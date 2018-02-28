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Yeni Seat Leon, VW Grubu'nun 'teknoloji öncüsü' olacak

Mobil Dünya Kongresi'ne katılan Seat, dördüncü jenerasyon Leon'un Volkswagen Grubu içerisinde kabin teknolojisi bakımından öncü olacağını belirtti. Crossover ve hafif hibrit versiyon da yolda.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Seat Leon, VW Grubu'nun 'teknoloji öncüsü' olacak
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Seat, rekabetin gittikçe kızıştığı C segmentindeki iddiasını arttırmak adına yeni nesil Seat Leon’u etkileyici bir tasarım ve sınıfında öncü olacak bir bilgi-eğlence sistemi ile donatacak. Ayrıca 2019 yılında dördüncü jenerasyon Leon’un bir crossover türevine ve plug-in hybrid teknolojisine de giriş yapılması bekleniyor.

Geliştirme aşamasında olan yeni Seat Leon hakkında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Seat’ın Ar-Ge patronu Matthias Rabe, aracın fantastik bir tasarıma, fantastik teknolojilere ve kullanıcı arayüzüne sahip olacağı iddiasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre yeni Seat Leon, Volkswagen Grubu içerisinde yeni bilgi-eğlence sistemine sahip araçlardan biri olacak. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, tıpkı akıllı telefonlardaki OTA güncellemesi gibi kablosuz olarak haritaları, uygulamaları ve işlevselliğini güncelleme yeteneğine sahip olacak.

"İki yıldır üzerinde çalışıyoruz" 

Seat CEO’su Barselona’daki etkinlikte, “Önümüzdeki yıl Leon modeliyle birlikte pazara sunulacak en iyi bilgi-eğlence sisteminin üzerinde iki yıldır çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yeni bilgi-eğlence sistemiyle birlikte klima kontrolleri gibi fiziksel düğmeler de ekranın içine taşınacak. Rabe’in yaptığı açıklamaya göre bu sistem daha az düğmeye ve daha fazla ses kontrolüne sahip olacak. Ayrıca gösterge panelinde de opsiyon olarak ikinci bir ekran sunulabileceği düşünülüyor.

Leon hatchback ve station wagon versiyonlarının yanı sıra, Ateca SUV modeli ve hatchback arasına konumlandırılacak yeni bir crossover modelinin de gelmesi bekleniyor. Zira “Hatcback’den bahsediyoruz. SUV’den bahsediyoruz. Neden ikisinin arasında birşey yapmayalım.” yorumunda bulunan Ar-Ge patronu bunun sinyallerini şimdiden veriyor.

Rabe’in belirttiğine göre Seat dizel satışlarını durdurmayacak. Ancak bundan sonra yakıt ekonomisinde dizel seviyesine yakın hafif hibrit benzinli seçenekleri bulunacak. Bu hafif hibrit sistem muhtemelen 1.5 litre TSI motor ile işbirliği içinde çalışan 48V elektrikli motor kullanacak.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-seat-leon-will-be-first-get-industry-leading-vw-group-cabin-tech Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Teknolojiyi bilemem ama sert plastik ve trim sesinde vw nin öncüsü olacağı kesin :)
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ozmenakif 1 yıl
Dokunmatik ekran olsun, olmasın demiyorum ama ekstra bir özellik olarak olsun. Tuşlar gitmesin. Yolda ekrana bakmadan işlem yapmak mümkün olsun. Direksiyon üzerindeki tuşların işlevi artsın. Bmw mesela i-drive yanında dokunmatik ekran koymaya başladı ama eski tip butonları kaldırmadı. Ekstra bir özellik olarak sundu dokunmatik olayını. Yıllar önce kullandığım basit mp3 çalarımın kıymetini bir arkadaşımın dokunmatik ekranlı müzik çalarını kullanınca anlamıştım. Cepte duran alette müzik değiştirmek imkansızdı. Oysa benim tuşlu dandik müzik çalarımı cepte tuşları hissederek kontrol edip istediğimi yapıyordum. Aynı olay, aynı hesap... Tuş şart
Dokunmatik ekran olsun, olmasın demiyorum ama ekstra bir özellik olarak olsun. Tuşlar gitmesin. Yolda ekrana bakmadan işlem yapmak mümkün olsun. Direksiyon üzer...
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commandx 1 yıl
Vw de teknolojinin oncusu demek ilk denekler demek oluyor. Vw nin yeni teknolojilerinin ilk denekleri leon alacaklar olacak. Vw de test, arge gelistirmeleri denekler uzerinden oluyor. Yazilim ekibi de hazirda bekliyor :)
Vw de teknolojinin oncusu demek ilk denekler demek oluyor. Vw nin yeni teknolojilerinin ilk denekleri leon alacaklar olacak. Vw de test, arge gelistirmeleri de...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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froster2006 1 yıl
Saet vw nin teknoloji oncusi degilde ancak amiane tabirle"deney tahtasi"olur.
Alabilselerdi alfayi hemen grup disina cikarilacakti seat.Ne gecmisi ne marka degeri nede sportif bir tarihi var onu grubun konumlandirdigi rol icin.
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zolzauza 1 yıl
Sert plastik kullanmanın bile bi adabı vardır, arkasını beslersin, işçiliği iyi yaparsın ki titreşim,sıcak/soğuk degisikliklerinden minimum etkilensin.
Ön konsol ve kapı içlerinde kullanılan malzeme rakiplerinin gerisinde. Ama donanımı bol. Bu da albenisini arttiriyor.
Siz bu kadar tecrübe etmişsiniz, sizin için sorun yoksa zaten gerisi teferruattır. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
Dieselgate skandalından sonra ben vw grubundan kibrit çöpü dahi almam.
Ama alana saygı duyarim.
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ultrati4 1 yıl
Bu fiyatlardan sonra hele seneye çıkacak modelin o zamanki kurdan fiyatını düşününce artık hiç ilgimi çekmiyor
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CR7_35 1 yıl
Kime özeniyor bunlar Mersoya abi koymuşlar 20 inch ekran her şey orda tam saçmalık hem tasarım olarak hem kullanış olarak yeni Leonun iç tasarımı güzel BMW deki gibi idrive gibi bi buton koysunlar tamam.
Firmalar artık bütün tuşları butonları kaldırıp dokunmatik ekrana koyma niyetinler her şeyin kolayı kaçmayın be kaç bin TL para veriliyor bu arabalara.
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silversmith 1 yıl
Porsche panamera, Land rover gibi bazı yeni modellerin de klima kumandaları ekrandan ayarlanıyor ancak bunun için ayrı ekran entegre etmişler. İlerleyen yıllarda, premium olmayan modellere de gelmesi temennilerimle.
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funnel 1 yıl
Herşeyi dokunmatik ekrana koymak hangi akla hizmettir.
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erce.erdem 1 yıl
peugeot 308 öyle yaptı ve içi bence hiç hoş değil. sırf o yüzden bakmıyorum bile o modele.
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gosHawk. 1 yıl
pejo 207 daha yakışıklı duruyor.
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lordlevent 1 yıl
Zengin ülke insanı - wow çok iyi,
Fakir ülke insanı - arızası çok olur başka modele bakalım.
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mokinto 1 yıl lordlevent
Aslında zengin ülke insanı da (oradaki en zenginleri kastetmiyorum) aynı şeyi düşünüyor. Oto sanayi bizde çok ucuz alternatifler sunarken özellikle Avrupa ülkelerinde bu hizmetler çok pahalı ve görece olarak araba fiyatına göre anlamsız masraf çıkardıkları için oranın insanları da zorluk çekiyor.
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nanoona 1 yıl
Tesla butun otomobil sirketlerinin akil babasi oldu..
adam bi ekran koydu birde sinyal kolu.
bunu goren ac oglu ac VAG dugmeye para verirmi.
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