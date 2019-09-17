New York eyaleti elektronik sigara ürünlerini yasakladı

Haber Editörü
New York yönetimi aroma içeren elektronik sigara ürünlerini yasaklamak üzere yeni kararlar aldı. New York valisi Andrew Cuomo durumu acil icra eylemi olarak tanımlamakla beraber eylemin aromalı elektronik sigaraları yasakladığı belirtiliyor.
Cuomo elektronik sigara üreticilerinin ve mağazalarının, kasten ve umarsızca hareket ettiğini ve genç kitleyi etkisi altına almaya çalıştığını belirtiyor.
Genç bireylerin elektronik sigara tüketimi artıyor
Vali Cuomo Sağlık Bakanlığı verilerine işaret etti ve elektronik sigara tüketim eğrilerinin dik bir biçimde yukarı tırmandığını işaret etti. Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 27'si elektronik sigara kullanıyor. 2014 yılında bu oranın %160 daha az olduğu belirtiliyor.
Ayrıca eyalette ikamet eden gençlerin %19'unun aromalı ürünler nedeniyle elektronik sigarayı denedikleri ve gençlerin %27'sinin elektronik sigarayı bu aromalı ürünler sebebiyle kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.
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Karar neticesinde elektronik sigara üreticilerinin ve satıcılarının sadece aromasız ürünleri satabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte elektronik sigara tedarikçilerinin üzerindeki denetim ve yasal yükümlülükler artacak gibi duruyor.
https://www.engadget.com/2019/09/16/the-morning-after-flavored-e-cigarette-ban/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerikada uretilip “premium” olarak satilan likitlerin aromalari o kadar iyidir ki icen birisi gercekten o aroma neye aitse onu tuketiyormuscasina keyif alir. Hic kalori almadan yada midenizi sisirmeden aksama kadar milk shake yada en sevdiginiz kurabiye yada akliniza gelen en sevdiginiz seyi tuketebildiginizi dusunun!
Bu kadar guzel olunca haliyle her yastan birey zarari da yok zannedip olaya atliyor, iceriginde nikotin oldugu icin hic sigara kullanmasa bile bagimli hale geliyor..
Bu demek degil ki normal sigara yasaklanmasin, bana kalsa alkol de sigara da tamamen yasaklanmali..