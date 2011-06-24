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Yeni bir teknoloji programına başlıyoruz; "1e1 Haber"

7 yıl
20,7b
1
33
Donanım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com olarak yepyeni bir programa başlıyoruz. Her ikisi de kendi alanlarında ülkemizdeki teknoloji haberciliğinin internetteki video standartlarını belirleyen yayınlarımızdan Donanimhaber.com Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik ve Bolumsonucanavari.com Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul, "1e1 Haber" isimli yeni programda teknoloji, oyun ve donanım dünyasındaki en son gelişmeleri değerlendiriyorlar.

Gerek sunum gerekse de prodüksiyon kalitesiyle yeni standartları belirleyeceğini düşündüğümüz programda en son gelişmeler, "1e1" programından da alışık olduğunuz keyifli bir sohbetle ele alınırken, bu defa siz okuyucularımızı da programa dahil ediyor ve sizlerin yorumlarını da ekranlara taşıyoruz. İlk bölümü bugün akşam saatlerinde yayınlancak olan yeni programımızın prömiyerine siz bütün okuyucularımızı bekliyoruz.

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leech 7 yıl
Böylesine güzel gelişmelere bizleride dahil etme çabasında olduğunuz için teşekkür ederim
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Fatz 7 yıl en beğenilen
bu defa siz okuyucularımızı da programa dahil ediyor ve sizlerin yorumlarına da programımızda yer veriyor


Bu güzel olmuş.
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Nightmare70 7 yıl
Süper ikili :)
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patrain 7 yıl
hani nerde ne zaman yayınlanacak ? Yarın sınav var çok geç yayınlamayın
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mugurgok 7 yıl
Canlı yayın isterik ;D
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AhmedKaymakcı 7 yıl
Hayırlı olsun
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Hunter_one 7 yıl
Canlı yayın olsa daha iyi olurdu.
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korayus 7 yıl
Keşke teknoseyir ile aynı güne denk getirmeseydiniz. Farklı günlerde olsaydı birbirini tamamlar nitelikte olacak ve bizim için daha faydalı olacaktı.
Saygılar...
Koray Üstüner
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El Pueblo Unido 7 yıl
hangi kanal yayinlayacak bu programı ? Yoksa internet üzerinden mi yapılacak ?
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soulmate 7 yıl
Serdar Kuzuloğlunu tek geçerim valla bu işlerde umarım güzel olur, teknosohbet gibi eğlenceli isler bekliyoruz.
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patrain 7 yıl
ForbiddenOne
Hangi kanalda?

yumurcak Tv
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TURK SITH 7 yıl
Birgün donanımhaber televizyonu bile açılabilir, güzel gelişme, sadece ismi pek orjinal değil, bana teketek programını hatırlattı...
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peters 7 yıl
Bu süper bir haber heyecanla yayınlanmasını beklicem.Bu arada erdinç beyde özletmişti kendini hayırlısıyla bitirdi askerliğini darısı başımıza.
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..Knight.. 7 yıl
Hepimiz için hayırlı olsun, güzel bir gelişme.
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goosebumps 7 yıl

peters
Bu süper bir haber heyecanla yayınlanmasını beklicem.Bu arada erdinç beyde özletmişti kendini hayırlısıyla bitirdi askerliğini darısı başımıza.

aynen
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DH Misafiri 7 yıl
Kanal ın ADI NE Acaba??
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cogitosuz_ergo_sum 7 yıl
Gayet iyi bir fikir. DH'nin elinde de muhakkak güzel olacak. Bildiğim kadarıyla ilk olarak PC Labs ekibi tarafından ortaya kondu bu uygulama. Podcast'ı da var hem.

Bkz. teknoseyir.com/...

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Firaristt 7 yıl
siz yaparsınız da biz gelmez miyiz? Mesut abi'nin askere gidecek olması kötü oldu. Konvoy yaparız artık değil mi? :D Bütün forum(müsait olanlar) topluca geliriz artık :D (Askerlik anılarınızı anlatabileceğiniz bir yazı veya konu, blog artık ne olursa bir şey bekliyorum :D) Şaka bir yana bir sorunsuzca gidip gelin de(tüm askere gidecek olanlara) gerisi mühim değil.
Yeni programı büyük bir heycanla bekliyoruz :))
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Lepanto 7 yıl
hayirli olsun :)
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