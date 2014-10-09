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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPad modeli bir videoda ortaya çıktı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modeli bir videoda ortaya çıktı

Apple'ın 16 Ekim 2014 tarihi için davetiye göndermeye başladığı iPad etkinliğinde ekstra olarak hangi ürünlerin tanıtılacağına dair net bilgiler yok. Yeni iPad modelleri ise artık daha fazla sızıntılarda boy göstermeye başladı. 

Vietnam'dan gelen yeni bir videoda iPad Air 2 ismini alacağı tahmin edilen yeni model ile ilgili kısa bir önincelemesi görülüyor. Daha önce de iPhone 6 modelinin bir video sızıntısında incelendiğine şahit olmuştuk.

Daha önceki gelen bilgilerle uyuştuğu görülen iPad Air 2 modelinde önceki neslin genel hatlarının korunduğu görülürken, sessize alma butounun kaybolduğu ve ses tuşlarının elden geçirildiği dikkat çekiyor. 

Cihazda arka kameranın 8MP çözünürlüğe yükseltildiği ve ön kameranın da HD Face Time görüşmelerine uygun hale getirildiği ifade ediliyor. Arka kameranın her iki tarafına da birer mikrofon yerleştirilmiş. 

Uzun süredir beklenen TouchID sensörünün yerini aldığı görülen alt kısımdan en alta indiğimizde geniş boşluklu tek sıra olarak tasarlanmış iki hoparlör ızgarası göze çarpıyor. iPad Air 2 önceki modele göre daha ince bir yapıda olacak. 

Donanım tarafında ise daha yüksek bir çözünürlük, parlamayı önleyici kaplama, daha hızlı A8 yongaseti, 2GB RAM, Apple Pay ile çevrimiçi alışverişlerde mobil ödeme imkanı gibi özellikler sayılırken, Apple'ın bu kez 16GB depolama seçeneğini kaldırdığı belirtiliyor.  



http://www.digitaltrends.com/mobile/ipad-air-2-ipad-mini-3-news/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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*siteci* 4 yıl
Daha yüksek bir ekran çözünürlüğü umarım olmaz. Zaten Full HD den yüksek bir çözünürlüğü varken fazladan batarya ve gpu kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yada en azından ipad mini 3'de çözünürlüğü aynı bıraksınlar.
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BekirHan 4 yıl
Çok güven vermiyor. Mockup olabilir. Ekranı bile açmadı sonuçta.
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engurlu 4 yıl
Cerceve Egepen mi Firatpen mi Pimapen mi ??
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zbilici 4 yıl
Hiç bir şey anlamadım ya! :D
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SilverBallers 4 yıl
Yeni iPod'dan ses seda yok.Hayırdır inşallah.
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O.Beverly 4 yıl SilverBallers
SilverBallers

Yeni iPod'dan ses seda yok.Hayırdır inşallah.

iPod lar kalkıyor.
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kain061 4 yıl
hani ipad pro ya ..hala ayni zihniyet..daha ince daha hizli ..iki iphone ozelligi itele al sana yeni ipad..bi 3 sene daha air serisi gormeye devam edecegiz sanirim
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El_domingo 4 yıl
fiyat onemli fiyat yuksek olursa direk surface pro 3 alınır..
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mk2kill 4 yıl
su anda ipad kullaniyorum fakat apple OSx uzerinde calisan ve emulasyonla IOS uygulamalarini calistibilen bir "ipad pro" model cikarmazsa bidahaki tabletim microsoft ya da samsung S serisinden olacak. Ipad oyun ,eglence ve marketteki uygulama zenginliginde rakipsiz ama cok lu uygulamarda insana iskence cektiriyor resmen. En basit ofis dosyasini editlemek bile takla attiriyor insana .
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Bu sene ipade göre çok daha iyi tabletler var özellikle windows 8 ve core m bulunduran tabletler
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl john ronald reuel tolkien
john ronald reuel tolkien
Bu sene ipade göre çok daha iyi tabletler var özellikle windows 8 ve core m bulunduran tabletler

Core m nedir, avantajı nedir hocam?
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DoomBringer 4 yıl john ronald reuel tolkien
john ronald reuel tolkien

Bu sene ipade göre çok daha iyi tabletler var özellikle windows 8 ve core m bulunduran tabletler

HP Elite Pad 1000 var elimde, fiyatı 2500-3000 TL civarında... aynı zamanda ilk nesil ipad mini de... ama inan bir tablet olarak ilk nesil ipad mini bile çok daha kullanışlı ve işlevsel.
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halflıfe 4 yıl
ben olsam 512 mb ram ile çıkarırım nasıl olsa ios stabil bir yazılım gerek yok fazla donanım kullanmaya tüketicide memnun 1hafta sonunda 4milyon satıyor
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dere.beyi 4 yıl
yeni ipod touch çıkarmıcaklar sanırım ???
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