Tam Boyutta Gör ASUS, oyunculara özel OLED monitörleriyle tanınan ROG serisine yeni bir model ekledi. ROG Swift OLED PG27AQWP-W, 26,5 inç boyutunda çift modlu OLED paneliyle dünyanın en hızlı oyun monitörü unvanını aldı. Cihaz, 1440p çözünürlükte 540Hz, 1080p çözünürlükte ise 720Hz yenileme hızına ulaşabiliyor.

ASUS dünyanın en hızlı OLED oyun monitörünü tanıttı

Yeni monitör, LG Display’in dördüncü nesil Tandem WOLED teknolojisini temel alıyor. Bu yapı, önceki WOLED panellere göre parlaklığı yüzde 15 artırırken, renk hacmini yüzde 25 yükseltiyor ve en önemlisi panel ömrünü yüzde 60 oranında uzatıyor. Bağlantı tarafında ROG Swift OLED PG27AQWP-W oldukça donanımlı.

ASUS, yanma riskini azaltmak için OLED Care Pro teknolojisini de geliştirmiş. Neo Proximity Sensör, kullanıcı masadan uzaklaştığında ekranı otomatik olarak karartıyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip ve Delta E<2 renk doğruluğu, %99,5 DCI-P3 renk gamı ile 10 bit renk derinliği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Monitör, DisplayPort 2.1a (UHBR20) desteğiyle 80 Gbps bant genişliği sunuyor. Ancak bu özellikten tam anlamıyla faydalanmak için NVIDIA GeForce RTX 50 serisi gibi UHBR20 destekli ekran kartı ve kablo gerekiyor. Ayrıca 2 adet HDMI 2.1 portu, 3 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A girişi ve bir kulaklık jakı da bulunuyor.

Renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleri açısından LG'nin dördüncü nesil OLED yapısından güç alan PG27AQWP-W, Avrupa'da yaklaşık 1200 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

