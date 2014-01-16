Yeni geliştirilen dijital konumlandırma teknolojisiyle, itfaiyeciler çok daha güvenli ve etkili çalışabilecek

Dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesini icra eden ve kendi canlarını tehlikeye atarak başkalarını kurtarmaya çalışan itfaiyeciler, yangından dolayı oluşan duman nedeniyle girdikleri mekanlarda yollarını bulmakta zorlanabiliyor, çoğu zaman da çökme ya da yıkılma sonucu içeride kalabiliyorlar. Bu sorunların önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni bir dijital konumlandırma teknolojisi, yapılan denemeler sonucunda ciddi bir potansiyel vaat ediyor.

Özellikle yerin altında yapılan operasyonlarda GPS sinyallerinin bir süre sonrası görev yapamıyor olması nedeniyle büyük önem taşıyan yeni dijital konumlandırma teknolojisi, ayakkabıların içerisine konumlandırılıyor ve bünyesinde ivme ölçer ile jiroskop gibi sensörler barındırıyor. İtfaiyecilerin koluna taktıkları özel bir modülle yönetim merkezine konum bildirim yapan sistem, bu sayede operasyonu yürüten komutana yukarıdan planlar doğrultusunda doğru yönlendirme yapma imkanı tanıyor ve sonuç olarak hedeflenen yerlere çok daha kısa süreler içerisinde ulaşılabiliyor. Aynı zamanda oluşan kötü çökme durumlarına kaşın itfaiyecilerin konumunu da veren teknoloji, yerin 25 metre altında dahi canlı olarak çalışma gösterebiliyor.

Üzerinde çalışılmaya devam edilen dijital konumlandırma teknolojisinin, ileride çok daha esnek bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor.

http://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/skon-som-raddar-liv-1.445265