Peugeot 208'in iç ve dış tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar sızdı. Fotoğraflarda 208'in tamamen elektrikli versiyonu da var.
2 ay
20,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı
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Büyük beğeni toplayan yeni 508’in ardından gözlerin üzerine çevrildiği 2019 Peugeot 208’in Cenevre’de tanıtılmasına az bir süre kaldı. Şimdiye dek casus fotoğraflar aracılığıyla kamuflajlı olarak görme şansı elde ettiğimiz küçük araç bugün ortaya çıktı. Fransız otomobil sitesinin sızdırdığı fotoğraflar 2019 Peugeot 208’in tasarımını gözler önüne serdi.

Hem dış hem de iç tasarımıyla karşımızda duran 2019 Peugeot 208, kendinden fazlasıyla büyük kardeşleri 3008 ve 5008’den izler taşıyor. Ayrıca selefindeki yuvarlak hatların yeni model yılı ile birlikte yerini daha keskin çizgilere bıraktığını görebiliyoruz. Tamponun alt kısmına kadar uzanan LED gündüz farları, Fransız üreticinin yeni ızgara tasarımı ve U şeklindeki alt ızgara yeni 208’in ön yüzünde dikkat çeken detaylar. Ayrıca elektrikli versiyonun ön ızgarasında mavi detaylara yer verildiğini de görebiliyoruz.

Sızan fotoğraflar 2019 Peugeot 208’in iç dünyasını da gözler önüne seriyor. Aracın içerisinde markanın i-Cockpit adını verdiği dijital gösterge ve multimedya sisteminin güncellenmiş bir versiyonu bulunuyor. İki kollu küçük bir direksiyonun tercih edildiği yeni 208’de diğer modellerden aşina olduğumuz orta konsola Alcantara koltuklar eşlik ediyor. Ayrıca PSA’nın CMP platformuna geçişle birlikte aks mesafesinin arttığı, sonuç olarak arkadaki diz mesafesinin iyileştirildiği de gelen bilgiler arasında.

Kaputun altındaki muhtemel seçenekler 

2019 Peugeot 208’in kaputunun altında düşük hacimli benzinli motorlarla birlikte tamamen elektrikli bir sistem de bulunacak. Üç silindirli benzinli motorların 70 beygirden başlayıp 1.2 litre ile birlikte 150 beygire kadar ulaşması bekleniyor. Elektrikli Peugeot 208’de ise DS3 Crossback E-Tense modelindeki sistemin kullanılması muhtemel görünüyor. 134 beygir elektrik motoru ve 50 kWh bataryadan oluşan bu sistem WLTP’ye göre 300 km menzil sunuyor. Yeni 208’de dizel motora yer verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

2019 Peugeot 208’in dünya gösterimi Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.  


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lojistisyen 2 ay en beğenilen
İnsafsızlar
B segmentte o iç mekan ne

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ymhaslaman 2 ay
Bu araç Polo ve İ20 katili olur.
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Moueson 2 ay zotacing
Sen zaten hep eleştir hep eleştir. Bir şeyi de beğen be adam! Araç gayet guzel . İyiye de iyi demesini bilin yahu!
2 Yanıt Yanıtla +50
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DH Misafiri 2 ay
Direkt Audi A1 i hedef almışlar
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JanKlod 2 ay
Sıkıcı polo, i20 tarzı araçlardan bıkmıştık. Peugeot yeni tasarım anlayışıyla tüm modellerini adeta yeniden can getirdi. 208 💣💣💣 olmuş.
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AyKqT 2 ay
ne kadar çirkin bir araba bu böyle, umarım böyle bir şey yapmazlar
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turkeril 2 ay
Pejo çok satan modellerini yenileyecek (308, 208, 508 yeni çıktı vs.)
Citroende de baya bi yenileme olur.
Çok satan modellerin eskimiş olmasının da etkisi vardır diye tahmin ediyorum.
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot ve Mazda tasarım konusunda tüm markalara ders veriyor. Diğer üreticilerde bu markaları kendine örnek almalı özellikle de volkswagen. Yıllardır hep aynı sıkıcı tasarımını sürdürüyor biraz şöyle canlı göz alıcı şık ve sportif tasarımlar yapmayı denemeliler volkswagen ve diğer tüm markalar. Tebrikler Peugeot!
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot tasarımcılarını değiştirdikten sonra güzel arabalar yapmaya başladı. Bu aracın özellikle ön kısmına bayıldım. Yeni sürümlerin bir çoğunun kokpit tasarımı süper, tıpkı uçak gibi.
Resimlerde arka kısım öne göre biraz dar gibi nir izlenim vermiş tasarım olarak güzel ama birazcık daha heybetli görünebilirmiş(ön tasarım gibi)
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DH Misafiri 2 ay
Wv gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor, peugeot amca geliyor wv kaç kaç
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haberelectro 2 ay DH Misafiri
PSA nin satışları ocak ayında dünyada %24 düştü. Kıvrıla kıvrıla batıyor
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DH Misafiri 2 ay
Fransız arabası her zaman çöp
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot, çok güzel işler başarıyor. PSA grubu son yıllarda iyi bir çıkış yakaladı bu araçta sınıfında Dış tasarımı çok şık ve kesin hatlara sahip i20-Rio ve Corsa'ya kök söktürektir. Ancak Clio, Polo, Fiesta karşısında işinin çok zor olduğunu düşünüyorum
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haberelectro 2 ay DH Misafiri
Yeni Corsa bu arabayla ortak olacak.
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DH Misafiri 2 ay
Gerçek mi bu ya
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