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New York eyaleti elektronik sigara ürünlerini yasakladı

New York yönetimi elektronik sigara ürünlerini yasaklamak üzere yeni kararlar aldı. New York valisi elektronik sigara üreticilerinin, genç kitleyi etkisi altına almaya çalıştığını belirtiyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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New York yönetimi aroma içeren elektronik sigara ürünlerini yasaklamak üzere yeni kararlar aldı. New York valisi Andrew Cuomo durumu acil icra eylemi olarak tanımlamakla beraber eylemin aromalı elektronik sigaraları yasakladığı belirtiliyor.

Cuomo elektronik sigara üreticilerinin ve mağazalarının, kasten ve umarsızca hareket ettiğini ve genç kitleyi etkisi altına almaya çalıştığını belirtiyor.

Genç bireylerin elektronik sigara tüketimi artıyor


Vali Cuomo Sağlık Bakanlığı verilerine işaret etti ve elektronik sigara tüketim eğrilerinin dik bir biçimde yukarı tırmandığını işaret etti. Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 27'si elektronik sigara kullanıyor. 2014 yılında bu oranın %160 daha az olduğu belirtiliyor.

Ayrıca eyalette ikamet eden gençlerin %19'unun aromalı ürünler nedeniyle elektronik sigarayı denedikleri ve gençlerin %27'sinin elektronik sigarayı bu aromalı ürünler sebebiyle kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Deniz yılanlarında yeni damar ağı keşfedildi"

Karar neticesinde elektronik sigara üreticilerinin ve satıcılarının sadece aromasız ürünleri satabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte elektronik sigara tedarikçilerinin üzerindeki denetim ve yasal yükümlülükler artacak gibi duruyor.

https://www.engadget.com/2019/09/16/the-morning-after-flavored-e-cigarette-ban/ Yorum Yaz
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bactry 15 dk.
Bu editör paso elektronik sigara haberi yapıyor . 5 Yıldır içiyorum her yıl komple kontrol yaptırıyorum daha en ufak birşey çıktığını görmedim ayrıca benim gibi malum forumlarda binlerce kişi var kimseye hiç birşey olmadı .
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ozgur79 41 dk.
Kardeşim milletin IQ'su düşükse bırakın içsinler size ne? Sigara serbest onu içiyorlar, bunu da içerler.
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WB 53 dk.
Önce normal sigarayi yasaklasinlar diyen zihniyet sanirim hayatinda hic elektronik sigara kullanmamis, yada en fazla yerli dandik likitleri kullanmis daha premium likitlerden haberi yok,
Amerikada uretilip “premium” olarak satilan likitlerin aromalari o kadar iyidir ki icen birisi gercekten o aroma neye aitse onu tuketiyormuscasina keyif alir. Hic kalori almadan yada midenizi sisirmeden aksama kadar milk shake yada en sevdiginiz kurabiye yada akliniza gelen en sevdiginiz seyi tuketebildiginizi dusunun!
Bu kadar guzel olunca haliyle her yastan birey zarari da yok zannedip olaya atliyor, iceriginde nikotin oldugu icin hic sigara kullanmasa bile bagimli hale geliyor..
Bu demek degil ki normal sigara yasaklanmasin, bana kalsa alkol de sigara da tamamen yasaklanmali..
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sniper23 1 sa.
Olay epey ironik aslında. Elektronik sigaradan dolayı insanlar öldü diye hemen bu aletler yasaklanıyor. Ama normal sigara yüzünden her yıl yüzbinlerce insan ölürken kimseden ses çıkmıyor. Gerçekten ironik.
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hanahmet 53 dk. sniper23
Elektronik sigarasının arkasında kimse yok. Normal sigaranın arkasında çok büyük şirketler ve çok büyük lobi faaliyeti var. Yasaklayamaz.
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mehmetg 1 sa.
% 160 daha azın ne demek olduğunu açıklarmısın sevgili editör.
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xml-arif 1 sa.
aromalı ürünler direk içmeye teşvik bence onlar yasaklanmalı
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cangunner 1 sa.
Niye yasaklıyorlar ki? Bırakın doğal seçilim işlesin
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