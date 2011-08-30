Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda

Microsoft, bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Windows 8'in gezgin arayüzünü kamuoyuna tanıttı. Yeni Windows Gezgini, Office kullanıcılarının yakından bildiği ribbon arayüzü ile birlikte kullanıcılara daha hızlı ve kolay çalışma imkanı sunuyor.

Windows 8'in internet günlüğünden yaptığı açıklamada Windows Gezgini'nde 200 komut bulunduğunu, ancak bu komutlardan 10 tanesinin oldukça fazla kullanıldığını dikkat çeken Microsoft'un program yöneticisi olan Alex Simon, kullanıcılara en çok kullandıkları bu komutlara daha kolay erişim sunabilmek amacıyla Windows Gezgini'ne ribbon arayüzünü getrirdiklerini belirtiyor.

Yeni gezgine biraz daha yakından bakacak olursak;

Giriş sekmesinde kopyala, yapıştır, sil, yeniden adlandır, kes ve seçenekler gibi çok yaygın olarak kullanan komutlar yer alıyor.

Bir sonraki "Paylaş" sekmesinde ise dosyayı sıkıştır, e-mail olarak gönder, yazdır ya da faks olarak çıkart seçenekleri bulunuyor.

Görünüm sekmesinde simge büyüklüklerini ayarlama, simgeleri otomatik düzenleme gibi seçenekler yer alıyor.

Bu temel üç sekmenin yanı sıra ise kullanıcının yaptığı işleme göre değişkenlik gösteren sekme bulunuyor. Örneğin Gezgini arama amaçlı kullanılıyorsa, arama ayarlarının bulunduğu "Arama" sekmesi temel sekmelerin hemen yanında beliriyor.

Son olarak yer alan "Düzenle" sekmesi ise kullanıcıların arayüzü ve komutları kendi istekleri doğrultusunda rahatlıkla kişiselleştirebilmelerine imkan sunuyor. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki Windows 8'in Gezginindeki 200 komutun da klavye kısayolu bulunuyor.

Microsoft'un hem tablet hem de bilgisayarlara hitap edecek olan Windows 8'in gelecek ay düzenlenecek olan Build konferansında geliştiricilerin kullanımına sunulması bekleniyor.