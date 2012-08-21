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Yeni bir Windows 7 PC alanlar için Windows 8 yükseltme kayıtları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 8'i piyasaya sürme arefesinde, yeni bir Windows 7 PC alanlar için düzenlediği kampanyada kayıtlar alınmaya başladı.

Kampanya kapsamında 2 Haziran 2012-31 Ocak 2013 tarihleri arasında yeni bir Windows 7 PC alanlar, 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebiliyordu. Bu tarihten sonra Windows 7 ürünü alan kullanıcılar, kaynak linkindeki adresten 25 haneli ürün anahtarını girerek kayıt olmaya başlayabilirler.

Kayıt olarak kullanıcılara 26 Ekim'den itibaren promosyon kodları email yoluyla gönderilmeye başlanacak. Kodların kullanılabilmesi için Windows 8 yükseltme asistanıyla ödemenin de yapılması gerekiyor. Kayıt işlemleri 28 Şubat'a kadar devam edecek. Ülkemiz için yükseltme fiyatı 29TL.

https://windowsupgradeoffer.com/tr-TR Yorum Yaz
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HAAltuntas 7 yıl
Tarih planlaması tam anlamıyla fiyasko. Microsoft saçmaladı bu anlamda..
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nurettinaz 7 yıl
Eski win7 kullanıcıları içinde bir kampanya yapsalar ya
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Extralarge 7 yıl
Eee 1 Haziranda alanların suçu ney ? Bu Microsoft 'un tarih anlayışını anlamıyorum. Hep kıldan tüyden tarihler üretip duruyor. Yapacaksan 1 Ocak 2012 den sonra de kardeşim hey allahım ya.....!




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trsinapsis 7 yıl
2 Hazirandan önce alanlar napcak ?
Madem kampanya yapıyorsunuz Windows 7'yi tamamen kapsa.
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theyapici 7 yıl
bakalım 7 kendini kanıtladı vista faciasından sonra 8 de kanıtlarsa neden olmason ki
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trexin 7 yıl
win7 kullanıcılarının tamamı için bu fırsat sunulmalı
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playmaker10 7 yıl
Orijinal Windows sahipleri ne zaman güncelleyecek acaba bilgisi olan var mı ? 40$ gibi bir fiyatı vardı
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napolyon94 7 yıl
15 dolarmi ? Eskiden belesti?
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aytoli 7 yıl
Bana haziran 2012 den sonra hediye geldi ama faturası yok.Nasıl kayıt ettirebilirim :(
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E_Aydin35 7 yıl
İlk duyduğumda kesinlikle bende yükseltme kararını almıştır, iyi bir fırsat yaratmış Microsoft bu şekilde.. Windwos 8'in kullanıcı sayısının yeterli seviyeye ulaşması ve ehrkezin yeni bir Windows sürümüne sahip olması için iyi bir fırsat, makul bir fiyat :)
En yakın zamnada bende kayıt yaptıracağım..
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mehmetoguzderin 7 yıl
ASUS UltraBook'umu hemen kayıt ettirmeliyim.
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