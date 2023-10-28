Uçan arabalar arızalanınca devreye girecek paraşüt sistemi gösterildi

Videoda, şirketin tasarladığı uçan arabalardan birinin 50 metre yüksekliğe çıktığını görüyoruz. Daha sonrasında ise paraşütler açılıyor. Xpeng'in hesaplamalarına göre hava aracı 5.2 m/s gibi konforlu bir hızla yere iniyor. İniş sırasında yatay pozisyonunu koruduğuna şahit oluyoruz.
Araçta hasar oluşmadı
Yere inen prototip üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Yayınlanan görüntüden test aracında herhangi bir yolcu olup olmadığı tam anlaşılmıyor. Xpeng'in kendisini Asya'nın en büyük aeromobilite çözümleri geliştiricisi olarak tanımladığını belirtelim.
Firma kısa süre önce iki sıra dışı proje daha sergiledi. Bunlardan biri pervaneleri katlanabilen bir uçan süper otomobil olarak karşımıza çıktı. Diğeri ise iki kişilik elektrikli drone taşıyan altı tekerlekli bir minivandı. Şirket her iki araca da henüz isim vermemiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.