Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Volvo’nun uzun zaman sonra yeniden elden geçireceği ve önümüzdeki yaz tanıtılması beklenen Volvo S60 modelinin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı. Norveç’te kış testlerinde görüntülenen aracın bu fotoğrafı herhangi bir sızıntı olarak değil, bizzat Volvo CEO’su Hakan Samuelsson tarafından paylaşıldı.

Sürpriz olmayan bir şekilde Volvo S60’ın tasarımı büyük oranda yeni tanıtılan V60 modeline benziyor. Hatta şirketin geçiş yaptığı bu tasarım dili V90 ve S90 modellerinde de yer alıyor. 60 ve 90 serisi modeller Volvo’nun SPA platformu üzerine kurulu olarak aynı ön ızgara tasarımını ve far yapısını üzerinde bulunduruyor. Uzun aradan sonra güncellenen S60 sedan da eski yuvarlak hatlarından sıyrılarak tıpkı diğer kardeşleri gibi daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Yeni Volvo V60'ın iç tasarımı

Önceki haberlerimizde de paylaştığımız gibi yeni nesil S60 sedan şirketin Güney Karolina’daki yeni tesislerinde üretim bandına çıkacak. Zira Samuelsson Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımla bunun onayını bir kez daha vermiş oldu. Aynı fabrikada 2021 yılından itibaren yeni nesil Volvo XC90’ın üretimine başlanacak.

Elbette güncellemeler yeni nesil V60’ın kabuğuyla sınırlı kalmayacak. Aracın iç dünyasında da önemli değişiklikler yapılacağının sinyalini zaten diğer yeni Volvo modelleri veriyor. Bunun yanında daha önce çıkan haberlere göre yeni S60’ın geliştirilmiş sürüş dinamiklerine, yarı otonom sürüş teknolojisine ve çok daha modern ve fonksiyonel bir bilgi-eğlence ekranına sahip olması bekleniyor.

https://twitter.com/hakan_samuel