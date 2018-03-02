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Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki yaz tanıtılacağı Başkan Yardımcısı Lex Kerssemakers tarafından onaylanan yeni Volvo S60 sedanın bu kez kamuflajlı bir görüntüsü Volvo CEO'su tarafından paylaşıldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı
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Volvo’nun uzun zaman sonra yeniden elden geçireceği ve önümüzdeki yaz tanıtılması beklenen Volvo S60 modelinin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı. Norveç’te kış testlerinde görüntülenen aracın bu fotoğrafı herhangi bir sızıntı olarak değil, bizzat Volvo CEO’su Hakan Samuelsson tarafından paylaşıldı.

Sürpriz olmayan bir şekilde Volvo S60’ın tasarımı büyük oranda yeni tanıtılan V60 modeline benziyor. Hatta şirketin geçiş yaptığı bu tasarım dili V90 ve S90 modellerinde de yer alıyor. 60 ve 90 serisi modeller Volvo’nun SPA platformu üzerine kurulu olarak aynı ön ızgara tasarımını ve far yapısını üzerinde bulunduruyor. Uzun aradan sonra güncellenen S60 sedan da eski yuvarlak hatlarından sıyrılarak tıpkı diğer kardeşleri gibi daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Yeni Volvo V60'ın iç tasarımı

Önceki haberlerimizde de paylaştığımız gibi yeni nesil S60 sedan şirketin Güney Karolina’daki yeni tesislerinde üretim bandına çıkacak. Zira Samuelsson Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımla bunun onayını bir kez daha vermiş oldu. Aynı fabrikada 2021 yılından itibaren yeni nesil Volvo XC90’ın üretimine başlanacak.

Elbette güncellemeler yeni nesil V60’ın kabuğuyla sınırlı kalmayacak. Aracın iç dünyasında da önemli değişiklikler yapılacağının sinyalini zaten diğer yeni Volvo modelleri veriyor. Bunun yanında daha önce çıkan haberlere göre yeni S60’ın geliştirilmiş sürüş dinamiklerine, yarı otonom sürüş teknolojisine ve çok daha modern ve fonksiyonel bir bilgi-eğlence ekranına sahip olması bekleniyor.


https://twitter.com/hakan_samuel Yorum Yaz
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JQKER 1 yıl en beğenilen
CEO bile kamuflajlı foto paylaşıyor
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drmelihx 1 yıl
Volvo önce servis agi kursun sonra arac satsin..
Bir de serviste müsteriyi öpmesin...
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zeytinkoy 1 yıl
İçi S90 ile çok benzer. Herkes S90'nın içine beğenirken buna saydırmış çünkü güzel bir fotoğraf çekimi yapılmamış, o yüzden vasat gibi görünüyor. Volvo'nun iç mekan kalitesi vasat olamaz. V40 bile çoğu D segmentten daha kaliteli.
Foto yanıltıyor herkesi.
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haux34 1 yıl
Adettendir. Egea ya benzemiş

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parker48 1 yıl
Murat 124 ün iç tasarımı bile daha detaylıdır. Bunun nesini beğeneceğiz, ergonomik yapacağız düğme sayısını azaltacağız işinin de b..ku çıktı.
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kara_eylül 1 yıl

S90 nın küçüğü olacak,
fiyat yine uçuk olacak
Servisleri yine çok pahalı olacak
Servisleri satarken bile ilgisizken sorun çıktığında yüzünüze bile bakmıyor olacak.
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haberelectro 1 yıl
Arkasini gosterseydi onunu zaten biliyoruz
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drmelihx 1 yıl
Direksiyon dandiklikte sınır ötesi olmuş yakisir volvoma..!!
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Odunbey 1 yıl
İç tasarımı bende beğenmedim. Volvonun o direksiyonu görünce hep fiat 500 aklıma geliyor.
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Ewarrr 1 yıl
İç konsol vasat , çok basit görünüyor..( şahsi fikrimdir, vurmayın
)
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cancan_burak 1 yıl
İç mekan gırtlak deri görünüyor.Normal paketlerdeki iç tasarımı görmek lazım.
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BordoVeBeyaz 1 yıl
8 yıldır Volvo binek araç kullanıcısıyım. “Tank” deyimini de hak ediyor, “Servisi pahalı” söylemini de.. Zaten kullanıcısı bunları bilerek alır biner güvende hisseder, konforu yaşar, neyse parası öder geçer..
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volvo s60, yeni s60 özellikleri ve
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