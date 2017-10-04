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Google Pixel 2 serisi karşınızda

Google’ın Pixel ismiyle yoluna devam eden akıllı telefon serisi ikinci nesle terfi etti. Google Pixel 2 ve Google Pixel 2 XL akıllı telefonları resmiyet kazandı.
1 yıl
7,9b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın uzun yıllar devam ettirdiği Nexus programını bırakarak geçen yıl devreye aldığı Pixel markası ikinci nesil ile yoluna devam ediyor. Yeni seride de yine karşımıza iki farklı üreticinin telefonları çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere Nexus programında ortak üreticilerin daha fazla sözü geçiyordu ve cihazlarda da isimlerini görebiliyorduk. Pixel programında ise Google’ın ağırlığı daha fazla ve marka ismi geçmiyor. Bu sayede sanki cihazlar tamamen Google’a ait imajı ortaya çıkıyor.

Google Pixel 2 XL

Geçen yılın devamı olarak görebileceğimiz Pixel 2 XL modelinde LG imzası var. Son dönemin gözde trendi çerçevesiz tasarımdan etkilendiği görülen telefonda LG V30’dan izler görüyoruz. Kenar çerçeveler çok ince iken alt ve üst çerçeveler de dikkat çekici şekilde incelmiş. Bu sayede daha küçük bir gövdeye sığdırılabilmiş.

 

Google Pixel 2 serisi karşınızda
Tam Boyutta Gör

Telefonun boyutları 157 x 76 x 7.62mm şeklinde yani Pixel XL modeli ile hemen hemen aynı. Ne var ki Pixel XL modeli 5.5 inçti. Bu telefon 6 inçlik bir ekrana sahip. Bu da aradaki farkı gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz"

1440x2880 piksel çözünürlüğe sahip olan AMOLED ekran Gorilla Glass 5 ile korunmuş. Pixel Visual Core adındaki teknoloji ile ekrana daha canlı renkler verilebiliyor. Arka kısım ise geçen yıldan alıştığımız üzere alüminyum ve küçük bir kısım cam formatında devam ediyor. Alt ve üst stereo hoparlörler üçlü mikrofon seti ile desteklenmiş.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3520mAh kapasiteli batarya ile bir günü çıkarabileceği tahmin ediliyor. 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış ve ses aktarımı USB Tip-C bağlantısı üzerinden sağlanmış.

Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde ve 1/2.6 aralıklı bir arka sensör var. Daha iyi ışık alabilen sensörler sayesinde karanlık ortamlarda en iyi performans sağlanıyor. Ayrıca OIS desteği bu kez yerini almış ve Dual Pixel otomatik odaklama yerleştirilmiş. Ön kamera ise 7MP çözünürlüğünde ve geniş açılı. Telefonun 849$ başlangıç fiyatı olacak.

 

Google Pixel 2 serisi karşınızda

Google Pixel 2

Serinin küçük üyesi Google Pixel 2 abisinden daha performanslı olacak gibi duruyor. 4.97 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti düşünüldüğünde daha iyi bir performans sergileyecektir.

HTC imzasını taşıyan Pixel 2 modelinde alt ve üst çerçevelerin bir hayli kalın olduğunu görüyoruz. Arka kısımda ise yine genel çizgi devam ettiriliyor. Alüminyum kasanın üst kısmındaki cam alan bir ton daha koyu renge sahip.

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak olan modelin arka kamerası yine 12MP çözünürlüğünde iken ön tarafta 7MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu modelde de 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış. Telefonun fiyatı 649$’dan başlıyor. Her iki telefonun da Android 8.0 Oreo ile geleceğini belirtelim. 

 

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Ue-Gazi 1 yıl en beğenilen
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Şu kasanın ekran kasa oranını düzenleyip, donanımını güncelleyip piyasaya sürseler bana göre en güzel tasarım.
Eski Nexus 4 kullanıcısı ve hala Nexus 6 kullanıcısı olarak yazıyorum.
Şu kasanın ekran kasa oranını düzenleyip, donanımını güncelleyip piyasaya sürseler bana göre en güzel tasarım.Eski ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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CRoSSBoNeSS 1 yıl Ue-Gazi
Ue-Gazi

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Şu kasanın ekran kasa oranını düzenleyip, donanımını güncelleyip piyasaya sürseler bana göre en güzel tasarım.

Eski Nexus 4 kullanıcısı ve hala Nexus 6 kullanıcısı olarak yazıyorum.

Donanım haber forumlarında bu telefona herkes aşıktı bir dönemler. İsmini ilk kez telefon alacağım sırada saçma sapan telefonları araştırırken (Bu Samsung Galaxy S3 Mini oluyor

) yine donanım haber forumunda birinin "S3 Mini saçmalığını alacağınıza Nexus 4 alın" dediği zaman görmüştüm. İsmini ilk defa duyduğum için garip gelmişti ama o sıralarda herkes Nexus 4 överken "DH'de adı bu kadar geçtiğine göre güzel bir şeydir, bu adamlar işi bilir" diyerek araştırmaya başlamıştım ve Galaxy Ace'den sonraki telefonum olmuştu. Buradan tüm foruma teşekkür etmek istiyorum zamanında beni S3 Mini garabetinden kurtarmıştınız. Görünce duygulandım

Ue-GaziŞu kasanın ekran kasa oranını düzenleyip, donanımını güncelleyip piyasaya sürsel...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Şehmistan 1 yıl
0 yenilik 0 inovasyon 0 Ar-Ge
Sanırım teknoloji Samsungla gelişiyor sadece.
3 Yanıt Yanıtla +20
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1 Avatar
Spyda 1 yıl
Pixel 2 XL
Ornek cektigim fotograf paylasayim.
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Spyda 1 yıl
bu telefonu simdi kullaniyorum. hatta elimde 2 tane var :) Ilk gelende mavilik sikintisi oldugu icin Google yenisini gonderdi, yeni gelende mavilik minimum duzeyde S8 ile karsilastirinca ayni mavilige sahip.
Merak ettiginiz birsey varsa sorun, elimden gelince cevaplamaya calisirim.
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Bysnbad 1 yıl Spyda
Hanıgisini kullanıyorsunuz 2 mi 2 xl mi
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ThisisaNightmare 1 yıl
Telefonu arkadasim sayesinde denedim (hem 2 yi hemde 2 XL i).
Eger parasal sikinti yoksa, 2 yi kimseye tavsiye etmiyorum. 2 XL den sadece parmak ucu kadar kucuk. Mevcut eski telefonum (S4 active) de bile 5 inc ekran varken, pixel 2 nin o boyutta gelmesi cok sacma olmus. Resmen gereksiz yer kapliyor. Bende basinda 2 alicaktim; ama boyutlarini gorunce 2 XL de karar verdim. Ekranlari arasinda daglar kadar fark var!
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alig07 1 yıl dr20mouse
Telefon Türkiye'de satılmayacak Samsung ve Apple ikilisi milyonlatca telefon sattı bu ülkede ozel degerlendirme videosu yapmamalarıni eleştirmek gereksiz.
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dr20mouse 1 yıl alig07
Dostum neden gereksiz olsun Google bir telefon değil ekosistem tanıttı resmen televizyon haberlerinde bile tanıttıkları ürünlerden gördüm bugün.
Hadi diyelim sana hak veriyorum telefonu e-simli olduğu için satılmayacak peki ilkbaharda ki microsoft ve Google geliştirici etkinlikleri için neden bir yayın yapılmadı da sadece apple geliştirici etkinliği için canlı yayın yapıldı? Windows ve Android de Türkiye de çalışmıyor diye bahane uretmessin artık dimi.
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ferhatugur 1 yıl
bu cihazı bekliyordum ama iphone değil de xiaomi A1 aldım ben
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Efsane Cuma 1 yıl
Beğenmeyen gitsin iphone alsın
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shadowtr 1 yıl
Haberde hata var. Pixel 2 XL ekranı amoled değil, p-oled.
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smart1978 1 yıl

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HEDEF_ODTÜ 1 yıl
tasarımı iphone 8 den daha iyi
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denizbay1 1 yıl
Ayfon fanboyu Ekrem, Pixel'in kamera ile Ayfona 98 çaktığını yazmamış... Peki, Ayfon fanboyu Ekrem, tam 40 farklı dilden spontane çeviri yapan kulağlığı Pixel Buds'dan bahsetmiş mi? Yok. Hele vara vara Ayfon Ekrem.
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