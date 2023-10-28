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    Uçan arabalar arızalanınca devreye girecek paraşüt sistemi gösterildi

    Uçan arabaların hayatımıza girmeye çok yakın olduğu bir dönemdeyiz. Bu konudaki girişimleri ile tanınan Xpeng, olası bir arıza durumunda devreye girecek paraşüt sisteminin test videosunu yayınladı.
    İşte uçan arabalar arızalanınca devreye girecek paraşüt sistemi Tam Boyutta Gör
    Çinli Xpeng firmasının hava taşıtları bölümü Xpeng AeroHT, Youtube kanalında geleceğin hava araçlarının kurtarma sisteminin çalışmasını gösteren kısa bir video yayınlandı. Görüntüde, uçan arabanın olası bir motor arızası durumunda güvenli bir şekilde yere inebileceği gösteriliyor.

    Videoda, şirketin tasarladığı uçan arabalardan birinin 50 metre yüksekliğe çıktığını görüyoruz. Daha sonrasında ise paraşütler açılıyor. Xpeng'in hesaplamalarına göre hava aracı 5.2 m/s gibi konforlu bir hızla yere iniyor. İniş sırasında yatay pozisyonunu koruduğuna şahit oluyoruz.

    Araçta hasar oluşmadı

    Yere inen prototip üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Yayınlanan görüntüden test aracında herhangi bir yolcu olup olmadığı tam anlaşılmıyor. Xpeng'in kendisini Asya'nın en büyük aeromobilite çözümleri geliştiricisi olarak tanımladığını belirtelim.

    Firma kısa süre önce iki sıra dışı proje daha sergiledi. Bunlardan biri pervaneleri katlanabilen bir uçan süper otomobil olarak karşımıza çıktı. Diğeri ise iki kişilik elektrikli drone taşıyan altı tekerlekli bir minivandı. Şirket her iki araca da henüz isim vermemiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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