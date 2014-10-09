Yeni iPad modeli bir videoda ortaya çıktı





Apple'ın 16 Ekim 2014 tarihi için davetiye göndermeye başladığı iPad etkinliğinde ekstra olarak hangi ürünlerin tanıtılacağına dair net bilgiler yok. Yeni iPad modelleri ise artık daha fazla sızıntılarda boy göstermeye başladı.





Vietnam'dan gelen yeni bir videoda iPad Air 2 ismini alacağı tahmin edilen yeni model ile ilgili kısa bir önincelemesi görülüyor. Daha önce de iPhone 6 modelinin bir video sızıntısında incelendiğine şahit olmuştuk.





Daha önceki gelen bilgilerle uyuştuğu görülen iPad Air 2 modelinde önceki neslin genel hatlarının korunduğu görülürken, sessize alma butounun kaybolduğu ve ses tuşlarının elden geçirildiği dikkat çekiyor.





Cihazda arka kameranın 8MP çözünürlüğe yükseltildiği ve ön kameranın da HD Face Time görüşmelerine uygun hale getirildiği ifade ediliyor. Arka kameranın her iki tarafına da birer mikrofon yerleştirilmiş.





Uzun süredir beklenen TouchID sensörünün yerini aldığı görülen alt kısımdan en alta indiğimizde geniş boşluklu tek sıra olarak tasarlanmış iki hoparlör ızgarası göze çarpıyor. iPad Air 2 önceki modele göre daha ince bir yapıda olacak.





Donanım tarafında ise daha yüksek bir çözünürlük, parlamayı önleyici kaplama, daha hızlı A8 yongaseti, 2GB RAM, Apple Pay ile çevrimiçi alışverişlerde mobil ödeme imkanı gibi özellikler sayılırken, Apple'ın bu kez 16GB depolama seçeneğini kaldırdığı belirtiliyor.







http://www.digitaltrends.com/mobile/ipad-air-2-ipad-mini-3-news/