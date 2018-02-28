Yeni Seat Leon, VW Grubu'nun 'teknoloji öncüsü' olacak

Geliştirme aşamasında olan yeni Seat Leon hakkında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Seat’ın Ar-Ge patronu Matthias Rabe, aracın fantastik bir tasarıma, fantastik teknolojilere ve kullanıcı arayüzüne sahip olacağı iddiasında bulundu.
Yapılan açıklamaya göre yeni Seat Leon, Volkswagen Grubu içerisinde yeni bilgi-eğlence sistemine sahip araçlardan biri olacak. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, tıpkı akıllı telefonlardaki OTA güncellemesi gibi kablosuz olarak haritaları, uygulamaları ve işlevselliğini güncelleme yeteneğine sahip olacak.
"İki yıldır üzerinde çalışıyoruz"
Seat CEO’su Barselona’daki etkinlikte, “Önümüzdeki yıl Leon modeliyle birlikte pazara sunulacak en iyi bilgi-eğlence sisteminin üzerinde iki yıldır çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.
Yeni bilgi-eğlence sistemiyle birlikte klima kontrolleri gibi fiziksel düğmeler de ekranın içine taşınacak. Rabe’in yaptığı açıklamaya göre bu sistem daha az düğmeye ve daha fazla ses kontrolüne sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde de opsiyon olarak ikinci bir ekran sunulabileceği düşünülüyor.
Leon hatchback ve station wagon versiyonlarının yanı sıra, Ateca SUV modeli ve hatchback arasına konumlandırılacak yeni bir crossover modelinin de gelmesi bekleniyor. Zira “Hatcback’den bahsediyoruz. SUV’den bahsediyoruz. Neden ikisinin arasında birşey yapmayalım.” yorumunda bulunan Ar-Ge patronu bunun sinyallerini şimdiden veriyor.
Rabe’in belirttiğine göre Seat dizel satışlarını durdurmayacak. Ancak bundan sonra yakıt ekonomisinde dizel seviyesine yakın hafif hibrit benzinli seçenekleri bulunacak. Bu hafif hibrit sistem muhtemelen 1.5 litre TSI motor ile işbirliği içinde çalışan 48V elektrikli motor kullanacak.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-seat-leon-will-be-first-get-industry-leading-vw-group-cabin-tech Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alabilselerdi alfayi hemen grup disina cikarilacakti seat.Ne gecmisi ne marka degeri nede sportif bir tarihi var onu grubun konumlandirdigi rol icin.
Ön konsol ve kapı içlerinde kullanılan malzeme rakiplerinin gerisinde. Ama donanımı bol. Bu da albenisini arttiriyor.
Siz bu kadar tecrübe etmişsiniz, sizin için sorun yoksa zaten gerisi teferruattır. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
Dieselgate skandalından sonra ben vw grubundan kibrit çöpü dahi almam.
Ama alana saygı duyarim.
Firmalar artık bütün tuşları butonları kaldırıp dokunmatik ekrana koyma niyetinler her şeyin kolayı kaçmayın be kaç bin TL para veriliyor bu arabalara.
Fakir ülke insanı - arızası çok olur başka modele bakalım.
adam bi ekran koydu birde sinyal kolu.
bunu goren ac oglu ac VAG dugmeye para verirmi.
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