Yeni iPad modeli Bluetooth 4.0 teknolojisi barındıran ilk tablet olacak

Haber Editörü
Cihazlar arasında kablosuz veri aktarımı için kullanılan ve uzun bir süredir cihazlarımızda yer edinen Bluetooth teknolojisi standartları, Bluetooth Özel İlgi Grubu - SIG tarafından belirleniyor. Bluetooth SIG, son teknoloji olan Bluetooth 4.0 standardını az enerji tüketecek şekilde belirledi.
Standardın içinde bulunan Blueooth Smart Ready yüksek batarya kapasitesine sahip cihazlarda kullanılırken, Bluetooth Smart ise küçük bataryalar kullanan cihazlara yönelik olarak hazırlandı. Böylece giyilebilir cihazlarda da yaygınlaşmasının önü açıldı.
Bluetooth 4.0 teknolojisini hali hazırda Mac Mini, MacBook Pro, iPhone 4S, DROID Razr, Casio saatleri gibi pek çok üründe kullanılıyor. Ancak tablet segmentinde Bluetooth 4.0 standardı henüz yoktu.
Enerji sarfiyatının düşük olmasına büyük önem veren Apple, yeni iPad modelinde Bluetooth 4.0 standardını terch etti ve tablet segmentinde ilk Bluetooth 4.0 standardına sahip model yeni iPad oldu. Özellikle WiFi kullanılamadığı zamanlarda Bluetooth üzerinden AirPlay cihazlarıyla iletişim veya çevre birimleriyle bağlantı bu sayede enerji sarfiyatını da düşürüyor.
Apple ayrıca aksesuarlar üzerinde çalışan geliştiriciler için Bluetooth verisine erişmeyi sağlayacak bir API'yi de yayınlamaya hazırlanıyor.
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şu bluetooth 4.0 gerçektende çok güzel özellikle new ipad ve iphone 4s te belki nerede kullanıyorsun diyeceksiniz, ben arabada kullanıyorum harika bir şey
nasıl mı?
iphone 4s ve new ipadde videolar veya müzikler kısmına istediğim mp3 veya videoları atıyorum Laguna arabamızla bluetooth 4.0 eşleştirdim
ve hiç birsey yapmadan sadece arabaya binince bluetooth otomatik devreye giriyor ve arabada müzikleri çalıyor arabadan inince otomatik susuyor ve bluetooth uyku moduna geçiyor her arabaya binişimde hiç birşey yapmadan otomatik şarkı çalıyor östelik arabanın radyo düğmelerinde telefonunda bulunan müzikleri istediğim gibi değiştirebiliyorum, bunlar hep bluetooth 4.0 sayesinde oluyor , daha ne olsun
östelik new ipad ve iphone 4s teki bluetooth 4.0 ile ipad ve iphonedeki interneti wifi olmadan diğer cihazlarınızla paylaşabilirsiniz.
+1000
Şimdi oldu kardesim, Doğru söze can feda..
skype'den gorusmek icinse peh derim.
gerek yok skype icin bluetooth'a.
cogu kisi bluetooth kullanmiyor,
bazilari gereksiz bile diyebilir, eyvallah.
madem bu bluetooth hemen hemen hic kullanilmiyor,
niye Apple "biz tablete ilk Bluetooth 4.0'i koyduk" diye reklam yapar ki.
Kimsenin isine yaramayan bir ozelligin en gelismisini koysan neye yarar.
bari hic koyma ve tipki flash'da usb'de oldugu gibi
"artik bunlari donemi kapandi, dolayisiyla bu teknolojiye yer vermiyorum" de olsun bitsin.
sark kurnazligi bunlar.
Gözlerim le bluetooth 4 ün ilgisini çözemedim. ayrıca söylediğin doğru, yaş ilerledikçe gözler bozulur. henüz 25 yaşındayım. gözlerim iyi görüyor ayıptır söylemesi. .
Haber İpad ile ilgili olduğu için öyle söyledim. Apple hayranları neden üründe ki eksiklikleri önemsiz olarak görüyor onu da anlamiyorum. hem galaxy s2 hemde İpad kullanıyorum. sırf kisitlamalari yüzünden "yeni" İpad almayacağım.
objektif lik sana göre bana göre değil. herkese nesnel olmalı. bunu anlatmaya çalıştım.
Haberin ipad ile ilgili olması demediğim bişeyi demişim gibi söylemenize asla hak vermez ki ben belirttim iphone diye. Ben kullandığım cihaz üzerinden örnek vermemde bi sakınca görmedim çünkü iphone ile ipad yazılım yönünden çok benzer iki cihaz. Kör Apple hayranı deseniz daha mantıklı. Bende Apple hayranıyım ancak eksikliklerini görmeme engel değil. Apple'nin daima yaptığı şey bu ufak ama rahatsızlık veren kısıtlamalar, keşke öyle olmasa bende isterim.
Kusura bakma da iTunes müthiş bir program, nesini beğenmiyorsunuz?
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iPad, bluetooth 4.0 ve Apple