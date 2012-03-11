Yeni iPad modeli Bluetooth 4.0 teknolojisi barındıran ilk tablet olacak

Cihazlar arasında kablosuz veri aktarımı için kullanılan ve uzun bir süredir cihazlarımızda yer edinen Bluetooth teknolojisi standartları, Bluetooth Özel İlgi Grubu - SIG tarafından belirleniyor. Bluetooth SIG, son teknoloji olan Bluetooth 4.0 standardını az enerji tüketecek şekilde belirledi.





Standardın içinde bulunan Blueooth Smart Ready yüksek batarya kapasitesine sahip cihazlarda kullanılırken, Bluetooth Smart ise küçük bataryalar kullanan cihazlara yönelik olarak hazırlandı. Böylece giyilebilir cihazlarda da yaygınlaşmasının önü açıldı.





Bluetooth 4.0 teknolojisini hali hazırda Mac Mini, MacBook Pro, iPhone 4S, DROID Razr, Casio saatleri gibi pek çok üründe kullanılıyor. Ancak tablet segmentinde Bluetooth 4.0 standardı henüz yoktu.





Enerji sarfiyatının düşük olmasına büyük önem veren Apple, yeni iPad modelinde Bluetooth 4.0 standardını terch etti ve tablet segmentinde ilk Bluetooth 4.0 standardına sahip model yeni iPad oldu. Özellikle WiFi kullanılamadığı zamanlarda Bluetooth üzerinden AirPlay cihazlarıyla iletişim veya çevre birimleriyle bağlantı bu sayede enerji sarfiyatını da düşürüyor.





Apple ayrıca aksesuarlar üzerinde çalışan geliştiriciler için Bluetooth verisine erişmeyi sağlayacak bir API'yi de yayınlamaya hazırlanıyor.