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Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı

Şu anki nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni çipli elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Yeni kimlikler hakkında merak edilenler haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,4b
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69
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı
 
Bugün gerçekleştirilen toplantıda gündem hakkında çeşitli açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, uzun süredir akıbeti merak edilen elektronik kimlikler konusuna da değindi. Buna göre pilot uygulamanın halen devam ettiğini dile getiren Yıldırım, 2017 yılı itibariyle yeni kimliklerin dağıtımına başlanacağını ve tüm vatandaşların hizmetten yararlanacaklarını açıkladı.
Çipli elektronik kimlik kartları sayesinde sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önleneceği, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak geçeceği ve elektronik imza amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Vatandaşların gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlayacak kimlikler içerisinde yer alan elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacak.

Başvuru için istenen belgeler ve fiyatlandırma

İlk defa kimlik kartı başvurusu için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor.
2016 yılı kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL ücrete sahip.
Yeni kimlikler için başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ya da 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor. Hatırlayacağınız gibi 2014 yılında yapılan açıklamalarda elektronik kimliklerin 2015'in sonuna kadar herkeste olacağı belirtilmiş ancak hedefe ulaşılamamıştı.

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Whole Lotta Rosie 3 yıl en beğenilen
Altı üstü bir kimlik 5 yıldır bir türlü dağıtamadılar. Yerli otomobil yerli uçak gibi vaatleri anca torunlarımızın torunları görecek sanırım.
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Whole Lotta Rosie 3 yıl =PistoLeRo=
50 milyon kişinin Mernis kayıtları çalındıktan sonra fazla kasmasınlar dayı. Zira bizim ülkede çoktandır kişisel bilgiler parayla alınıp satılıyor. Adımıza şirket, kredi borcu çıkmadığı zaman şükreder olduk ne hikmetse..
50 milyon kişinin Mernis kayıtları çalındıktan sonra fazla kasmasınlar dayı. Zira bizim ülkede çoktandır kişisel bilgiler parayla alınıp satılıyor. Adımıza şi...
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kucukyenici 3 yıl
Ne tarih açıklaması ama! 2017 yılı itibariyle. :-)
Üstelik 15 TL. Geçmiş olsun.
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Asami Zdrenka 3 yıl
Yurtdışında olanlar nasıl alabilir?
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Hubalahubhub 3 yıl
Neyin telasini yapiyorsunuz, feys twtr vs gibi sosyal ahirlar ile zaten takip ediliyorsunuz herseyiniz kayit altinda kaldi ki öyle olmasa bile kendi elinizle yediginiz yemekten s.ctiginiz book a kadar paylasiyorsunuz sikinti yok kimlik ile takip edilmekten korkuyrsunuz ilgincmis.
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DH Misafiri 3 yıl
TC. kimlik no... Çipli kimlik kartları... Bunun bir sonraki aşaması o çipleri insanlara takmaktır.. Ve elektronik para. Köleleşiyoruz. Haberiniz ola...
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Şeriat Sucuğu 3 yıl
Isin kotu tarafi da sanirim bu kimliklerle herkesi takip edebilecekler.
Yakinda butun kartlar da bu kimliklere yuklenip nakit para kaldirilacak.
Iyi tarafi yasadisi is yapilamayacak olmasi. Kotu tarafi yasalari insanlari bahce kopegi gibi yasatacak yasalarin cikarilmasi riski.
Bakit parayla ilgili geri sayimi garanti bankasi senelerdir odemeler sayfasinda yapiyor.
Ulan elin amerikan bankasi bile 10 sene sonra bizim memlekette ne olacagini biliyor biz bu ulkenin vatandasi iken yarin basimiza neler gelebilecegini ongoremiyoruz:D
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rash.87 3 yıl
Aranızda Amerikanın Green kartını gören bilen vardır illaki.Geçenlerde bi arkadaşın kız kardeşi Abd den geldi kartı gördüm birde cebimdekinde baktım (cüzdana sığmadığından) adamların kimlik kartı bizimkinden 10 yıl ileride vallahi.Dibim düştü.
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Hubalahubhub 3 yıl rash.87
Hocam onlar ne ki calisma izni icin kaldiginiz yerin fotografini en ince ayrintisina dek ic dis, komsularinizdan da imzali bilgi istiyor vs.
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madhane 3 yıl
devlete yeni cimbiz olmus bu. hazinede acik verdikce 2-3 ayda bir ver manyetik alani cipleri boz sonra 30-40tl yenileme ucreti al hazineyi doldur bu hukumet var ya...
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ipli jeton 3 yıl Cihan Pehlivan
Fiyatlar çok yüksek, en fazla 5 bilemedin 10 TL olmalıydı.
Edit: mevcut kimlikler 8 lira bu 15 lira normal diyenler olmuş.

Hiçbir güvenlik unsuru olmayan, Sadece bilgisayardan iki tık ardından boş kağıt parçasını yazıcıya sür, ederi 8 lira. Mevcut kimliklerin en fazla ederi 1 TL bile değil.Sebebi değerli kağıt olması, neresi değerliyse.

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Hubalahubhub 3 yıl ipli jeton
Zaten o mantikla bu ulkede hicbir is yapamazsiniz mesela ehliyet icin kurslar minimum 1300 tl taban fiyat uyguluyor ama verdikleri kagit 75 kurus ;) 1300 tl nere 75 kuruş nere sertifikayi alanlar kontrol etsin en altta ufacik tefecik bir sekilde yer aliyor bu ibare ;)
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Kirk Lee 3 yıl
Teknolojisini ve güvenliğini geçtim, yeter ki cüzdana sığsın kaç paraysa öderim. Nuh zamanından kalma takoz gibi kimliklerden kurtulalım artık.
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Hubalahubhub 3 yıl
Ne olursa olsun da su okuz kadar cuzdana cebe sigmayan zikkimlari degistirsinler. Surekli yenilemekten zaten o paranin kac kat fazlasini veriyorum.
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bestercan 3 yıl
Paralar suyunu çekti. 15 tl veya 30 tl 2 ay sonra 50tl 100tl olur. Malum devlete para lazım. 2 ay sonraya hep beraber bakalım
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