Yeni iPad Pro 12.9 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Baştan sona yenilenen yeni iPad Pro, artık dizüstü bilgisayarlara ve oyun konsollarına meydan okuyor. USB Type C portu ve kablosuz şarj olan yeni kalemiyle eleştirilen noktaları kapatılan iPad Pro
Yenilenen iPad Pro artık dizüstü bilgisayarların yerini almaya hazır. USB Type C portu ve kablosuz şarj olan manyetik kalemiyle iPad Pro'nun ön incelemesi sizlerle.
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Şimdi bu yazdıklarım ürünün fiyatını kabul ettiğim ve alacağım anlamına gelmiyor kesinlikle. Ona ne ayıracak bütçem var, nede ihtiyacım bulunuyor.. Yurt dışı ile ülkemiz alım şartlarına değinmiyorum hiç. Gerçekten pahalı cihazlar. hoş eski modellerde pek uygun değildi..
Konuya girip yazmak istediğim şey ise başka bir şeydi..
Keşke Mobil cihazları iPhone'lar da aynen bu tasarım ile çıksa. Çentikten çok daha güzel duruyor ve al benisi çok çok yüksek bir dizayn olmuş..