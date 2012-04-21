Yeni iPad bu hafta 12 yeni pazara çıktı, haftaya 9 yeni ülkeye daha gidecek

Apple tarihinin en geniş dağıtım ağına sahip ürünü olan yeni iPad, ülke pazarlarına olan yolculuğuna devam ediyor.





Dün itibariyle Brunei, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St Maarten, Uruguay, Güney Kore ve Venezuela yeni iPad'in satışına başladı.





27 Nisan itibariyle Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland pazarlarında da yeni iPad raflardaki yerini alacak.





Yeni A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 5MP iSight kamera, 1080p video kaydı, 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 10 saat kullanım süresi özellikleri sunan yeni iPad'in henüz ülkemize ne zaman geleceği açıklanmadı.





Paralel ithalatla 1299TL'den piyasaya giren yeni iPad'in resmi olarak Mayıs ayının ilk yarısında raflarda olması bekleniyor.