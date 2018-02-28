Yeni Seat Leon, VW Grubu'nun 'teknoloji öncüsü' olacak

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Seat, rekabetin gittikçe kızıştığı C segmentindeki iddiasını arttırmak adına yeni nesil Seat Leon’u etkileyici bir tasarım ve sınıfında öncü olacak bir bilgi-eğlence sistemi ile donatacak. Ayrıca 2019 yılında dördüncü jenerasyon Leon’un bir crossover türevine ve plug-in hybrid teknolojisine de giriş yapılması bekleniyor.

Geliştirme aşamasında olan yeni Seat Leon hakkında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Seat’ın Ar-Ge patronu Matthias Rabe, aracın fantastik bir tasarıma, fantastik teknolojilere ve kullanıcı arayüzüne sahip olacağı iddiasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre yeni Seat Leon, Volkswagen Grubu içerisinde yeni bilgi-eğlence sistemine sahip araçlardan biri olacak. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, tıpkı akıllı telefonlardaki OTA güncellemesi gibi kablosuz olarak haritaları, uygulamaları ve işlevselliğini güncelleme yeteneğine sahip olacak.

"İki yıldır üzerinde çalışıyoruz"

Seat CEO’su Barselona’daki etkinlikte, “Önümüzdeki yıl Leon modeliyle birlikte pazara sunulacak en iyi bilgi-eğlence sisteminin üzerinde iki yıldır çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yeni bilgi-eğlence sistemiyle birlikte klima kontrolleri gibi fiziksel düğmeler de ekranın içine taşınacak. Rabe’in yaptığı açıklamaya göre bu sistem daha az düğmeye ve daha fazla ses kontrolüne sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde de opsiyon olarak ikinci bir ekran sunulabileceği düşünülüyor.

Leon hatchback ve station wagon versiyonlarının yanı sıra, Ateca SUV modeli ve hatchback arasına konumlandırılacak yeni bir crossover modelinin de gelmesi bekleniyor. Zira “Hatcback’den bahsediyoruz. SUV’den bahsediyoruz. Neden ikisinin arasında birşey yapmayalım.” yorumunda bulunan Ar-Ge patronu bunun sinyallerini şimdiden veriyor.

Rabe’in belirttiğine göre Seat dizel satışlarını durdurmayacak. Ancak bundan sonra yakıt ekonomisinde dizel seviyesine yakın hafif hibrit benzinli seçenekleri bulunacak. Bu hafif hibrit sistem muhtemelen 1.5 litre TSI motor ile işbirliği içinde çalışan 48V elektrikli motor kullanacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-seat-leon-will-be-first-get-industry-leading-vw-group-cabin-tech