Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı

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Büyük beğeni toplayan yeni 508’in ardından gözlerin üzerine çevrildiği 2019 Peugeot 208’in Cenevre’de tanıtılmasına az bir süre kaldı. Şimdiye dek casus fotoğraflar aracılığıyla kamuflajlı olarak görme şansı elde ettiğimiz küçük araç bugün ortaya çıktı. Fransız otomobil sitesinin sızdırdığı fotoğraflar 2019 Peugeot 208’in tasarımını gözler önüne serdi.

Hem dış hem de iç tasarımıyla karşımızda duran 2019 Peugeot 208, kendinden fazlasıyla büyük kardeşleri 3008 ve 5008’den izler taşıyor. Ayrıca selefindeki yuvarlak hatların yeni model yılı ile birlikte yerini daha keskin çizgilere bıraktığını görebiliyoruz. Tamponun alt kısmına kadar uzanan LED gündüz farları, Fransız üreticinin yeni ızgara tasarımı ve U şeklindeki alt ızgara yeni 208’in ön yüzünde dikkat çeken detaylar. Ayrıca elektrikli versiyonun ön ızgarasında mavi detaylara yer verildiğini de görebiliyoruz.

Sızan fotoğraflar 2019 Peugeot 208’in iç dünyasını da gözler önüne seriyor. Aracın içerisinde markanın i-Cockpit adını verdiği dijital gösterge ve multimedya sisteminin güncellenmiş bir versiyonu bulunuyor. İki kollu küçük bir direksiyonun tercih edildiği yeni 208’de diğer modellerden aşina olduğumuz orta konsola Alcantara koltuklar eşlik ediyor. Ayrıca PSA’nın CMP platformuna geçişle birlikte aks mesafesinin arttığı, sonuç olarak arkadaki diz mesafesinin iyileştirildiği de gelen bilgiler arasında.

Kaputun altındaki muhtemel seçenekler

2019 Peugeot 208’in kaputunun altında düşük hacimli benzinli motorlarla birlikte tamamen elektrikli bir sistem de bulunacak. Üç silindirli benzinli motorların 70 beygirden başlayıp 1.2 litre ile birlikte 150 beygire kadar ulaşması bekleniyor. Elektrikli Peugeot 208’de ise DS3 Crossback E-Tense modelindeki sistemin kullanılması muhtemel görünüyor. 134 beygir elektrik motoru ve 50 kWh bataryadan oluşan bu sistem WLTP’ye göre 300 km menzil sunuyor. Yeni 208’de dizel motora yer verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

2019 Peugeot 208’in dünya gösterimi Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.