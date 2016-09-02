Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı

Bugün gerçekleştirilen toplantıda gündem hakkında çeşitli açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, uzun süredir akıbeti merak edilen elektronik kimlikler konusuna da değindi. Buna göre pilot uygulamanın halen devam ettiğini dile getiren Yıldırım, 2017 yılı itibariyle yeni kimliklerin dağıtımına başlanacağını ve tüm vatandaşların hizmetten yararlanacaklarını açıkladı.

Çipli elektronik kimlik kartları sayesinde sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önleneceği, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak geçeceği ve elektronik imza amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Vatandaşların gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayacak kimlikler içerisinde yer alan elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacak.

Başvuru için istenen belgeler ve fiyatlandırma

İlk defa kimlik kartı başvurusu için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor.

2016 yılı kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL ücrete sahip.

199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor. Hatırlayacağınız gibi 2014 yılında yapılan açıklamalarda elektronik kimliklerin 2015'in sonuna kadar herkeste olacağı belirtilmiş ancak hedefe ulaşılamamıştı. Yeni kimlikler için başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ya danumaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor. Hatırlayacağınız gibi 2014 yılında yapılan açıklamalarda elektronik kimliklerin 2015'in sonuna kadar herkeste olacağı belirtilmiş ancak hedefe ulaşılamamıştı.