Yeni iPad Air modeline ait kasa görseli internete sızdırıldı













Genelde dedikodular ve sızıntılar Apple'ın yeni nesil iPhone modeli etrafında yoğunlaşmışken, zaman zaman yeni iPad modelinden de bazı görseller internete sızmaya başladı.





Son paylaşılan görseller yeni nesil iPad modelinin dış hatlarını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. iPad Air ile tasarım olarak büyük farklara sahip olmayan yeni iPad modelinde TouchID parmak izi okuyucusunun yer aldığı net bir şekilde görülebiliyor. Apple'ın iPhone 5S ile kullanıma sunduğu parmak izi okuyucusunu yeni iPad modelinde de kullanacağı bir süredir dile getiriliyordu.





Bunun haricinde Apple'ın yeni iPad modelini nasıl isimlendireceği ve nasıl bir donanıma yer vereceği net değil. Ancak iPad Air ile aynı boyut ve çözünürlük, enerji tasarrufu odaklı A8 yongaseti gibi özellikler şimdilik iddialar arasında.





İsim konusunda ise yeni cihazın iPad Air 2 veya iPad Air 2014 şeklinde isimlendirmelerin yapılabileceği düşünülüyor. Yeni iPad modellerinin tanıtım tarihi olarak Eylül ayı sonu veya Ekim başları gösteriliyor.

http://pocketnow.com/2014/06/17/2014-ipad-air-dummy