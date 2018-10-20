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Yeni doğal uçuş formu keşfedildi

Hepimizin küçükken üfleyerek, tohumlarının süzülerek etrafta uçuşunu seyrettiğimiz hindiba bitkisini inceleyen bilim adamları, yeni bir doğal uçuş formu keşfettiler.
7 ay
15,8b
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17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Hepimizin çocukluğunda muhakkak üflediği ve havada süzülüşünü izlediği hindiba tohumlarının bu hareketini açıklamak isteyen bilim adamları bitkiyi incelemişler. Hindiba tohumlarının, üzerinde bulunan paraşüt benzeri yapıya sahip tüyler etrafında oluşan hava akımı sayesinde uzun süre havada kaldığını ve hiçbir güç harcamaksızın kilometrelerce ilerleyebildiğini tespit etmişler.

Günümüz teknolojilerinde faydalanılan ve bilinen uçuş formlarının aksine paraşüt benzeri bir yapıya sahip bitkinin neden bu kadar iyi hareket edebildiğini inceleyen Edinburg Üniversitesi’nden bilim adamları, tüyler etrafında oluşan, halka benzeri hava akımı sayesinde tohumların güçlü bir şekilde süzüldüğünü görmüşler.

Bilim adamlarının “ayrılmış girdap halkası (seperated vortex ring)” adını verdikleri hava halkası, fiziksel olarak tohuma temas etmiyor ve etrafından akan hava akımı sayesinde stabil kalıyor. Halkanın teşekkülü için hava akımının gücü önemli olsa da halkayı tam olarak tohumun üzerinde ve istikrarlı kılan şeyin tüyler arasındaki boşlukların olduğu tespit edilmiş.
Araştırmacılara göre tohumun yapısı ve havada kalış gücü günümüz paraşütlerinden dört kat daha verimli. Uzmanlar, hindiba bitkisinden faydalanarak geliştirilecek boşluklu paraşüt yapısına sahip küçük “drone”ların hiç güç gerektirmeksizin havada kalabileceğini, havada yapılan ölçümler için kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmanın başında yer alan Dr. Cathal Cummins, doğadaki dahiyane tasarımların her geçen gün kendilerine ilham vermeye devam ettiğini, yeni keşifleri sayesinde malzeme ve enerji bakımından oldukça verimli bir yapıyı öğrendiklerini, sürdürülebilir teknoloji için mühendislere yeni bir model sunduklarını belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181017140942.htm Yorum Yaz
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nty35 7 ay
bu güzel içerik için editöre teşekkür ediyorum :)
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atilasat 7 ay
allahın yarattığını bulmuşlar sözü tamamen çekememezliğin tezahürüdür. neden çekememezlik çünkü "gavur". adamlar araştırmasa,sorgulamasa merak etmese bulamayacaklardı. ya da en güzeli; bak şu Allah'ın işine ne güzel uçuyor ot deyip geçseler yeterdi. hah işte o zaman senin gibi olacaklardı ve senin seviyende olacaklardı değil mi?
allahın yarattığını bulmuşlar sözü tamamen çekememezliğin tezahürüdür. neden çekememezlik çünkü "gavur". adamlar araştırmasa,sorgulamasa merak etmese bulamayaca...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Markizo 7 ay
Drone teknolojisinde çok işe yarar bence. Özellikle havada uzun süre çekim yapmak için kullanılabilir.
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Tengrist 7 ay
2 duble çakınca ben uçuyorum zaten
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Tensi 7 ay
En cok internet ulasiminin zor oldugu yerlere drone ile internet eristirmede ise yarar sanirim Afrika'da boyle imal edilmis drone'lar tum kitaya cok ucuz sekilde internet ulastirabilir.
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interwap 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ss2018 7 ay
Maaşallah .
Buradaki videoda çok daha iyi anlaşılıyor. nature.com/...
"Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar.Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır.Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa gördüğümüz memlekette her iş mucize herşey mucizekar olmak lazım gelir . Bu ise bir safsatadır."
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Seyrim 7 ay
Biz çocukken keşfettik onu. Geç kalmışlar..
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atilasat 7 ay
allahın yarattığını bulmuşlar sözü tamamen çekememezliğin tezahürüdür. neden çekememezlik çünkü "gavur". adamlar araştırmasa,sorgulamasa merak etmese bulamayacaklardı. ya da en güzeli; bak şu Allah'ın işine ne güzel uçuyor ot deyip geçseler yeterdi. hah işte o zaman senin gibi olacaklardı ve senin seviyende olacaklardı değil mi?
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CMteria 7 ay
uzay mekiklerinin atmosfere girdikten sonra boyle bir parasut actıgını dusunun yada yukselmesini tamamlayan bir askeri dronun havada suzulurken guc harcamadan izleme yaptıgını o zaman kafanızda bişiler canlanır
1 Yanıt Yanıtla +2
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St Batuhan 7 ay CMteria
Uzay mekiği mantıklı değil duruma göre. Eğer iniş modundaysa zaten önemli olan olabildiğince sürtünme ve bir an önce hızını azaltıp yere ulaşmak. Eğer hatalı hesap sonucu pas geçmek zorundalarsa evet belki havada dururlar derdim ama yine kurtarmıyor. Atmosfer içinde, çekim kuvvetine bağlı olduğundan dünya çevresini turlamalık bir olaya gereği yok. Havada kalmayla ilgili bir ihtiyaç olmadığından dolayı tabii bunu belirtiyorum. İhtiyaç olan durumlar ve belki yumuşak iniş için olabilir ama yumuşak iniş sağlamaktan öte havada durma üzerine çalışma. Askeri drone yerine zaten drone kısmı için örneklenmiş, katılıyorum o kısma.
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nty35 7 ay
bu güzel içerik için editöre teşekkür ediyorum :)
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