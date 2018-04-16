Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir

Caradisiac sitesi tarafından yapılan haberde, bir sonraki Renault Clio RS modelinin Megane RS ve Alpine 110 modellerinde de kullanılan 1.8 litre turboşarjlı motordan güç alacağı iddia ediliyor.
1 yıl
6,3b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir
 

Beşinci nesil Renault Clio’nun geliştirme süreci içerisinde olduğu artık biliniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda yoğun kamuflajlı olarak kameralara yakalandığını sizlerle paylaşmıştık. Yeni çıkan söylentiler ise Renaultsport’u ve dolayısıyla Clio’nun RS versiyonunu ilgilendiriyor.

Caradisiac sitesi tarafından yapılan bir habere göre, beşinci nesil Renault Clio’nun RS versiyonunda daha büyük kardeşi, yani yeni Megane RS ile aynı motor kullanılabilir. 1.8 litre dört silindirli ve turboşarjlı bu motor, hem Megane RS’te hem de Alpine 110 modelinde kullanılıyor. Megane’a 280 beygir güç ve 390Nm tork sağlarken, Alpine 110’da ise 252 beygir ve 320Nm olarak ölçülüyor.

Bu yılın sonunda tanıtılacak Megane RS Trophy’de 300 beygir güç çıkışı sağlayacak olan motorun Clio RS’te 225 beygir ile sınırlandırılacağı söyleniyor. Böylece, kendinden daha yüksek modellerle arasına bir mesafe konmuş olacak.

Tamamen yeni Renault Clio’nun 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer söylentiler doğruysa, Renaultsport da 2019’un ikinci yarısında RS türeviyle karşımıza çıkabilir. 2019 Renault Clio'nun kamuflajlı olarak yakalanan görüntülerine galeriden göz atabilirsiniz.


http://www.caradisiac.com/la-future-renault-clio-rs-aura-un-1-8-turbo-167566.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fantomasds 1 yıl
Devletimiz kuruldu kurulalı istihdam kaygıları sebebiyle işverenlerden hakkıyla vergi toplayamıyor. Cumhuriyet tarihine bakıldığında da durum böyle.
Sizin istediğiniz arabaya ucuz binebilmeniz için 2 şık var:
1-Devlet yönetimine talip olan partinin seçim beyannamesinde " Holdinglerden, serbest meslek sahiplerinden (mühendis+doktor+eczacı+muhasebeci+kuyumcu+avukat+esnaf...) tıpkı memurdan aldığım gibi vergi alacağım." demesi lazım. Ama diyemez. Çünkü bu kesimin de oyuna talip siyasi parti. Ayrıca bu kesim işçi çalıştırıyor, toplu işten çıkarmaları işsizlik oranlarının artmasını göze almaz.
2-Devlet yönetimine talip olan partinin seçim beyannamesinde "Türkiye'nin kendi otomobil markalarını oluşturması için teşvik paketleri oluşturarak otomobil ithalatını azaltmak suretiyle hem dış ticaret açığı azaltılır hemde otomobiller daha uygun fiyata satılıması sağlanır." demesi lazım. Şu anda ikinci maddeye yönelik uygulamalar var.
Son olarak clio sport yurtdışında da normal fiyatının iki katına satılıyor. 200 hp gücünde 6.7 saniyede 100 kilometre hıza çıkan 1200 kg ağırlığında bildiğiniz spor araba. (Audi tt 1,8 LT 180 hp 0-100 km:6,9 saniye.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hadjimurat 1 yıl
Hergeçen gün şu leblebiler zengin oyuncağından bile öteye gidiyor bu ülke nasıl bu hale geldi akıl alır gibi değil şu araba dünyada 5 birim türkiyede 25 birim teşekkürler emeği geçen herkesten allah birinizi hiç etsin inşallah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 1 yıl
Smart Fortwo 0,8 cdi var. Daha küçük, daha az yakan araba yok gibi. Bize bunlar yakışır. Clio RS falan alıp binmek rüyada anca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrmst 1 yıl
Yeni nesil Clio, Mitsubishi ortak platformlu geliyor :) 1.5 turbo yeni bir Colt dahi gelebilir aynı şasi üzerinden warm hatch kıvamında!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spinattimyalnizliga 1 yıl
Hot Hatch=Renault Sport
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 1 yıl
Türkiye'de clio=dizel.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9888 1 yıl nikony
Dizele binmem diyenler için de 1.2 atmosferik+LPG
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü 1 yıl Apple, 23 Nisan'a özel 5 yeni reklam filmi yayınladı 1 yıl Google'dan kanser tespiti için AR özellikli akıllı mikroskop! 1 yıl Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu 1 yıl NAND bellek fiyatları düşmeye devam ediyor 1 yıl Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X işlemcileri 5.8GHz hızına aşırtıldı 1 yıl Güç kaynağı (PSU) alırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl Samsung, yeni nesil iPhone'ların ekran üretimine başlıyor 1 yıl Bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor 1 yıl Galaxy S10 çentikli olursa böyle görünecek 1 yıl OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri] 1 yıl Far Cry 5 korsana yenik düştü 1 yıl Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak" 1 yıl HTC Touch Diamond 3, bu yılın en şık akıllı telefonu olabilir 1 yıl Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! Xperia XZ2 Premium özellikleri: 1 yıl Huawei Mate 10 Lite güvenlik ve performansı arttıran bir sistem güncellemesi aldı 1 yıl Asus ROG Strix Z370-F Gaming anakartı inceledik "i7 8700K ile 5.1GHz!" 1 yıl Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti 1 yıl Japonya'da akıllı telefon pazarını etkileyecek devasa bir maden rezervi bulundu 1 yıl Honor 10'un teknik özellikleri belli oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir Sonraki Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek 1 yıl Nvidia’ya karşı cephe genişliyor 1 yıl Video akışları için JPEG XS geliyor 1 yıl DJI Phantom 5 sızdırıldı 1 yıl Meizu, 22 Nisan'da akıllı hoparlörünü tanıtabilir 1 yıl Firefox, iOS versiyonunda veri takibinin önüne geçtiğini duyurdu 1 yıl LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite 1 yıl BTK ve KOSGEB "5G" için bir araya geliyor 1 yıl Xiaomi Mi A1, A101 marketlerine geliyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un kod adı ortaya çıktı 1 yıl iOS Gboard'a ifadeler ve Azerbaycan Türkçesi desteği geldi 1 yıl Modern orduların yeni silahı; su altı drone sürüleri 1 yıl Facebook Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri geliyor 1 yıl Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı 1 yıl 40 yılın anısına Core i7-8086K işlemcisi geliyor 1 yıl Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi 1 yıl Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4] 1 yıl Huawei P20 serisi için satış hedefi 20 milyon 1 yıl Microstrategy sempozyumunun ikincisi İstanbul’da düzenlendi 1 yıl Karşınızda AMD Ryzen 2: Tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim