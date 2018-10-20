Yeni doğal uçuş formu keşfedildi

Hepimizin çocukluğunda muhakkak üflediği ve havada süzülüşünü izlediği hindiba tohumlarının bu hareketini açıklamak isteyen bilim adamları bitkiyi incelemişler. Hindiba tohumlarının, üzerinde bulunan paraşüt benzeri yapıya sahip tüyler etrafında oluşan hava akımı sayesinde uzun süre havada kaldığını ve hiçbir güç harcamaksızın kilometrelerce ilerleyebildiğini tespit etmişler.



Günümüz teknolojilerinde faydalanılan ve bilinen uçuş formlarının aksine paraşüt benzeri bir yapıya sahip bitkinin neden bu kadar iyi hareket edebildiğini inceleyen Edinburg Üniversitesi’nden bilim adamları, tüyler etrafında oluşan, halka benzeri hava akımı sayesinde tohumların güçlü bir şekilde süzüldüğünü görmüşler.



Bilim adamlarının “ayrılmış girdap halkası (seperated vortex ring)” adını verdikleri hava halkası, fiziksel olarak tohuma temas etmiyor ve etrafından akan hava akımı sayesinde stabil kalıyor. Halkanın teşekkülü için hava akımının gücü önemli olsa da halkayı tam olarak tohumun üzerinde ve istikrarlı kılan şeyin tüyler arasındaki boşlukların olduğu tespit edilmiş.

Araştırmacılara göre tohumun yapısı ve havada kalış gücü günümüz paraşütlerinden dört kat daha verimli. Uzmanlar, hindiba bitkisinden faydalanarak geliştirilecek boşluklu paraşüt yapısına sahip küçük “drone”ların hiç güç gerektirmeksizin havada kalabileceğini, havada yapılan ölçümler için kullanılabileceğini belirtiyorlar.



Araştırmanın başında yer alan Dr. Cathal Cummins, doğadaki dahiyane tasarımların her geçen gün kendilerine ilham vermeye devam ettiğini, yeni keşifleri sayesinde malzeme ve enerji bakımından oldukça verimli bir yapıyı öğrendiklerini, sürdürülebilir teknoloji için mühendislere yeni bir model sunduklarını belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181017140942.htm