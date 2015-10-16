Yeni Ufuklar ekibi Plüton'la ilgili ilk bulgularını açıkladı

Güneş Sistemi'nde yer alan gezegen ve cüce gezegenler hakkında daha fazla bilgi toplamak için New Frontiers programını başlatan NASA, bu programın bir parçası olan Yeni Ufuklar uzay aracını 2006 yılında uzaya fırlattı. İlk olarak Jpiter'i inceleyen Yeni Ufuklar, geçtiğimiz Temmuz ayında asıl istikameti olan Plüton'a ulaştı. Güneş Sistemi'ndeki en büyük ikinci cüce gezegen olan Plüton'u inceleyen ilk uzay aracı olan Yeni Ufuklar, 14 Temmuz 2015'teki uçuşu sırasında Plüton'u yakından görüntüleme şansı yakaladı.

Uzay aracının bu uçuş sırasında elde ettiği verileri inceleyen NASA'nın Yeni Ufuklar ekibi, bu inceleme sonrasında elde ettikleri ilk bilimsel bulguları dün açıkladılar. Science dergisinde yer alan bir makaleyle paylaşılan bulgular hem cüce gezegenin kendisi hem de uyduları hakkında birçok önemli detayı ortaya çıkardı.

Yeni Ufuklar uzay aracı tarafından elde edilen verilen, Plüton'un yarıçapının yaklaşık 1187 kilometre olduğunu gösterdi. Bu da cüce gezegenin daha önce düşünülenden biraz daha büyük olduğu anlamına geliyor. Dikkat çeken bir diğer bulgu da Plüton'un farklı bölgelerinde görülen farklı yapılardaki yüzeyler oldu. Plüton'un bazı bölgeleri kraterlerle doluyken, bazı bölgeleri çok daha düz bir yüzeye sahip.

Plüton'un yüzeyindeki bu değişik yapıyı değerlendiren Yeni Ufuklar ekibi, yüzeydeki bu farklılıkların yüzeyin yaşıyla alakalı olduğunu açıkladı. Krater olan bölgelerde yüzeyin daha yaşlı olduğu, krater olmayan bölgelerde ise yüzeyin daha genç olduğu belirtiliyor. Ancak Plüton'un daha aktif bölgelerinde yüzeyin yeniden kaplanarak genç kalmasına neyin sebep olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Son olarak Plüton'un gerçekten de rengarenk bir küre olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yayınlanan renkli görüntülerin gerçeği yansıttığını ve cüce gezegenin birçok farklı renkle kaplı olduğunu açıkladılar.

Yeni Ufukların'ın Temmuz ayındaki uçuşu, Plüton'un en büyük uydusu olan Charon hakkında da önemli bulguların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Şu ana kadar büyük ölçüde bilinmez olan Charon hakkında elde edilen ilk veriler, uydunun beklenenden çok daha aktif olduğunu ve küredeki jeolojik aktivitelerin devam ettiğini gösterdi.

Plüton gibi krater dolu bir yüzeye sahip olan Charon'daki kanyonlardan bazılarının yaklaşık 4 milyar yaşında. Bu da Güneş Sistemi'nin ilk yıllarında meydana gelen Geç Dönem Ağır Bombardıman'ın bu kanyonları oluşturmuş olabileceği yönündeki tahminleri beraberinde getiriyor.

Yeni Ufuklar ekibi şu ana kadar elde ettiği verilerle Plüton ve uyduları hakkında ilk bulgulara ulaşmış olsa da, uzay aracı tarafından toplanan verilerin büyük bölümü henüz incelenmemiş durumda. Uzay aracı tarafından elde edilen verilerin yaklaşık yüzde 90'ının henüz araçta olduğu ve önümüzdeki yıl boyunca Dünya'ya gönderilmeye devam edeceği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2015/10/15/9538891/new-horizons-pluto-major-findings-report-nasa