ASUS dünyanın en hızlı OLED oyun monitörünü tanıttı
Yeni monitör, LG Display’in dördüncü nesil Tandem WOLED teknolojisini temel alıyor. Bu yapı, önceki WOLED panellere göre parlaklığı yüzde 15 artırırken, renk hacmini yüzde 25 yükseltiyor ve en önemlisi panel ömrünü yüzde 60 oranında uzatıyor. Bağlantı tarafında ROG Swift OLED PG27AQWP-W oldukça donanımlı.
ASUS, yanma riskini azaltmak için OLED Care Pro teknolojisini de geliştirmiş. Neo Proximity Sensör, kullanıcı masadan uzaklaştığında ekranı otomatik olarak karartıyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip ve Delta E<2 renk doğruluğu, %99,5 DCI-P3 renk gamı ile 10 bit renk derinliği sunuyor.
Renk doğruluğu ve parlaklık seviyeleri açısından LG'nin dördüncü nesil OLED yapısından güç alan PG27AQWP-W, Avrupa'da yaklaşık 1200 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: