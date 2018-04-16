Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir

Caradisiac sitesi tarafından yapılan bir habere göre, beşinci nesil Renault Clio’nun RS versiyonunda daha büyük kardeşi, yani yeni Megane RS ile aynı motor kullanılabilir. 1.8 litre dört silindirli ve turboşarjlı bu motor, hem Megane RS’te hem de Alpine 110 modelinde kullanılıyor. Megane’a 280 beygir güç ve 390Nm tork sağlarken, Alpine 110’da ise 252 beygir ve 320Nm olarak ölçülüyor.
Bu yılın sonunda tanıtılacak Megane RS Trophy’de 300 beygir güç çıkışı sağlayacak olan motorun Clio RS’te 225 beygir ile sınırlandırılacağı söyleniyor. Böylece, kendinden daha yüksek modellerle arasına bir mesafe konmuş olacak.
Tamamen yeni Renault Clio’nun 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer söylentiler doğruysa, Renaultsport da 2019’un ikinci yarısında RS türeviyle karşımıza çıkabilir. 2019 Renault Clio'nun kamuflajlı olarak yakalanan görüntülerine galeriden göz atabilirsiniz.
http://www.caradisiac.com/la-future-renault-clio-rs-aura-un-1-8-turbo-167566.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizin istediğiniz arabaya ucuz binebilmeniz için 2 şık var:
1-Devlet yönetimine talip olan partinin seçim beyannamesinde " Holdinglerden, serbest meslek sahiplerinden (mühendis+doktor+eczacı+muhasebeci+kuyumcu+avukat+esnaf...) tıpkı memurdan aldığım gibi vergi alacağım." demesi lazım. Ama diyemez. Çünkü bu kesimin de oyuna talip siyasi parti. Ayrıca bu kesim işçi çalıştırıyor, toplu işten çıkarmaları işsizlik oranlarının artmasını göze almaz.
2-Devlet yönetimine talip olan partinin seçim beyannamesinde "Türkiye'nin kendi otomobil markalarını oluşturması için teşvik paketleri oluşturarak otomobil ithalatını azaltmak suretiyle hem dış ticaret açığı azaltılır hemde otomobiller daha uygun fiyata satılıması sağlanır." demesi lazım. Şu anda ikinci maddeye yönelik uygulamalar var.
Son olarak clio sport yurtdışında da normal fiyatının iki katına satılıyor. 200 hp gücünde 6.7 saniyede 100 kilometre hıza çıkan 1200 kg ağırlığında bildiğiniz spor araba. (Audi tt 1,8 LT 180 hp 0-100 km:6,9 saniye.)