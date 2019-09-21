Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 6 kişi burada

    Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor

    University of Pennsylvania kurumundan bir grup araştırmacı HSV-2 virüsüne karşı aşı geliştirdi. Aşı, immün cevabın oluşmasını sağlayan özelleşmiş mesajcı RNA tipleri ile oluşturuldu.
    2 sa.
    372
    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
     
    University of Pennsylvania kurumundan bir grup araştırmacı genital herpese ( genital uçuk ) yönelik aşı geliştirdi. Farelerde ve guinea pig olarak adlandırılan gine domuzlarında test edilen aşı, virüse karşı sterilize bağışıklık olarak adlandırılan ve en güçlü bağışıklık türü olarak kabul gören bağışıklık türünün oluşumuna neden oldu.

    Hayvan deneyleri başarı gösterdi


    Araştırmacılar aşı yaptıkları 64 adet fareyi deneye tabi tuttu. Farelere genital herpes bulaştırıldı. 28 gün sonra fareler tekrar incelendi ve 63 farenin virüsü başarıyla yok ettiği yani virüse karşı immün bağışık olduğu gözlemlendi. Geriye kalan 1 adet farede ise latent enfeksiyon geliştiği yani virüsün tamamıyla yok edilemediği ancak virüsün farede herhangi bir semptomatik cevaba da neden olmayacak şekilde fare bedeninde bulunduğu belirlendi.

    Benzer şekilde gine domuzlarına da aynı deney yapıldı. 10 adet gine domuzuna önce aşı yapıldı daha sonra virüs bulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hiçbir hayvanda genital lezyonlara rastlanmadı ancak 2 gine domuzunun enfeksiyon belirtileri gösterdiği lakin bu enfeksiyonun herhangi bir bulaşa sebep olmayacak formda olduğu gözlemlendi.

    Aşı diğer aşılardan farklılık gösteriyor


    Araştırma ekibi aşıyı geliştirmek için; immün cevabın oluşmasını sağlayan ve bu amaca yönelik proteinlerin üretiminden sorumlu özelleşmiş mesajcı RNA ( mRNA ) tiplerinden yararlandı. Oluşturulan aşı, herpes virüsünün hücrelere girmesini engelleyen ve virüsün bağışıklık sistemini baskılamasını engelleyen çeşitli antikorları uyarıyor.

    Yeni aşının diğer herpes aşılarından farkı da bu noktada ortaya çıkıyor; diğer aşıların sadece herpes virüsünün hücre içerisine girmesini engellediği bildiriliyor.

    Herpes Virüsü


    Genital herpes ya da diğer adıyla Herpes Simplex virus type 2 virüsü, seksüel yolla bulaşan en yaygın virüs tipini oluşturuyor. Yaklaşık olarak yaşları 14 ila 59 arasında değişen 100 Amerikan vatandaşından 14'ünün enfekte olduğu, dünyada ise bu oranın %11 olduğu belirtiliyor.

    HSV-2 virüsü genital bölgede ağrılı lezyonlara sebebiyet verebiliyor ve bu lezyonlar vücudun diğer bölgelerine de yayılabiliyor. HSV-2'nin tedavisi ise çeşitli antiviraller ile yapılıyor.


    https://medicalxpress.com/news/2019-09-vaccine-herpes-mice-guinea-pigs.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sn. Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu 16 dk. Huawei, ABD yasağına rağmen 20 milyon Mate 30 satışı bekliyor 1 sa. İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı 2 sa. Motorsport Manager Mobile 2 kısa süreliğine ücretsiz 2 sa. 2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde? 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor Sonraki Fortnite ve PUBG meraklıları: iOS 13 güncellemesinden uzak durun! 4 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy A10, BİM marketlerde HP sırt çantası var 4 sa. Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu 6 sa. Minecraft’a karakter tasarlama seçeneği geliyor 6 sa. Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor 17 sa. Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak 19 sa. 2si1 | Teknofest sizi bekliyor 19 sa. AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu 20 sa. Nokia cep telefonu Android 8.1 ve Google Asistan ile görüntülendi 21 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu 21 sa. AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı 22 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek 22 sa. iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı 23 sa. BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi 23 sa. Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık 23 sa. HP, güvenlik firması Bromium’u satın aldı 1 gün Youtube, kanal doğrulama kriterlerini değiştireceğini açıkladı 1 gün Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 1 gün Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi 1 gün Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük için ortak çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirke...
    DonanımHaber
    iOS 13’ün gizli yenilikleri
    DonanımHaber
    200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'...
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    SSli Detaylı Edit Geldi! Hepsiburada, 2. el ürünü sıfır diye s...
    DH Forum
    18 Eylül N11.COM Rezaleti /Lütfen Yukarı Taşıyalım / Diğer Al...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim