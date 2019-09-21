Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor

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University of Pennsylvania kurumundan bir grup araştırmacı genital herpese ( genital uçuk ) yönelik aşı geliştirdi. Farelerde ve guinea pig olarak adlandırılan gine domuzlarında test edilen aşı, virüse karşı sterilize bağışıklık olarak adlandırılan ve en güçlü bağışıklık türü olarak kabul gören bağışıklık türünün oluşumuna neden oldu.
Hayvan deneyleri başarı gösterdi
Araştırmacılar aşı yaptıkları 64 adet fareyi deneye tabi tuttu. Farelere genital herpes bulaştırıldı. 28 gün sonra fareler tekrar incelendi ve 63 farenin virüsü başarıyla yok ettiği yani virüse karşı immün bağışık olduğu gözlemlendi. Geriye kalan 1 adet farede ise latent enfeksiyon geliştiği yani virüsün tamamıyla yok edilemediği ancak virüsün farede herhangi bir semptomatik cevaba da neden olmayacak şekilde fare bedeninde bulunduğu belirlendi.
Benzer şekilde gine domuzlarına da aynı deney yapıldı. 10 adet gine domuzuna önce aşı yapıldı daha sonra virüs bulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hiçbir hayvanda genital lezyonlara rastlanmadı ancak 2 gine domuzunun enfeksiyon belirtileri gösterdiği lakin bu enfeksiyonun herhangi bir bulaşa sebep olmayacak formda olduğu gözlemlendi.
Aşı diğer aşılardan farklılık gösteriyor
Araştırma ekibi aşıyı geliştirmek için; immün cevabın oluşmasını sağlayan ve bu amaca yönelik proteinlerin üretiminden sorumlu özelleşmiş mesajcı RNA ( mRNA ) tiplerinden yararlandı. Oluşturulan aşı, herpes virüsünün hücrelere girmesini engelleyen ve virüsün bağışıklık sistemini baskılamasını engelleyen çeşitli antikorları uyarıyor.
Yeni aşının diğer herpes aşılarından farkı da bu noktada ortaya çıkıyor; diğer aşıların sadece herpes virüsünün hücre içerisine girmesini engellediği bildiriliyor.
Herpes Virüsü
Genital herpes ya da diğer adıyla Herpes Simplex virus type 2 virüsü, seksüel yolla bulaşan en yaygın virüs tipini oluşturuyor. Yaklaşık olarak yaşları 14 ila 59 arasında değişen 100 Amerikan vatandaşından 14'ünün enfekte olduğu, dünyada ise bu oranın %11 olduğu belirtiliyor.
HSV-2 virüsü genital bölgede ağrılı lezyonlara sebebiyet verebiliyor ve bu lezyonlar vücudun diğer bölgelerine de yayılabiliyor. HSV-2'nin tedavisi ise çeşitli antiviraller ile yapılıyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-09-vaccine-herpes-mice-guinea-pigs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle