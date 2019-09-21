Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor

University of Pennsylvania kurumundan bir grup araştırmacı genital herpese ( genital uçuk ) yönelik aşı geliştirdi. Farelerde ve guinea pig olarak adlandırılan gine domuzlarında test edilen aşı, virüse karşı sterilize bağışıklık olarak adlandırılan ve en güçlü bağışıklık türü olarak kabul gören bağışıklık türünün oluşumuna neden oldu.

Hayvan deneyleri başarı gösterdi

Aşı diğer aşılardan farklılık gösteriyor

Araştırma ekibi aşıyı geliştirmek için; immün cevabın oluşmasını sağlayan ve bu amaca yönelik proteinlerin üretiminden sorumlu özelleşmiş mesajcı RNA ( mRNA ) tiplerinden yararlandı. Oluşturulan aşı, herpes virüsünün hücrelere girmesini engelleyen ve virüsün bağışıklık sistemini baskılamasını engelleyen çeşitli antikorları uyarıyor.

Herpes Virüsü

HSV-2 virüsü genital bölgede ağrılı lezyonlara sebebiyet verebiliyor ve bu lezyonlar vücudun diğer bölgelerine de yayılabiliyor. HSV-2'nin tedavisi ise çeşitli antiviraller ile yapılıyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-09-vaccine-herpes-mice-guinea-pigs.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Araştırmacılardeneye tabi tuttu. Farelerebulaştırıldı.fareler tekrar incelendi veyani virüse karşı immün bağışık olduğu gözlemlendi.yani virüsün tamamıyla yok edilemediği ancak virüsünda neden olmayacak şekilde fare bedeninde bulunduğu belirlendi.Benzer şekilde gine domuzlarına da aynı deney yapıldı.önce aşı yapıldı daha sonra virüs bulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonucundarastlanmadı ancaklakin bu enfeksiyonun herhangi bir bulaşa sebep olmayacak formda olduğu gözlemlendi.Yeni aşının diğer herpes aşılarından farkı da bu noktada ortaya çıkıyor; diğer aşıların sadece herpes virüsünün hücre içerisine girmesini engellediği bildiriliyor.Genital herpes ya da diğer adıylavirüsü,oluşturuyor. Yaklaşık olarak yaşlarıilaarasında değişenAmerikan vatandaşından'ünün enfekte olduğu, dünyada ise bu oranın %olduğu belirtiliyor.