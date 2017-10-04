Google Pixel 2 serisi karşınızda

Google’ın uzun yıllar devam ettirdiği Nexus programını bırakarak geçen yıl devreye aldığı Pixel markası ikinci nesil ile yoluna devam ediyor. Yeni seride de yine karşımıza iki farklı üreticinin telefonları çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere Nexus programında ortak üreticilerin daha fazla sözü geçiyordu ve cihazlarda da isimlerini görebiliyorduk. Pixel programında ise Google’ın ağırlığı daha fazla ve marka ismi geçmiyor. Bu sayede sanki cihazlar tamamen Google’a ait imajı ortaya çıkıyor.

Google Pixel 2 XL

Geçen yılın devamı olarak görebileceğimiz Pixel 2 XL modelinde LG imzası var. Son dönemin gözde trendi çerçevesiz tasarımdan etkilendiği görülen telefonda LG V30’dan izler görüyoruz. Kenar çerçeveler çok ince iken alt ve üst çerçeveler de dikkat çekici şekilde incelmiş. Bu sayede daha küçük bir gövdeye sığdırılabilmiş.

Tam Boyutta Gör

Telefonun boyutları 157 x 76 x 7.62mm şeklinde yani Pixel XL modeli ile hemen hemen aynı. Ne var ki Pixel XL modeli 5.5 inçti. Bu telefon 6 inçlik bir ekrana sahip. Bu da aradaki farkı gösteriyor.

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1440x2880 piksel çözünürlüğe sahip olan AMOLED ekran Gorilla Glass 5 ile korunmuş. Pixel Visual Core adındaki teknoloji ile ekrana daha canlı renkler verilebiliyor. Arka kısım ise geçen yıldan alıştığımız üzere alüminyum ve küçük bir kısım cam formatında devam ediyor. Alt ve üst stereo hoparlörler üçlü mikrofon seti ile desteklenmiş.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3520mAh kapasiteli batarya ile bir günü çıkarabileceği tahmin ediliyor. 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış ve ses aktarımı USB Tip-C bağlantısı üzerinden sağlanmış.

Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde ve 1/2.6 aralıklı bir arka sensör var. Daha iyi ışık alabilen sensörler sayesinde karanlık ortamlarda en iyi performans sağlanıyor. Ayrıca OIS desteği bu kez yerini almış ve Dual Pixel otomatik odaklama yerleştirilmiş. Ön kamera ise 7MP çözünürlüğünde ve geniş açılı. Telefonun 849$ başlangıç fiyatı olacak.

Google Pixel 2

Serinin küçük üyesi Google Pixel 2 abisinden daha performanslı olacak gibi duruyor. 4.97 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti düşünüldüğünde daha iyi bir performans sergileyecektir.

HTC imzasını taşıyan Pixel 2 modelinde alt ve üst çerçevelerin bir hayli kalın olduğunu görüyoruz. Arka kısımda ise yine genel çizgi devam ettiriliyor. Alüminyum kasanın üst kısmındaki cam alan bir ton daha koyu renge sahip.

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak olan modelin arka kamerası yine 12MP çözünürlüğünde iken ön tarafta 7MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu modelde de 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış. Telefonun fiyatı 649$’dan başlıyor. Her iki telefonun da Android 8.0 Oreo ile geleceğini belirtelim.