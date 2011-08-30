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Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda

7 yıl
11,7b
1
129
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Windows 8'in gezgin arayüzünü kamuoyuna tanıttı. Yeni Windows Gezgini, Office kullanıcılarının yakından bildiği ribbon arayüzü ile birlikte kullanıcılara daha hızlı ve kolay çalışma imkanı sunuyor.

Windows 8'in internet günlüğünden yaptığı açıklamada Windows Gezgini'nde 200 komut bulunduğunu, ancak bu komutlardan 10 tanesinin oldukça fazla kullanıldığını dikkat çeken Microsoft'un program yöneticisi olan Alex Simon, kullanıcılara en çok kullandıkları bu komutlara daha kolay erişim sunabilmek amacıyla Windows Gezgini'ne ribbon arayüzünü getrirdiklerini belirtiyor.

Yeni gezgine biraz daha yakından bakacak olursak;

  • Giriş sekmesinde kopyala, yapıştır, sil, yeniden adlandır, kes ve seçenekler gibi çok yaygın olarak kullanan komutlar yer alıyor.
Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda
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  • Bir sonraki "Paylaş" sekmesinde ise dosyayı sıkıştır, e-mail olarak gönder, yazdır ya da faks olarak çıkart seçenekleri bulunuyor.
Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda
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  • Görünüm sekmesinde simge büyüklüklerini ayarlama, simgeleri otomatik düzenleme gibi seçenekler yer alıyor.
Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda
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  • Bu temel üç sekmenin yanı sıra ise kullanıcının yaptığı işleme göre değişkenlik gösteren sekme bulunuyor. Örneğin Gezgini arama amaçlı kullanılıyorsa, arama ayarlarının bulunduğu "Arama" sekmesi temel sekmelerin hemen yanında beliriyor.
Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda
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  • Son olarak yer alan "Düzenle" sekmesi ise kullanıcıların arayüzü ve komutları kendi istekleri doğrultusunda rahatlıkla kişiselleştirebilmelerine imkan sunuyor. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki Windows 8'in Gezginindeki 200 komutun da klavye kısayolu bulunuyor.
Yeni arayüzü ile Windows 8'in Gezgini karşımızda
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Microsoft'un hem tablet hem de bilgisayarlara hitap edecek olan Windows 8'in gelecek ay düzenlenecek olan Build konferansında geliştiricilerin kullanımına sunulması bekleniyor.




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Metamfetamin Elması 7 yıl en beğenilen
ben hala xp deyim lan
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LonelyHunter 7 yıl
Windows 8 vistadan da beter olacakmış gibi geliyor bana.
2 Yanıt Yanıtla +14
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photo sir 7 yıl K0rkunc
K0rkunc


moondalina

hiç hoşuma gitmedi, basitleştirmek yerine karışıklaştırmışlar. Zaten office 2010 da kullanılıyordu o, yeni bişey değil yani.


ilk bakışta pek sııcak gelmeyebilir ama aslında gayet güzel özellikler katmışlar windowsu windows yapan zaman ne sistemi ne güvenliği neden başka bişeyi arayüzü arayüz konusunda çöok iyiler ya


Evet çok iyiler ama windows 7 den daha iyi yapabileceklerini sanmıyorum, zaten arayüz olarak şuanda mükemmel durumda windows 7, eğer 8 de böyle karmaşık olacaksa şahsen windows 7 kullanmaya devam ederim.
K0rkuncmoondalinahiç hoşuma gitmedi, basitleştirmek yerine karışıklaştırmışlar. Zaten offi...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Bl00dyHell 7 yıl
Yenilik yapacağız diye suyunu çıkartmışlar. Çok karışık olmuş ve çok yer kaplamış üst menü.
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alprkrkmz 7 yıl
microsoft un artık klasik windows tasarımını aşması lazım. sürekli aynı şeyleri makyajlayıp alın bu yeni demesi sıktı artık.. severim microsoft u ama yani bu kafayı değiştirmesi gerekiyor bence. milliet sadeliğe dönerken daha da karmaşık bir sistem olmuş sanki..
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the_exorcist 7 yıl
Bence bi işletim sisteminin dikkat çekmesi için görsellik ve sadelik ön planda olmalı. Yıllardan beri hep aynı hep aynı. Şahsen hiç merak uyandırmadı bende.
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smyrna 7 yıl
Gezgin bana Office'i hatırlattı. Bu tur yeniliklere hic gerek yok aslinda. Win7'nin kusurlu taraflarini onarip piyasaya surseler kafi.

Hala Xp kullananlar mağaralarindan ciksinlar.
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GoaPsy 7 yıl smyrna
parkae

Gezgin bana Office'i hatırlattı. Bu tur yeniliklere hic gerek yok aslinda. Win7'nin kusurlu taraflarini onarip piyasaya surseler kafi.

Hala Xp kullananlar mağaralarindan ciksinlar.



laptop 7 zaten masaüstü performans ve oyun için kullanıyorum xp'de gayet mutluyum. :) sevgiler.
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dersim-777 7 yıl
sağ tuş iyidi ne gerek varki bu kadar olaya ...
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OrQuN 7 yıl
Karışık geldi, ama kullandıkça kolaylaşır herhalde
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S 7 yıl
Karışık değil arkadaşlar yaa. bol seçenekli diyelim
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korsanzeki168 7 yıl
xp kullanıyorum ben hala hacı
7 ye bile gecemedim inşallah 8 e gecerim yeni bir laptop alarak yoksa yok...
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ama=neden 7 yıl
slybzkrt
bi apple ın tanıtımına bakın bide microsoft un. adam webcam ınden cekmıs yollamıs sankı. yazık lan.

Microsoft'un windows'u o kadar kanırtmasına gerek yok
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3454545ytryy 7 yıl
windows 8 sanırım bu sene içinde çıkar ve yaza doğruda internete düşer (yada hemen düşer). bende tablet almayı düşünüyordum yaza doğru. win8 indiririm .iso şeklinde usb'ye boot ederim sonra tablete kurarım oohh istediğim uygulamayı kurarım artık.
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haxxer 7 yıl
office terk olmuş. forever xp
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Batuist 7 yıl
win 95 aklıma geldi ilk resmi görünce..!! aynı öyle kocaman kocaman ikonlar vardı üstte kopyala yapıştır gibi.. kim kopyala yapıştır yapmak için o butonları kullanır ki!! kaldı mı hala??
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bkadem 7 yıl
Windows 7'nin üzerine inşa edilen bir işletim sistemi Win 7'den kötü olur mu? Ne kadar garip yorumlar yapılıyor anlamıyorum. Yabancı forumları takip ediyorum, bizim forumdaki kadar saçma yorumlar görmedim. Ön yargıları bir tarafa bırap yorum yapamıyoruz. Neymiş efendim Windows 2000 fail'miş. Microsoft Windows dünyasını; Windows 2000 öncesi - Windows 2000 ve sonrası diye ayırıp Windows 2000'in ne kadar önemli olduğunu belirtirken burada sırf yorum yapmak kötüleyenleri anlamıyorum.
Kaldı ki çoğu kişi vista kullanmadan kulaktan duyma bilgilerle vista'yı kötülemekte. Ben 2 yıl boyunca Vistayı Notebook'ta Amd x2 2.0 ghz işlemci ve 2 gb ddr 667 ram ile kullandım; kopyalama da 4-5 sorun dışında hiçbir problemle karşılaşmamıştım. Sonrasında SP1 ile ve daha sonrasında SP2 ile stabil hale geldi. XP'ye 3 servis pack geldi ama Xp'yi çok sevenler bunu
normal kabul ederken Vistaya çamur atıyorlar. Zaten Windows 7 Vistanın üzerinde inşa edilmedi mi?
Birde Vista veya Windows 7 çok ram yiyormuş söylentilerinin de modası geçmedi mi? Xp'de bir programın açılışı ile vista ve 7'nin açılış süreleri aynı mıdır? Test edenler bilir ki vista ve 7'de aynı program xp'ye daha hızlı açılır. Çünkü Vista ve 7 sık kullanılan programların kullandığı kütüphaneleri belleğe önceden yükler ve bu sayede daha hızlı getirir.
Windows 7'de bu servisin adı Hızlı getirme'dir. Adamın 4 gb ve üstü ram'i var. 1 gb'sini sistem kullandığında çok ram tüketiyor diyor. Xp az tikettiği için Xp kullanıyor. E güzel kardeşim ram kullanılmak için alınmıyor mu yoksa 10 yıl sonra 100 gb ramler standart olduğunda inanıyorum ki ülkemizde xp 200 mb ram kullanıyordu o yüzden xp'mi kullanacağız diyenler olacaktır.
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