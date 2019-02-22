Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor

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Geçtiğimiz yıl Seat’tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, ilk yılını yepyeni bir SUV konseptiyle taçlandıracak. Cupra markasına özel olarak tasarlanan konseptin geçtiğimiz günlerde ilk ipucu görselini sizlerle paylaşmıştık. Cupra Formentor olarak adlandırılan konsept bugün tamamen ortaya çıktı. Cupra Formentor’un dünya gösterimi Cenevre’de yapılacak.

Cupra markasına özel tasarlanan ilk model olma özelliği taşıyan Cupra Formentor SUV konseptinin son derece agresif bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Cupra Ateca’nın coupe versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz araç, Seat’ın yeni Tarraco modelinden de izler taşıyor. Elmas şeklindeki ızgara ve LED gündüz farlarına sahip aydınlatma grubunun yapısını buna örnek gösterebiliriz.

Uzun bir ışık şeridiyle birbirine bağlanan stop lambaları da yine Tarraco’dan alınmış fakat Cupra Formentor’a daha agresif bir görünüm katması için burada çıkıntılı kullanılmış. Arkadaki bu sportif görünüm büyük bagaj spoiler’ı ve dört egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzörle desteklenmiş. 5 kollu büyük jantların kullanıldığı Cupra Formentor SUV’da dışarıya doğru genişletilen çamurluklar ve onların üzerindeki belirgin omuz çizgileriyle kaslı bir görünüm sağlanmış.

Hibrit motordan güç alıyor

Cupra Formentor SUV konseptinin kaputu altında 245 beygir güç üreten PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistem yatıyor. Teknik detayları ve performans verileri henüz açıklanmayan bu sistem, gücünü tekerleklere DSG şanzımanla aktarıyor. Cupra, Formentor SUV konseptinin elektrikli modda 50 km menzile sahip olacağını belirtiyor. Cupra Formentor SUV’un dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Üretim bandına çıkmaya hazır görünen Cupra Formentor SUV konsepti önümüzdeki ay 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Üretim versiyonunun 2020 yılında yollara çıkması bekleniyor.

https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/cupranewspage/news/news/cuprabrand/2019/CUPRA-Formentor-a-unique-concept-car-for-a-special-brand.html#