Yeni Ricoh GR fotoğraf makinesi hakkında ilk teknik bilgiler konuşulmaya başlandı

Dünyanın sayılı fotoğraf firmalarından olan ve Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh'un, GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesinin özellikleri ortaya çıktı.

Bugün oldukça fazla bilginin ortaya çıktığı fotoğraf dünyası, Digicame-info sitesi tarafından Ricoh için ortaya atılan yeni bilgiler ile tekrardan hareketlendi. Site tarafından biraz temkinli olarak yaklaşılması belirtilerek paylaşılan teknik özelliklere göre Ricoh'un yeni GR isimli fotoğraf makinesi, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak piyasaya çıkacak.

16MP APS-C sensör (Pentax K5 II DSLR fotoğraf makinesinde kullanılan ile aynı)

Yeni 28mm F/2.8 GR lens

Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesinden daha hızlı, Fujfilm x100s fotoğraf makinesiyle benzer otomatik netleme performansı

Ricoh GR1 fotoğraf makinesi ile aynı boyutlar, Coolpix A fotoğraf makinesinde daha hafif gövde

Daha önce düşünülen "GR Digital" ismine göre daha sade olarak sadece "GR" ismi

Gövde üzerinde "Fn" butonu Daha önce CP+2013 fuarında duyurulması beklenen makine, fuarda yer almamış ve daha sonra da hakkında fazla bilgi ortaya çıkmamıştı. Genel olarak üst seviye kompakt fotoğraf makineleri Nikon Coolpix A ve Fujifilm X100S gibi modeller ile karşılaştırılan Ricoh GR, yine edinilen bilgilere göre Nisan ayında duyurularak Mayıs ayında 1000$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.



http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdigicame-info.com%2F2013%2F04%2Fgr16mpaps-c.html