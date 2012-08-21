Yeni bir Windows 7 PC alanlar için Windows 8 yükseltme kayıtları başladı

Microsoft'un Windows 8'i piyasaya sürme arefesinde, yeni bir Windows 7 PC alanlar için düzenlediği kampanyada kayıtlar alınmaya başladı.





Kampanya kapsamında 2 Haziran 2012-31 Ocak 2013 tarihleri arasında yeni bir Windows 7 PC alanlar, 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebiliyordu. Bu tarihten sonra Windows 7 ürünü alan kullanıcılar, kaynak linkindeki adresten 25 haneli ürün anahtarını girerek kayıt olmaya başlayabilirler.





Kayıt olarak kullanıcılara 26 Ekim'den itibaren promosyon kodları email yoluyla gönderilmeye başlanacak. Kodların kullanılabilmesi için Windows 8 yükseltme asistanıyla ödemenin de yapılması gerekiyor. Kayıt işlemleri 28 Şubat'a kadar devam edecek. Ülkemiz için yükseltme fiyatı 29TL.