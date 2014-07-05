Yeni iPad modeli bu kez tam boy olarak internete sızdı









Son dönemde iPhone modellerine yoğunlaşan teknoloji gündeminde yeni iPad modelleri çok fazla yer bulamıyor ancak modellere ait güçlü deliller içeren pek çok görsel internete sızmış durumda. Son görseller ise tam boyutta ve karşılaştırmalı olarak yeni modelleri masaya yatırmış.





Apple'ın yeni tabletlerinde TouchID parmak izi okuyucusuna yer vereceği bir süredir dile getiriliyor ve karşılaştırmalı görselde bu farklılık dikkat çekici bir şekilde karşımıza geliyor. Home tuşu metal çerçeve içerisine alınmış durumda.





Görselde ayrıca FaceTime görüntülü görüşme kamerasının sol kısmında ekstra bir mikrofon göze çarparken, hoparlör ızgarası da iPhone 6'da olduğu gibi tek şeritli hale getirilmiş. Ayrıca ses kontrol tuşlarının üzerindeki sessize alma butonu da kaybolmuş. Bunun yerine bir mikrofon daha bizi bekliyor.





Ancak görsellerde en çok dikkat çeken ise yeni iPad modelin çok daha ince bir kasaya sahip olması. iPad Air modeline göre yeni iPad incelik konusunda oldukça önemli bir mesafe kat etmiş. Apple'ın cihazın alüminyum kasasında çok başarılı bir işçilik ortaya koymuş olabileceği belirtiliyor. Apple'ın yeni tabletlerini ne zaman piyasaya süreceği halen belirsiz ancak geçen yıl ki gibi Ekim ayında bir lansman olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Biggest-iPad-Air-2-leak-yet-shows-a-remarkably-thin-design-and-Touch-ID-that-fits-the-iPhone-6-concepts_id57844