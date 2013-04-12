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Yeni Ricoh GR fotoğraf makinesi hakkında ilk teknik bilgiler konuşulmaya başlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Ricoh GR fotoğraf makinesi hakkında ilk teknik bilgiler konuşulmaya başlandı
Dünyanın sayılı fotoğraf firmalarından olan ve Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh'un, GR isimli üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesinin özellikleri ortaya çıktı.
Bugün oldukça fazla bilginin ortaya çıktığı fotoğraf dünyası, Digicame-info sitesi tarafından Ricoh için ortaya atılan yeni bilgiler ile tekrardan hareketlendi. Site tarafından biraz temkinli olarak yaklaşılması belirtilerek paylaşılan teknik özelliklere göre Ricoh'un yeni GR isimli fotoğraf makinesi, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak piyasaya çıkacak.
  • 16MP APS-C sensör (Pentax K5 II DSLR fotoğraf makinesinde kullanılan ile aynı)
  • Yeni 28mm F/2.8 GR lens
  • Nikon'un üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesinden daha hızlı, Fujfilm x100s fotoğraf makinesiyle benzer otomatik netleme performansı
  • Ricoh GR1 fotoğraf makinesi ile aynı boyutlar, Coolpix A fotoğraf makinesinde daha hafif gövde
  • Daha önce düşünülen "GR Digital" ismine göre daha sade olarak sadece "GR" ismi
  • Gövde üzerinde "Fn" butonu
Daha önce CP+2013 fuarında duyurulması beklenen makine, fuarda yer almamış ve daha sonra da hakkında fazla bilgi ortaya çıkmamıştı. Genel olarak üst seviye kompakt fotoğraf makineleri Nikon Coolpix A ve Fujifilm X100S gibi modeller ile karşılaştırılan Ricoh GR, yine edinilen bilgilere göre Nisan ayında duyurularak Mayıs ayında 1000$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.


http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdigicame-info.com%2F2013%2F04%2Fgr16mpaps-c.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ortaokulda iken para biriktirip kodak yerine ricoh filmli bir makine almıştım
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magicboyguccino 6 yıl
flicker'da grubu açılmış
flickr.com/...
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Metabolism 6 yıl
O fiyatın hakkını verebilirmi ki?
1 Yanıt Yanıtla
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magicboyguccino 6 yıl Metabolism
Metabolism

O fiyatın hakkını verebilirmi ki?

ricoh gr serisi nich market ürünüdür. Nich sınıfında da en iyilerden biridir. Özellikle siyah beyaz fotoğraf çekiminde çok başarılar.(lenslerini buna göre dizayn ettiklerini okumuştum)
Bir g200 kullanıcısı olarak ergonomi olarak çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. kaliteden ödün vermeyen bir firmadır. Pentax'ı satın almasında çok doğru bir adım olmuştu. Daha iyi cihazlar çıkaracağından eminim.

"O fiyatın hakkını verebilirmi ki ? " demişsiniz. Nich bir ürün için evet verir derim. Alıcı kitlesi zaten belli. Herkesin erişebileceği ve ilgileneceği bir cihaz olmayacaktır. Bu nedenle piyasada bolca boy gösteren ürünlerle aynı düşünmemek gerekir derim.
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ozturert 6 yıl
Birbirinin aynısı makineler. Arada fark olacak ki diğerlerinden farkı olsun. Sadece Fuji biraz farklı.
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