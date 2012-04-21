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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPad bu hafta 12 yeni pazara çıktı, haftaya 9 yeni ülkeye daha gidecek

7 yıl
3b
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17
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple tarihinin en geniş dağıtım ağına sahip ürünü olan yeni iPad, ülke pazarlarına olan yolculuğuna devam ediyor. 

Dün itibariyle Brunei, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St Maarten, Uruguay, Güney Kore ve Venezuela yeni iPad'in satışına başladı.

27 Nisan itibariyle Kolombiya, Estonya, Hindistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Karadağ, Güney Afrika ve Tayland pazarlarında da yeni iPad raflardaki yerini alacak.

Yeni A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 5MP iSight kamera, 1080p video kaydı, 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 10 saat kullanım süresi özellikleri sunan yeni iPad'in henüz ülkemize ne zaman geleceği açıklanmadı. 

Paralel ithalatla 1299TL'den piyasaya giren yeni iPad'in resmi olarak Mayıs ayının ilk yarısında raflarda olması bekleniyor.

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Escapetolife 7 yıl en beğenilen
O kadar geri kaldık ki bu konuda aklıma şu haber geldi , doğru olduğunu bile düşünmeye başladım.

haber3.com/...
2 Yanıt Yanıtla +8
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bozok_53_45 7 yıl
ezimuse
Haber içinde türkiye bile geçmiyor başka yerde çıksa bize ne! Haber olsun diye öylesine yayınlıyorsun

hayır bence apple ın bizi adam yerine koymadığını böyle bi firmadan alışveriş yapmamamız gerektiğini belirtmek için yapılmış bi haber :)
ezimuseHaber içinde türkiye bile geçmiyor başka yerde çıksa bize ne! Haber olsun diye öylesine yayınlıyorsunhayır bence apple ın bizi...
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E_Aydin35 7 yıl
Yani her nekadartasm olarak Türkiye pazarında Apple cihazlarının hareketliliğini satış trafiğini tam olarak bilmesemde idda edebilirimki satışa çıkan ülkelerden en azından 1'inden 3'sinden daha fazla satılabilir..
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demirparcasi 7 yıl
Centauri
Orijinalden alıntı: Escapetolife O kadar geri kaldık ki bu konuda aklıma şu haber geldi , doğru olduğunu bile düşünmeye başladım. haber3.com/...
Bunu dusunebilen birisinin düşünme yetenegi olma ihtimali bile yoktur. Haberin tamamen yalan zırva ve irkci olmasını gectim, gercek olsaydı bile dunyanın en buyuk teknoloji firmasinin kararları ülke düşmanlığı yapılarak verilmez, sen benim dusmanimsin senden para kazanmayacagim diye acayip birsey de olamaz. Hüseyinin yeri kokoreccisi degil bu, Apple. Ayrıca Apple Türkiyede degil, orada bir kisiyi bile ben bu irka düşmanım bunlara onlara satmayalim diye ikna edemezsin. Ayrıca ırkçılık uzerine satış politikası kurarsan Amerikada hapse de girersin. Bu mesajin en tepede olması da geri kalmışlığımızın ve cahilliğimizin kanıtı maalesef.

Aslında bu haberin doğru olma ihtimali oldukça yüksek çünkü Steve Jobs'u yetiştiren (biyolojik anne babası değil) ebeveynleri yani Jobs ailesi Ermeni kökenlidir. Dedeleri Türkiye'den (Suriye'de olabilir) ABD'ye göç etmiştir. Yani Steve Jobs ermeni soykırım iddialarını daha çocuklukta öğrenmiş olması ve Türklere karşı antipatiyle bakması muhtemeldir. Ama Jobs'un bu yüzden Türk düşmanı olduğu sonucu çıkartılamaz ama rehberin verdiği cevaba sinirlenmesi ve ziyareti erken kesmesi gerçek bir olay olabilir. Steve Jobs otobiyografisinde Türk genç nesilinin diğer batı gençlere ne kadar benzediğinden, benzer kıyafetler giyip benzer şekilde davrandığını ve aslında toplumların ihtiyaçlarının birbirine çok benzeri olduğunu artık eski farklıların kalmadığı fikrine sahip olduğunu söylüyor. Yani Türklere karşı açık bir düşmanlığı yok. Bu arada Ayasofya'ya yapılan Ek minareler bence de çok çirkin. Ayasofya camii çevirilebilir ama o güzel mimariye daha güzel minare dikilmeliydi.
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Vipracing 7 yıl demirparcasi
demirparcasi

Centauri

Escapetolife O kadar geri kaldık ki bu konuda aklıma şu haber geldi , doğru olduğunu bile düşünmeye başladım. haber3.com/...
Bunu dusunebilen birisinin düşünme yetenegi olma ihtimali bile yoktur. Haberin tamamen yalan zırva ve irkci olmasını gectim, gercek olsaydı bile dunyanın en buyuk teknoloji firmasinin kararları ülke düşmanlığı yapılarak verilmez, sen benim dusmanimsin senden para kazanmayacagim diye acayip birsey de olamaz. Hüseyinin yeri kokoreccisi degil bu, Apple. Ayrıca Apple Türkiyede degil, orada bir kisiyi bile ben bu irka düşmanım bunlara onlara satmayalim diye ikna edemezsin. Ayrıca ırkçılık uzerine satış politikası kurarsan Amerikada hapse de girersin. Bu mesajin en tepede olması da geri kalmışlığımızın ve cahilliğimizin kanıtı maalesef.

Aslında bu haberin doğru olma ihtimali oldukça yüksek çünkü Steve Jobs'u yetiştiren (biyolojik anne babası değil) ebeveynleri yani Jobs ailesi Ermeni kökenlidir. Dedeleri Türkiye'den (Suriye'de olabilir) ABD'ye göç etmiştir. Yani Steve Jobs ermeni soykırım iddialarını daha çocuklukta öğrenmiş olması ve Türklere karşı antipatiyle bakması muhtemeldir. Ama Jobs'un bu yüzden Türk düşmanı olduğu sonucu çıkartılamaz ama rehberin verdiği cevaba sinirlenmesi ve ziyareti erken kesmesi gerçek bir olay olabilir. Steve Jobs otobiyografisinde Türk genç nesilinin diğer batı gençlere ne kadar benzediğinden, benzer kıyafetler giyip benzer şekilde davrandığını ve aslında toplumların ihtiyaçlarının birbirine çok benzeri olduğunu artık eski farklıların kalmadığı fikrine sahip olduğunu söylüyor. Yani Türklere karşı açık bir düşmanlığı yok. Bu arada Ayasofya'ya yapılan Ek minareler bence de çok çirkin. Ayasofya camii çevirilebilir ama o güzel mimariye daha güzel minare dikilmeliydi.

Daha önce tartışıldı kısa keseyim : Doğru değil
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V4LKyR 7 yıl
...El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St Maarten, Uruguay, Güney Kore...

St. Maarten de nesi?!
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Escapetolife 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

...El Salvador, Guatemala, Malezya, Panama, St Maarten, Uruguay, Güney Kore...


St. Maarten de nesi?!

Bende duymadım , belki pigmelerin yaşadığı bir yerdir :) Türklerden önce alırlar new iPad'i :)
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Zaym1n 7 yıl
Escapetolife
O kadar geri kaldık ki bu konuda aklıma şu haber geldi , doğru olduğunu bile düşünmeye başladım. haber3.com/...

Gerçekçi bulmuyorum ya da şöyle söyliyim kanıtlanabilir bi yanı yok daha önce SOAD içinde aynı şeyleri haber yaptılar ve SOAD üyeleri defalarca yalanladı ama Steve Jobs'un bunu yalanlama veya doğrulama ya da herhangi bi açıklamada bulanma gibi bi durumu yok. Bu yüzden tartışılabilir ama kanıtlanması çok zor bişey.
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Batuist 7 yıl
23" monitörümde full hd çözünürlük mevcutken bu daha küçük ve daha yüksek çözünürlüğe sahip cihazın ekranını düşünemiyorum bile.. görsellik bu cihazlar için çok büyük bir etken.. darısı android cihazların başına..
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Centauri 7 yıl
Escapetolife

O kadar geri kaldık ki bu konuda aklıma şu haber geldi , doğru olduğunu bile düşünmeye başladım. haber3.com/...


Bunu dusunebilen birisinin düşünme yetenegi olma ihtimali bile yoktur.
Haberin tamamen yalan zırva ve irkci olmasını gectim, gercek olsaydı bile dunyanın en buyuk teknoloji firmasinin kararları ülke düşmanlığı yapılarak verilmez, sen benim dusmanimsin senden para kazanmayacagim diye acayip birsey de olamaz. Hüseyin'in yeri kokoreccisi degil bu, Apple. Ayrıca Apple Türkiye'de degil, orada bir kisiyi bile 'ben bu irka düşmanım bunlara onlara satmayalim' diye ikna edemezsin. Ayrıca ırkçılık uzerine satış politikası kurarsan Amerika'da hapse de girersin.
Bu mesajin en tepede olması da geri kalmışlığımızın ve cahilliğimizin kanıtı maalesef.
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bozok_53_45 7 yıl
mezardan steve jobs çıkıp yüzüne tükürse yarabbi şükür dicek adamlar var..
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DH Misafiri 7 yıl
Bide apple pahalı derler.
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prooge 7 yıl
yuh be abi türkiye burda bile yok daha ne denebilir ki bizde bu adamlardan store açmasını bekliyoruz
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bozok_53_45 7 yıl
ezimuse
Haber içinde türkiye bile geçmiyor başka yerde çıksa bize ne! Haber olsun diye öylesine yayınlıyorsun

hayır bence apple ın bizi adam yerine koymadığını böyle bi firmadan alışveriş yapmamamız gerektiğini belirtmek için yapılmış bi haber :)
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ezimuse 7 yıl
Haber içinde türkiye bile geçmiyor başka yerde çıksa bize ne! Haber olsun diye öylesine yayınlıyorsun
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