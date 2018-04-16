Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir

Beşinci nesil Renault Clio’nun geliştirme süreci içerisinde olduğu artık biliniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda yoğun kamuflajlı olarak kameralara yakalandığını sizlerle paylaşmıştık. Yeni çıkan söylentiler ise Renaultsport’u ve dolayısıyla Clio’nun RS versiyonunu ilgilendiriyor.

Caradisiac sitesi tarafından yapılan bir habere göre, beşinci nesil Renault Clio’nun RS versiyonunda daha büyük kardeşi, yani yeni Megane RS ile aynı motor kullanılabilir. 1.8 litre dört silindirli ve turboşarjlı bu motor, hem Megane RS’te hem de Alpine 110 modelinde kullanılıyor. Megane’a 280 beygir güç ve 390Nm tork sağlarken, Alpine 110’da ise 252 beygir ve 320Nm olarak ölçülüyor.

Bu yılın sonunda tanıtılacak Megane RS Trophy’de 300 beygir güç çıkışı sağlayacak olan motorun Clio RS’te 225 beygir ile sınırlandırılacağı söyleniyor. Böylece, kendinden daha yüksek modellerle arasına bir mesafe konmuş olacak.

Tamamen yeni Renault Clio’nun 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer söylentiler doğruysa, Renaultsport da 2019’un ikinci yarısında RS türeviyle karşımıza çıkabilir. 2019 Renault Clio'nun kamuflajlı olarak yakalanan görüntülerine galeriden göz atabilirsiniz.

http://www.caradisiac.com/la-future-renault-clio-rs-aura-un-1-8-turbo-167566.htm