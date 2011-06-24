Yeni bir teknoloji programına başlıyoruz; "1e1 Haber"

Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com olarak yepyeni bir programa başlıyoruz. Her ikisi de kendi alanlarında ülkemizdeki teknoloji haberciliğinin internetteki video standartlarını belirleyen yayınlarımızdan Donanimhaber.com Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik ve Bolumsonucanavari.com Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul, "1e1 Haber" isimli yeni programda teknoloji, oyun ve donanım dünyasındaki en son gelişmeleri değerlendiriyorlar.





Gerek sunum gerekse de prodüksiyon kalitesiyle yeni standartları belirleyeceğini düşündüğümüz programda en son gelişmeler, "1e1" programından da alışık olduğunuz keyifli bir sohbetle ele alınırken, bu defa siz okuyucularımızı da programa dahil ediyor ve sizlerin yorumlarını da ekranlara taşıyoruz. İlk bölümü bugün akşam saatlerinde yayınlancak olan yeni programımızın prömiyerine siz bütün okuyucularımızı bekliyoruz.