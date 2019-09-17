New York yönetimi aroma içeren elektronik sigara ürünlerini yasaklamak üzere yeni kararlar aldı. New York valisi Andrew Cuomo durumu acil icra eylemi olarak tanımlamakla beraber eylemin aromalı elektronik sigaraları yasakladığı belirtiliyor.

Genç bireylerin elektronik sigara tüketimi artıyor

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elektronik sigara üreticilerinin ve mağazalarının,çalıştığını belirtiyor.verilerine işaret etti ve elektronik sigara tüketimyukarı tırmandığını işaret etti. Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre lelektronik sigara kullanıyor.yılında bu oranındaha az olduğu belirtiliyor.Karar neticesinde elektronik sigara üreticilerinin ve satıcılarının sbelirtiliyor. Bununla birlikte elektronik sigara tedarikçilerinin üzerindekiveartacak gibi duruyor.