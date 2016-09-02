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DJI Osmo Mobile ile akıllı telefonunuz profesyonel kameraya dönüşüyor

IFA 2016'da akıllı telefonlar için geliştirilen Osmo Mobile cihazını tanıtan DJI, görüntü sabitleme ve nesne takip özellikleriyle telefonla çekilen fotoğraf ve videolara adeta çağ atlatıyor.
2 yıl
5,1b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2016 fuarında görücüye çıkan DJI Osmo Mobile üzerinde diğer Osmo modellerinde olduğu gibi dahili bir kamera yer almıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere akıllı telefonlar için gelişmiş monopod, selfie çubuğu niteliği taşıyan cihaz yetenekleriyle büyük beğeni topluyor.
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Daha önce Steadicam ile bildiğimiz kamera sabitleyicileri bir süredir DJI da kullanılıyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Osmo’ya, Phantom 4 drone’daki sabitleme sistemi uyarlanmıştı. Kısa süre önce tanıtılan Osmo Mobile’da ise 3 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi kullanan DJI, akıllı telefonla çekilen video ve fotoğrafların kalitesinde önemli oranda iyileştirme sağlıyor. Özellikle videolarda elin titreme sorunu ortadan kalktığı için çok daha profesyonel görüntüler yakalanabiliyor. 

Görüntü sabitleme ve nesne takip özellikleri büyük kolaylık sağlıyor

Nesne takip özelliğine sahip cihazın sürekli olarak sizi ya da belirlediğini bir alanı takip etmesini sağlayabilirsiniz. 980 mAh bataryasıyla ortalama 4,5 saat kullanım ömrüne sahip DJI Osmo Mobile, genişliği 58,6 mm ila 84.8 mm arasındaki tüm cihazlarla sorunsuz şekilde uyum gösteriyor.
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Panoramik, timelapse ya da uzun pozlama gibi farklı çekim tekniklerini de destekleyen cihazda DJI GO uygulamasıyla YouTube ve Facebook gibi platformlar üzerinden canlı yayın yapabiliyorsunuz. Web sitesi üzerinden 299 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan DJI Osmo Mobile’ın yeteneklerini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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itachi237 2 yıl en beğenilen
yorumu aynen bir daha paylaşıyorum.



hey yavrum hey iphonedo ürünü inceledi bile


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Das Boot 2 yıl
$299 + iPhone = profesyonel kamera öyle mi?
Neden böyle iddialı başlıklar atıyorsunuz anlamıyorum. Komik duruyor
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sinnerxx 2 yıl
Cihaz TÜM AKILLI TELEFONLARA Uyumlu. Neden Sadece APPLE Algısı oluştu anlamadım.
The Osmo Mobile supports smartphones measuring from 58.6mm-84.8mm long and up to 8.4mm thick. This covers most phones currently available, from the iPhone SE to the iPhone 6s Plus and Android phones of similar sizes. Please note that actual compatibility might be affected by accessories attached to your phone. Certain form factors including side button layout should also be considered.
Cihaz TÜM AKILLI TELEFONLARA Uyumlu. Neden Sadece APPLE Algısı oluştu anlamadım.The Osmo Mobile supports smartphones measuring from 58.6mm-84.8mm long and u...
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DH Misafiri 2 yıl
iPhone bağlamadan cihaz çalışmıyor mu? Daha uygun fiyata bir telefonla da gayet güzel çekimler yapabilirsin. Hatta 4K çekme abi, 720p çek videonu ne olacak?
Haberde iPhone'un çekim kalitesi ne güzel, Osmo Mobile ile daha da bi' enfes olur denmiyor. Yorum olsun, biraz laf söyleyeyim çabalarını bırakın artık.
Eleştiriler olacak ama cımbızla kelime çekip ya da özenle kelime seçip laf cambazlığı türü şeyler art niyetten başka bir şey değildir.
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sinnerxx 2 yıl
Cihaz TÜM AKILLI TELEFONLARA Uyumlu. Neden Sadece APPLE Algısı oluştu anlamadım.
The Osmo Mobile supports smartphones measuring from 58.6mm-84.8mm long and up to 8.4mm thick. This covers most phones currently available, from the iPhone SE to the iPhone 6s Plus and Android phones of similar sizes. Please note that actual compatibility might be affected by accessories attached to your phone. Certain form factors including side button layout should also be considered.
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FBcoskunFB 2 yıl
on numara ürün olmuş.biraz gezip tozabilen biri olsam veya video çekimiyle ilgileniyor olsam almayı çok isterdim.fiyati fazla sayılmaz abd den getirmek sartiyla.yorumlarda bunun nesini dslr le kiyasliyosunuz anlayamadım.dslr alip video çekiyim derseniz o da sallanacak.ona da bi gimbal alıyım derseniz bu tipte tutuşu olan bir cihaza 1000 dolar civarı para vereceksiniz.hadi diyelim bu paraları harcadınız,kaç dk elinizde o ağırlığı kaldırıp video cekmeyi becerebileceksiniz :) taşıması, yükü ayrı dert.

Elleri zangır zangır titreyen biri olarak savunma ihtiyacı hissettim bu cihazı:)
Kısaca izlenilebilirligi üst seviyeye çıkaran harika bir ürün.
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barisg 2 yıl
Önce Aliexpress'de satılan diğer Çin menşeili muadilleri çıkacaktır, sonra Iphone 8'den itibaren elektronik hacı yatmaz telefonlara entegre edilir. Takiben büyük Android telefon üreticileri benzerini telefonlara koyar, arada araç kameralarına da elektronik hacı yatmaz takılmış olur...
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Kefelon 2 yıl
Çok güzel ürünmüş. Neyse gideyim de bu paraya DSLR makine alayım...
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GLaDiaTR01 2 yıl
Biraz tuzlu sanki
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0MG90 2 yıl
Cidden çok iyi, burada satılır mı acaba
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Das Boot 2 yıl
$299 + iPhone = profesyonel kamera öyle mi?
Neden böyle iddialı başlıklar atıyorsunuz anlamıyorum. Komik duruyor
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