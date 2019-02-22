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Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor

Geçtiğimiz yıl Seat'tan ayrılarak yeni bir marka haline gelen Cupra, markaya özel olarak geliştirilen Cupra Formentor SUV konseptini tanıttı. İşte Cupra Formentor SUV konsepti ve açıklanan özellikleri
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor
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Geçtiğimiz yıl Seat’tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, ilk yılını yepyeni bir SUV konseptiyle taçlandıracak. Cupra markasına özel olarak tasarlanan konseptin geçtiğimiz günlerde ilk ipucu görselini sizlerle paylaşmıştık. Cupra Formentor olarak adlandırılan konsept bugün tamamen ortaya çıktı. Cupra Formentor’un dünya gösterimi Cenevre’de yapılacak.

Cupra markasına özel tasarlanan ilk model olma özelliği taşıyan Cupra Formentor SUV konseptinin son derece agresif bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Cupra Ateca’nın coupe versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz araç, Seat’ın yeni Tarraco modelinden de izler taşıyor. Elmas şeklindeki ızgara ve LED gündüz farlarına sahip aydınlatma grubunun yapısını buna örnek gösterebiliriz.

Uzun bir ışık şeridiyle birbirine bağlanan stop lambaları da yine Tarraco’dan alınmış fakat Cupra Formentor’a daha agresif bir görünüm katması için burada çıkıntılı kullanılmış. Arkadaki bu sportif görünüm büyük bagaj spoiler’ı ve dört egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzörle desteklenmiş. 5 kollu büyük jantların kullanıldığı Cupra Formentor SUV’da dışarıya doğru genişletilen çamurluklar ve onların üzerindeki belirgin omuz çizgileriyle kaslı bir görünüm sağlanmış.

Hibrit motordan güç alıyor 

Cupra Formentor SUV konseptinin kaputu altında 245 beygir güç üreten PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistem yatıyor. Teknik detayları ve performans verileri henüz açıklanmayan bu sistem, gücünü tekerleklere DSG şanzımanla aktarıyor. Cupra, Formentor SUV konseptinin elektrikli modda 50 km menzile sahip olacağını belirtiyor. Cupra Formentor SUV’un dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Üretim bandına çıkmaya hazır görünen Cupra Formentor SUV konsepti önümüzdeki ay 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Üretim versiyonunun 2020 yılında yollara çıkması bekleniyor.


https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/cupranewspage/news/news/cuprabrand/2019/CUPRA-Formentor-a-unique-concept-car-for-a-special-brand.html# Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 2 ay en beğenilen
Seat'ın kendisi zaten alt marka. Alt marka'nın alt markası mı çıkmış? 10-15 sene sonra Cupra'nın yeni markası "Falanfilan" diye bir tanıtım daha duyarsak tam markaception olur :)
Seat'ın kendisi zaten alt marka. Alt marka'nın alt markası mı çıkmış? 10-15 sene sonra Cupra'nın yeni markası "Falanfilan" diye bir tanıtım daha duyarsak tam ma...
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falken34 2 ay
vag grubu fazla satmak adına bır suru takla atıyor.
patlamazlar inşallah.
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lojistisyen 2 ay
Biraz stelvio biraz levante, biraz vag
Cupra bahane, italyan tasarımlar şahane
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-FoundeR- 2 ay
Logo ucuz Çin otomotiv üreticilerini andırıyor.
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TheCaliph_ 2 ay
İlk modelin SUV tarzi olmasi cok talihsiz olmus
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expressimo 2 ay
Bmw ye benzemiş.
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By_Android 2 ay
Araba şekil olmuş italyan+kore karışımı ama logo aceleye gelmiş herhalde çok çirkin
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Sirrüs 2 ay
İtalyan vari bir tasarım olmuş, beğendim. Logo ve iç mekan ise felaket. Arabadan çok ayrı duruyor.
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porsoro 2 ay
Lokantalardaki aşçı yemeği gibi olmuş, İnfinity, Tucson, Karoq, Qashqai hepsinden var. Ama netice itibariyle bence güzel olmuş.
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stalker(1979) 2 ay
Seat alt marka evet alt markaya alt marka neden yapılmış derseniz benim aklıma bu oluşturdukları alt markayı daha sonra satma planları olabilir diyorum?
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Darknesia 2 ay
Bildiğin yeni Subaru XV
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CWaRRioR 2 ay
Resimleri detaylı inceleyince C sütunu altında çamurluğun üstünde kalan o çıkıntı gözüme çok takıldı. Hani çamurluk kabartısı değil, bir eğimin devamı değil. Tek başına anlamsız bir şekilde duruyor. Olmasa daha güzel olurmuş bence.
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balcis 2 ay
ön yüz, yan çizgi, arka farlar, iç mekanda konsol, direksiyon.
seat'ın önümüzdeki nesil tasarım çizgisi (başta leon) belli oldu.
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