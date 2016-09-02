DJI Osmo Mobile ile akıllı telefonunuz profesyonel kameraya dönüşüyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2016 fuarında görücüye çıkan DJI Osmo Mobile üzerinde diğer Osmo modellerinde olduğu gibi dahili bir kamera yer almıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere akıllı telefonlar için gelişmiş monopod, selfie çubuğu niteliği taşıyan cihaz yetenekleriyle büyük beğeni topluyor.

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Daha önce Steadicam ile bildiğimiz kamera sabitleyicileri bir süredir DJI da kullanılıyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Osmo’ya, Phantom 4 drone’daki sabitleme sistemi uyarlanmıştı. Kısa süre önce tanıtılan Osmo Mobile’da ise 3 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi kullanan DJI, akıllı telefonla çekilen video ve fotoğrafların kalitesinde önemli oranda iyileştirme sağlıyor. Özellikle videolarda elin titreme sorunu ortadan kalktığı için çok daha profesyonel görüntüler yakalanabiliyor.

Görüntü sabitleme ve nesne takip özellikleri büyük kolaylık sağlıyor

Nesne takip özelliğine sahip cihazın sürekli olarak sizi ya da belirlediğini bir alanı takip etmesini sağlayabilirsiniz. 980 mAh bataryasıyla ortalama 4,5 saat kullanım ömrüne sahip DJI Osmo Mobile, genişliği 58,6 mm ila 84.8 mm arasındaki tüm cihazlarla sorunsuz şekilde uyum gösteriyor.

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