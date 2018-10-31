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Yeni iPad Pro 12.9 ön inceleme

6 ay
15,7b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Baştan sona yenilenen yeni iPad Pro, artık dizüstü bilgisayarlara ve oyun konsollarına meydan okuyor. USB Type C portu ve kablosuz şarj olan yeni kalemiyle eleştirilen noktaları kapatılan iPad Pro

Yenilenen iPad Pro artık dizüstü bilgisayarların yerini almaya hazır. USB Type C portu ve kablosuz şarj olan manyetik kalemiyle iPad Pro'nun ön incelemesi sizlerle. 

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kartal172 6 ay en beğenilen
Avrupa da 800 küsur iken Türkiye de 5000 küsur. Allah top yekün belanızı versin!
2 Yanıt Yanıtla +23
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dJ_bLoW 6 ay
Herkes fiyata bilmem neye takılmış. Adam size gidin alın diye mi çekmiş bu video'yu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluklar zihinleri de etkilemiş gerçekten. Oldu o zaman, Burada çok pahalı ve alamayacağımız için kimse yeni ürün geliştirmesin ve bizim çocuklarda gidip incelemesin, videoları hiç çekmesin bu mantık ile.!!
Şimdi bu yazdıklarım ürünün fiyatını kabul ettiğim ve alacağım anlamına gelmiyor kesinlikle. Ona ne ayıracak bütçem var, nede ihtiyacım bulunuyor.. Yurt dışı ile ülkemiz alım şartlarına değinmiyorum hiç. Gerçekten pahalı cihazlar. hoş eski modellerde pek uygun değildi..
Konuya girip yazmak istediğim şey ise başka bir şeydi..
Keşke Mobil cihazları iPhone'lar da aynen bu tasarım ile çıksa. Çentikten çok daha güzel duruyor ve al benisi çok çok yüksek bir dizayn olmuş..
Herkes fiyata bilmem neye takılmış. Adam size gidin alın diye mi çekmiş bu video'yu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluklar zihinleri de etkilemiş ger...
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gurkanse 6 ay kartal172
AMIIIIIIIIIIIIN!!!!!!!!!!!!!!!!!
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eros68 6 ay
Kesin geldi mi Türkiye ye, yarın akasya Apple store dan gidip alabilir miyiz?
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soulmate 6 ay
Maalesef iPhone XS de olduğu gibi Cellular modeller gelmedi. Tebrikler Apple Türkiye, BTK ile problemini halledemedin.


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dwain 6 ay
Bu cuma Türkiye’de arkadaşlar. Apple Store mağazalarından alınabilir.
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eyoruk 6 ay
İnceleme harika.Bir sonraki video da "en son yüklenen" sanırım bizim ülkede İpad Pro ilk inceleme videosu olmuş.
Çok çok başarılı.Gözüm kaldı resmen.Hani İpad Pro 9.7-12 inç olan geçen seneki modellerine kusur bulabiliyordum falan ama buna bulamıyorum sanki.Sadece 2015 Macbook ile ve İphone 6 ile nasıl bağlantı yaparım derim ona eksi veririm o kadar.
Pahalı evet..Alabilir miyim ? Elbet alırım ama şartlar malum acil ihtiyaç değil ve almam mantıklı olmaz.( Miras kalırsa başka )
Pahalı ama bir de şu şekilde düşünelim arkadaşlar ; defter / kağıt fiyatları da tavan yaptı.Hani bunu alıp defter kağıt niyetine de kullanırız
Bir masraf kısmış olursunuz
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dwho 6 ay
Bu adam neden pazarlamacı gibi anlatıyor
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aftih 6 ay
Inceleme icin tesekkurler, öncelikle arkadaşlar bu cihaz içerik üreticileri için yani eğer fazladan keyif için 10bin liranız yoksa normal kullanımda gerek yok. Bizim milletimizde almışken en iyisini alma alışkanlığı hastalık olmuş. Apple için üretilen bazı programların malesef windowsta alternatifi yok gönül ister ki surface book 2 alalım ama malesef bende ipad pronun çıkmasını bekleyenlerdenim. İş amaçlı sürekli macbook pro, imac kullanan biri olarak gerçekten macOS bana göre değil bence windows çok fazla açıdan daha kullanışlı (denemeyenler rainmater ile custom skin vs ile kullansınlar o zevk hiç bir yerde yok.) hele ki artık macbook prolar alternatifsiz de değil. Ama apple için olan uygulamalar hala çok daha iyi he bu arada 3dsmax vs programlarda appleda yok. Note serisi ile ilgili yorumada sonuna kadar katılıyorum son olarak note 8imi sattım çünkü android kalem, tablet konusunda sıfır desek yalan olmaz. Apple bu yönleri iyi değerlendirdi.
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Saquaro 6 ay
Mobilde sürekli bu sorunu alıyorum, benim gibi bu şekilde hata alan var mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hasnferhatoglu 6 ay
Şu kısacık incelemede bile adam nasıl Notlar alıp ne güzel şeyler anlattı. Mesut çevik deyince KALİTE aklıma geliyor
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Lazeran 6 ay
Millet yemin ediyorum ruh hastası. Öncelikle cihaz rakipsiz ve iphone xr'dan bile daha ucuz. Mesut gidip şuan donanımhaberin en çok izlenen içeriğini çıkarttı diye adama demediğiniz kalmadı.
Az beyninizi kullanınla, bu fiyatların sorumlusu Mesut Çevik mi? Ne kadar geri zekalı insanlarsınız.
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beetle26 6 ay
İnceleme süper olmuş elinize sağlık
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