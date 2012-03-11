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Yeni iPad modeli Bluetooth 4.0 teknolojisi barındıran ilk tablet olacak

7 yıl
4,9b
1
37
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Cihazlar arasında kablosuz veri aktarımı için kullanılan ve uzun bir süredir cihazlarımızda yer edinen Bluetooth teknolojisi standartları, Bluetooth Özel İlgi Grubu - SIG tarafından belirleniyor. Bluetooth SIG, son teknoloji olan Bluetooth 4.0 standardını az enerji tüketecek şekilde belirledi. 

Standardın içinde bulunan Blueooth Smart Ready yüksek batarya kapasitesine sahip cihazlarda kullanılırken, Bluetooth Smart ise küçük bataryalar kullanan cihazlara yönelik olarak hazırlandı. Böylece giyilebilir cihazlarda da yaygınlaşmasının önü açıldı. 

Bluetooth 4.0 teknolojisini hali hazırda Mac Mini, MacBook Pro, iPhone 4S, DROID Razr, Casio saatleri gibi pek çok üründe kullanılıyor. Ancak tablet segmentinde Bluetooth 4.0 standardı henüz yoktu. 

Enerji sarfiyatının düşük olmasına büyük önem veren Apple, yeni iPad modelinde Bluetooth 4.0 standardını terch etti ve tablet segmentinde ilk Bluetooth 4.0 standardına sahip model yeni iPad oldu. Özellikle WiFi kullanılamadığı zamanlarda Bluetooth üzerinden AirPlay cihazlarıyla iletişim veya çevre birimleriyle bağlantı bu sayede enerji sarfiyatını da düşürüyor.

Apple ayrıca aksesuarlar üzerinde çalışan geliştiriciler için Bluetooth verisine erişmeyi sağlayacak bir API'yi de yayınlamaya hazırlanıyor.

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Merc4eve 7 yıl en beğenilen
Şöyle diyelim, bluetooth 4.0 ile dosya paylaşımı yapılamayan ilk tablet !
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ozs 7 yıl
Dosya paylasimi yapilamayan bir Bluetooth... Apple ürünlerini seviyorum ana su kisitlama olayini sevmiyorum. Bunu körü körüne savunanlari da anlamiyorum. Adamlar kisitlamis , kullanicinin elini kolunu baglamis, illa igrenc iTunes'u kullanalim diye. Bunun neyini savunuyosunuz???
Dosya paylasimi yapilamayan bir Bluetooth... Apple ürünlerini seviyorum ana su kisitlama olayini sevmiyorum. Bunu körü körüne savunanlari da anlamiyorum. Adaml...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Pardus Linux 7 yıl
İsterse 1000. sürümünü kullansın ne işe yarar o bluetooth bir resim, müzik, video gönderip alamadıktan sonra işe yaracağı tek alan Apple'ın kullanıcıları yolmak için satacağı bluetooh ürünler olur...
İsterse 1000. sürümünü kullansın ne işe yarar o bluetooth bir resim, müzik, video gönderip alamadıktan sonra işe yaracağı tek alan Apple'ın kullanıcıları yolmak...
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DH Misafiri 5 yıl
Ipad 4.nesil var bende bluetooth ile şarkı fotoğraf gibi paylaşımları nasıl yapacağım henüz çözemedim yardımcı olurmusunuz ?
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navigator_ 5 yıl
hocam bluetooth yok ki !
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hasanarz 6 yıl
konu biraz eskimiş canlandırmak istedim,

şu bluetooth 4.0 gerçektende çok güzel özellikle new ipad ve iphone 4s te belki nerede kullanıyorsun diyeceksiniz, ben arabada kullanıyorum harika bir şey

nasıl mı?

iphone 4s ve new ipadde videolar veya müzikler kısmına istediğim mp3 veya videoları atıyorum Laguna arabamızla bluetooth 4.0 eşleştirdim
ve hiç birsey yapmadan sadece arabaya binince bluetooth otomatik devreye giriyor ve arabada müzikleri çalıyor arabadan inince otomatik susuyor ve bluetooth uyku moduna geçiyor her arabaya binişimde hiç birşey yapmadan otomatik şarkı çalıyor östelik arabanın radyo düğmelerinde telefonunda bulunan müzikleri istediğim gibi değiştirebiliyorum, bunlar hep bluetooth 4.0 sayesinde oluyor , daha ne olsun

östelik new ipad ve iphone 4s teki bluetooth 4.0 ile ipad ve iphonedeki interneti wifi olmadan diğer cihazlarınızla paylaşabilirsiniz.
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aziz77 7 yıl
apple tekel kardeşim yapacak bir şey yok.adamlar ne dese o oluyor.flash yok dedile daha çok sattılar.
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DH Misafiri 7 yıl
bluetooth 10 olsak ne yazarki sadece ipad ve iphon eye gonderebiliyorsun birde cok matrakmis gibi bluetooth 4 koycaklarmis bendeki telefonda bluetooth 3 var ve ipad 2 den dosya gondermeye ve almaya calistim baglanti kuruluyor ama sonra diyor telefondaki bluetooth eski versiyon diye bu kadar da olmazki bluetooth kullanamiycaksak neden icine koyuyorlar anlamiyorum.
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Gürbüz G 7 yıl
Klipsi Ca
Haberin ipad ile ilgili olması demediğim bişeyi demişim gibi söylemenize asla hak vermez ki ben belirttim iphone diye. Ben kullandığım cihaz üzerinden örnek vermemde bi sakınca görmedim çünkü iphone ile ipad yazılım yönünden çok benzer iki cihaz. Kör Apple hayranı deseniz daha mantıklı. Bende Apple hayranıyım ancak eksikliklerini görmeme engel değil. Applenin daima yaptığı şey bu ufak ama rahatsızlık veren kısıtlamalar, keşke öyle olmasa bende isterim.

+1000
Şimdi oldu kardesim, Doğru söze can feda..
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ZZ RAT 7 yıl
dosya paylasimi olmayan bluetooth'un ne ise yarayacagini ben de anlayabilmis degilim,
skype'den gorusmek icinse peh derim.
gerek yok skype icin bluetooth'a.

cogu kisi bluetooth kullanmiyor,
bazilari gereksiz bile diyebilir, eyvallah.
madem bu bluetooth hemen hemen hic kullanilmiyor,
niye Apple "biz tablete ilk Bluetooth 4.0'i koyduk" diye reklam yapar ki.
Kimsenin isine yaramayan bir ozelligin en gelismisini koysan neye yarar.
bari hic koyma ve tipki flash'da usb'de oldugu gibi
"artik bunlari donemi kapandi, dolayisiyla bu teknolojiye yer vermiyorum" de olsun bitsin.
sark kurnazligi bunlar.
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jubeii 7 yıl
Jb ile blututh calısırmı dier cihazlarla??
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Gürbüz G 7 yıl
O.Beverly
GrBzGrMz
Klipsi Ca Evet apple kisitliyor baska telefonlara dosya paylasimi yapamiyoruz bu kotu bir yani haklisiniz (jb falan olsada oralari katmamak gerekli) ancak bu bluetoothun ise yaramayacagini gostermez. Ornegin ses aktarma, goruntu aktarma, bilgisayarla iletisiminde kullaniyorum ve mukemmel performans veriyor. 1 yildir iphone kullaniyorum ve kimsenin telefonuna bluetoothtan bisey atma zorunda kalmadim. 5-6 kere resim atmisimdir oda mms yeterli oluyor.
İpad demek MMS de atıyor. bir yaşıma daha girdim ..
Yaşınız arttıkça gözleriniz de bozulmuş sanırım

Gözlerim le bluetooth 4 ün ilgisini çözemedim. ayrıca söylediğin doğru, yaş ilerledikçe gözler bozulur. henüz 25 yaşındayım. gözlerim iyi görüyor ayıptır söylemesi. .
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Gürbüz G 7 yıl
Klipsi Ca
GrBzGrMz
Klipsi Ca Evet apple kisitliyor baska telefonlara dosya paylasimi yapamiyoruz bu kotu bir yani haklisiniz (jb falan olsada oralari katmamak gerekli) ancak bu bluetoothun ise yaramayacagini gostermez. Ornegin ses aktarma, goruntu aktarma, bilgisayarla iletisiminde kullaniyorum ve mukemmel performans veriyor. 1 yildir iphone kullaniyorum ve kimsenin telefonuna bluetoothtan bisey atma zorunda kalmadim. 5-6 kere resim atmisimdir oda mms yeterli oluyor.
İpad demek MMS de atıyor. bir yaşıma daha girdim ..
Ipad mms atıyor diyen mi oldu? Iphone için konuştum. Ipad ise yukarıda ki bahsettiğim mms harici herşeyi yapıyor. Bahsetmediğim özellikleri de var o ayrı tabi. Evet bunlar kısıtlanan şeyleri unutturmaya yetmez ama gerçekten dosya paylaşımı çok az kullanılan bir özellik. Iphonede yine dosya paylaşımına sıcak bakılır sonuçta her ortamda elinde ancak konu ipad olunca internet zaten neredeyse şart herşeyi internetten halledebilirsiniz. Oldukça objektif olmaya çalışıyorum ancak devamlı bir tartışma havası yaratmaya çabasında bazı kişiler nedenini anlayamıyorum, evet hatamız varsa söyleyinde bişeyler uydurmayın.

Haber İpad ile ilgili olduğu için öyle söyledim. Apple hayranları neden üründe ki eksiklikleri önemsiz olarak görüyor onu da anlamiyorum. hem galaxy s2 hemde İpad kullanıyorum. sırf kisitlamalari yüzünden "yeni" İpad almayacağım.
objektif lik sana göre bana göre değil. herkese nesnel olmalı. bunu anlatmaya çalıştım.
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Klipsi Ca 7 yıl Gürbüz G
GrBzGrMz

Klipsi Ca

GrBzGrMz
Klipsi Ca Evet apple kisitliyor baska telefonlara dosya paylasimi yapamiyoruz bu kotu bir yani haklisiniz (jb falan olsada oralari katmamak gerekli) ancak bu bluetoothun ise yaramayacagini gostermez. Ornegin ses aktarma, goruntu aktarma, bilgisayarla iletisiminde kullaniyorum ve mukemmel performans veriyor. 1 yildir iphone kullaniyorum ve kimsenin telefonuna bluetoothtan bisey atma zorunda kalmadim. 5-6 kere resim atmisimdir oda mms yeterli oluyor.
İpad demek MMS de atıyor. bir yaşıma daha girdim ..
Ipad mms atıyor diyen mi oldu? Iphone için konuştum. Ipad ise yukarıda ki bahsettiğim mms harici herşeyi yapıyor. Bahsetmediğim özellikleri de var o ayrı tabi. Evet bunlar kısıtlanan şeyleri unutturmaya yetmez ama gerçekten dosya paylaşımı çok az kullanılan bir özellik. Iphonede yine dosya paylaşımına sıcak bakılır sonuçta her ortamda elinde ancak konu ipad olunca internet zaten neredeyse şart herşeyi internetten halledebilirsiniz. Oldukça objektif olmaya çalışıyorum ancak devamlı bir tartışma havası yaratmaya çabasında bazı kişiler nedenini anlayamıyorum, evet hatamız varsa söyleyinde bişeyler uydurmayın.


Haber İpad ile ilgili olduğu için öyle söyledim. Apple hayranları neden üründe ki eksiklikleri önemsiz olarak görüyor onu da anlamiyorum. hem galaxy s2 hemde İpad kullanıyorum. sırf kisitlamalari yüzünden "yeni" İpad almayacağım.

objektif lik sana göre bana göre değil. herkese nesnel olmalı. bunu anlatmaya çalıştım.

Haberin ipad ile ilgili olması demediğim bişeyi demişim gibi söylemenize asla hak vermez ki ben belirttim iphone diye. Ben kullandığım cihaz üzerinden örnek vermemde bi sakınca görmedim çünkü iphone ile ipad yazılım yönünden çok benzer iki cihaz. Kör Apple hayranı deseniz daha mantıklı. Bende Apple hayranıyım ancak eksikliklerini görmeme engel değil. Apple'nin daima yaptığı şey bu ufak ama rahatsızlık veren kısıtlamalar, keşke öyle olmasa bende isterim.
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ozs 7 yıl
Dosya paylasimi yapilamayan bir Bluetooth... Apple ürünlerini seviyorum ana su kisitlama olayini sevmiyorum. Bunu körü körüne savunanlari da anlamiyorum. Adamlar kisitlamis , kullanicinin elini kolunu baglamis, illa igrenc iTunes'u kullanalim diye. Bunun neyini savunuyosunuz???
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Owl City. 7 yıl ozs
ozzy2007

Dosya paylasimi yapilamayan bir Bluetooth... Apple ürünlerini seviyorum ana su kisitlama olayini sevmiyorum. Bunu körü körüne savunanlari da anlamiyorum. Adamlar kisitlamis , kullanicinin elini kolunu baglamis, illa igrenc iTunes'u kullanalim diye. Bunun neyini savunuyosunuz???

Kusura bakma da iTunes müthiş bir program, nesini beğenmiyorsunuz?
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E_Aydin35 7 yıl
Zaten yeni iPad'ın yeni teknolojilerinden ve farklarından biri Bluetooth 4.0 teknolojisi iyi ve hızlı bir tekknoloji iPad'in kullanması yeni iPad kullanıcılarının avantajı.. :)
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