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Yeni Windows 10 Mobil teknik ön izleme sürümü cuma günü yayınlanacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
27
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Windows 10 Mobil teknik ön izleme sürümü cuma günü yayınlanacak
 
Windows 10 mobil sürümün ilk teknik ön izlemesi bir süredir kullanılabilir durumda ancak yalnızca 6 Lumia modeline destek veriyor.Microsoft ise daha önce yeni sürümün çok daha fazla modelde kullanılacağını müjdelemişti.
Kısa bir süre önce Windows geliştrici takımının yöneticisi Gabriel Aul, Twitter hesabından yeni teknik ön izleme sürümünün ABD saatiyle cuma günü 10.00 da hazır olacağını duyurdu. Ülkemiz saatiyle yine cuma günü(yarın) 19.00'a denk gelen tarih ile geliştirici programına kayıtlı bir çok kullanıcı yeni Windows 10 teknik ön izleme sürümünü yükleyebilecekler.
 
Yeni Windows 10 Mobil teknik ön izleme sürümü cuma günü yayınlanacak
Yeni güncellemeyi destekleyecek cihazların listesi aşağıdaki yer alıyor. Listede Lumia 930 ve Lumia Icon modellerinin bulunmadığı görülüyor. Modeller muhtemelen bir sonraki güncellemede programa dahil edilecek. Aşağıdaki listedeki uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar yeni sürüm yayınlandıktan sonra https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp geliştirici programına dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra Windows 10 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.
Windows 10 Mobil yeni teknik ön izleme sürümünü destekleyen modeller :
Microsoft Lumia 430, Microsoft Lumia 435 (Çift Sim'li versiyon dahil), Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 525, Nokia Lumia 526, Nokia Lumia 530 (Çift Sim'li versiyon dahil), Microsoft Lumia 532 (Çift Sim'li versiyon dahil), Microsoft Lumia 535 (Çift Sim'li versiyon dahil), Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 625, Nokia Lumia 630 (Çift Sim'li versiyon dahil), Nokia Lumia 635, Nokia Lumia 636, Nokia Lumia 638, Microsoft Lumia 640 Çift Sim'li versiyon, Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 730 (Çift Sim'li versiyon dahil), Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 810, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 822, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 928, Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 1320, Nokia Lumia 1520 

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okan_cehapelioglu 4 yıl
bidaha windowsphone mu ne alırım ne aldırırım
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Vendetta29 4 yıl okan_cehapelioglu
Neden hocam ?
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blackdiamond16 4 yıl
Yayınlanacak

(yayınlanamadı)
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krkmz1666 4 yıl
Hani daha gelmedimi
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Manchester United 4 yıl
Oooo gelsin gelsin.
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jumuu 4 yıl
2. Sürüm olacak. O değilde yorumlar fena ya


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interwap 4 yıl
OnePlusOne yüklenebilse denerdik.
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Mangal Yürek Darius 4 yıl
Gene ertelenir demedi demeyin
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dakamon 4 yıl
Lütfen haberin başlığını değiştirirmisiniz. Sanki güncelleme ilk defa veriliyormuş gibi lanse ediyor. Yanıltıcı bir başlık.
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darkmonstar35 4 yıl dakamon
dakamon
Lütfen haberin başlığını değiştirirmisiniz. Sanki güncelleme ilk defa veriliyormuş gibi lanse ediyor. Yanıltıcı bir başlık.

İlk defa yayınlanıyor,ilk sürüm ilk surum değil
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Okisht 4 yıl dakamon
dakamon

Lütfen haberin başlığını değiştirirmisiniz. Sanki güncelleme ilk defa veriliyormuş gibi lanse ediyor. Yanıltıcı bir başlık.

cümlenin başında yeni ibaresi bulunuyor, onu gözden kaçırmış olabilirsiniz
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