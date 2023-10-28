Uçan arabalar arızalanınca devreye girecek paraşüt sistemi gösterildi

Tam Boyutta Gör Çinli Xpeng firmasının hava taşıtları bölümü Xpeng AeroHT, Youtube kanalında geleceğin hava araçlarının kurtarma sisteminin çalışmasını gösteren kısa bir video yayınlandı. Görüntüde, uçan arabanın olası bir motor arızası durumunda güvenli bir şekilde yere inebileceği gösteriliyor.

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Videoda, şirketin tasarladığı uçan arabalardan birinin 50 metre yüksekliğe çıktığını görüyoruz. Daha sonrasında ise paraşütler açılıyor. Xpeng'in hesaplamalarına göre hava aracı 5.2 m/s gibi konforlu bir hızla yere iniyor. İniş sırasında yatay pozisyonunu koruduğuna şahit oluyoruz.

Araçta hasar oluşmadı

Yere inen prototip üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Yayınlanan görüntüden test aracında herhangi bir yolcu olup olmadığı tam anlaşılmıyor. Xpeng'in kendisini Asya'nın en büyük aeromobilite çözümleri geliştiricisi olarak tanımladığını belirtelim.

Firma kısa süre önce iki sıra dışı proje daha sergiledi. Bunlardan biri pervaneleri katlanabilen bir uçan süper otomobil olarak karşımıza çıktı. Diğeri ise iki kişilik elektrikli drone taşıyan altı tekerlekli bir minivandı. Şirket her iki araca da henüz isim vermemiş durumda.

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