Yeni Pixelbook tanıtıldı!

Google, eski Pixel Chromebook'u emekliye çıkardıktan sonra bugün yeni Pixelbook ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu seferki Pixelbook'un ekranı katlanabiliyor ve dilerseniz bilgisayarı tablet olarak da kullanabilirsiniz.

Google Pixelbook

Google, yeni bilgisayarını tanıtırken Pixelbook'un en ince dizüstü bilgisayar olduğunu iddia etti. 10 milimetre kalınlığında çerçeveye sahip olan Pixelbook, Microsoft'un Surface Laptop'unu anımsatıyor. Yeni Pixelbook'un yalnızca 1 kg ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Pixelbook, 12.3 inç QuadHD (1.440p) ekran ve Intel Core i5 ve i7 işlemciler ile birlikte sunuluyor. Ayrıca Pixelbook'u 512 GB'a kadar depolama kapasitesiyle ve 16 GB'a kadar RAM ile özelleştirebilirsiniz. Google, pil ömrünün ise 10 saate kadar çıkabildiğini söyledi. Yalnızca 15 dakika içerisinde 2 saatlik pil ömrü sunabilen Pixelbook, USB-C üzerinden şarj ediliyor.

Cihazın öne çıkan yeni özelliklerine değinecek olursak, Pixelbook bir WiFi ağı tespit etmediğinde otomatik olarak Android telefonunuzla bağlantı kurabiliyor. Google Asistan ile entegre edilen yeni Pixelbook'a sesli komutlar vererek

işlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Tıpkı son çıkan Chromebook modellerinde olduğu gibi Pixelbook'a da Google Play'den uygulamalar indirebilirsiniz.

99$ fiyat etiketine sahip yeni Pixel kalemiyle birlikte, ekranda hassas çizimler yapabilirsiniz. Yeni Pixel kalem ile bir fotoğrafı daire içine alabilir veya tanım için bir kelimeyi vurgulayabilirsiniz. Son olarak kalemin 2.000 seviye basınç hassasiyetine sahip olduğunu ve 60 dereceye kadar açıları tanıyabildiğini söyleyelim.

Chrome OS işletim sistemiyle sunulan Pixelbook'un giriş fiyatı 999$ olarak belirlenmiş.999$ fiyat etiketine sahip olan cihaz Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere cihazın Core i7 işlemcili, 16 GB RAM ve 512 GB SSD'li bir modeli de bulunuyor.

Yeni Pixelbook, bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Cihazların teslimatına üç veya dört hafta içerisinde başlanacak. Cihazın ülkemize ise ithalatçı garantisi ile sınırlı sayıda gelmesini bekliyoruz.

https://www.engadget.com/2017/10/04/google-pixelbook-chromebook/#/