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Yeni iPad Air modeline ait kasa görseli internete sızdırıldı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad Air modeline ait kasa görseli internete sızdırıldı



Genelde dedikodular ve sızıntılar Apple'ın yeni nesil iPhone modeli etrafında yoğunlaşmışken, zaman zaman yeni iPad modelinden de bazı görseller internete sızmaya başladı.

Son paylaşılan görseller yeni nesil iPad modelinin dış hatlarını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. iPad Air ile tasarım olarak büyük farklara sahip olmayan yeni iPad modelinde TouchID parmak izi okuyucusunun yer aldığı net bir şekilde görülebiliyor. Apple'ın iPhone 5S ile kullanıma sunduğu parmak izi okuyucusunu yeni iPad modelinde de kullanacağı bir süredir dile getiriliyordu.

Bunun haricinde Apple'ın yeni iPad modelini nasıl isimlendireceği ve nasıl bir donanıma yer vereceği net değil. Ancak iPad Air ile aynı boyut ve çözünürlük, enerji tasarrufu odaklı A8 yongaseti gibi özellikler şimdilik iddialar arasında.

İsim konusunda ise yeni cihazın iPad Air 2 veya iPad Air 2014 şeklinde isimlendirmelerin yapılabileceği düşünülüyor. Yeni iPad modellerinin tanıtım tarihi olarak Eylül ayı sonu veya Ekim başları gösteriliyor.  

http://pocketnow.com/2014/06/17/2014-ipad-air-dummy Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KakaoluBiskuviCetesi 4 yıl
Tepsi gibi ipad i parmak izi ile açmaya çalışmazsınız herhalde
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okan_cehapelioglu 4 yıl
feyk gibi geldi bana
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busterr 4 yıl
Tasarım zaten çok iyi herkesin beğendiği bir tasarım adamlar niye değiştirsin ki sürekli aynı tasarım diyenlere lafım.
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Ohan 4 yıl
3D printing icadının getirileri bu tür saçmalıklar. Ekranı açık bir şekilde yapsınlar yiyorsa.
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Roark 4 yıl
tablete touch id çok gerekli değil. Zaten içerisinde kişisel veri mesaj, anlık mesaj çağrı yönetimi vs yok. ipad air'in fiyatı biraz düşerse millet yüklensin. 64 bit işlemcisi de var mis.
1 Yanıt Yanıtla
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ERPmühendisi 4 yıl Roark
Roark
tablete touch id çok gerekli değil. Zaten içerisinde kişisel veri mesaj, anlık mesaj çağrı yönetimi vs yok. ipad air'in fiyatı biraz düşerse millet yüklensin. 64 bit işlemcisi de var mis.

Yanılıyorsunuz. IOS 8 ile beraber Touch ID'yi tüm APP'ler kimlik doğrulama amaçlı kullanabilecek. IOS 8 tam sürümü çıksın, 1-2 aya kalmaz bankacılık mobil uygulamalrı buna entegre olacaklardır.
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aspirin_00 4 yıl
tasarıma bakmaya gerek yok bildiğin copy-paste azda olsa + zoom
bildiğin apel klasiği
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donanımcı123 4 yıl
Tablet işte.
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ganja77 4 yıl
Artık hiç heyecan vermiyorsun apple
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Götterfunken 4 yıl
Muhtemelen bu olacak zaten.
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semih4444 4 yıl
Çerçeveler Hp'nin 100 dolarlık tabletiyle kapışır durumda adamlar etrafındaki cihazlara bakmıyor demek ki Apple çalışanlarıda kapalı kutu insanlar, dünya ile alakları yok :):)


Birazdan eksiler başlar fanboylar gelir :):)
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semih4444 4 yıl
Ya hep aynı şeyler konulara girmeye gerek yok Apple tasarım değiştirmiyorki maketleri yapanlarda değişsin :):)
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McLaren64 4 yıl
Apple'ın da tasarımda artık yeni bir anlayışa geçmesi lazım. Hep aynı hep aynı. Nereye kadar devam edecek?
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seven44 4 yıl
aynı gibi
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