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Yeni iPad modeli bu kez tam boy olarak internete sızdı

4 yıl
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51
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modeli bu kez tam boy olarak internete sızdı

Son dönemde iPhone modellerine yoğunlaşan teknoloji gündeminde yeni iPad modelleri çok fazla yer bulamıyor ancak modellere ait güçlü deliller içeren pek çok görsel internete sızmış durumda. Son görseller ise tam boyutta ve karşılaştırmalı olarak yeni modelleri masaya yatırmış.

Apple'ın yeni tabletlerinde TouchID parmak izi okuyucusuna yer vereceği bir süredir dile getiriliyor ve karşılaştırmalı görselde bu farklılık dikkat çekici bir şekilde karşımıza geliyor. Home tuşu metal çerçeve içerisine alınmış durumda.

Görselde ayrıca FaceTime görüntülü görüşme kamerasının sol kısmında ekstra bir mikrofon göze çarparken, hoparlör ızgarası da iPhone 6'da olduğu gibi tek şeritli hale getirilmiş. Ayrıca ses kontrol tuşlarının üzerindeki sessize alma butonu da kaybolmuş. Bunun yerine bir mikrofon daha bizi bekliyor. 

Ancak görsellerde en çok dikkat çeken ise yeni iPad modelin çok daha ince bir kasaya sahip olması. iPad Air modeline göre yeni iPad incelik konusunda oldukça önemli bir mesafe kat etmiş. Apple'ın cihazın alüminyum kasasında çok başarılı bir işçilik ortaya koymuş olabileceği belirtiliyor. Apple'ın yeni tabletlerini ne zaman piyasaya süreceği halen belirsiz ancak geçen yıl ki gibi Ekim ayında bir lansman olabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Biggest-iPad-Air-2-leak-yet-shows-a-remarkably-thin-design-and-Touch-ID-that-fits-the-iPhone-6-concepts_id57844 Yorum Yaz
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Pulstar 4 yıl en beğenilen Biggest Star
Biggest Star

genelde iphone konularına atlayan fandroidler kendi tabletleri dandik olduğu için iPad e dil uzatamamış.

edit:imla

Hocam dil uzatılacak bir şey yok zaten.

Ben şahsen telefonda Android, tablette iOS'i tercih ediyorum.

Bu tercihim 2 yıldır hiç değişmedi.

iOS'i telefonda, Android'i de tablette hiç beğenmiyorum.
Biggest Stargenelde iphone konularına atlayan fandroidler kendi tabletleri dandik olduğu için iPad e dil uzatamamış.edit:iml...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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kain061 4 yıl
klasik....
daha ince
daha hafif
daha hizli
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nepasvior 4 yıl
incelik ve hafiflikten vazgeçip 10 saat yerine 20 saat pil ömrü sunsalar ya da artık yere düşünce ekranı kırılmayacak bişey üretseler? Zaten onun yaptığı kalınlığın 2 katı kalınlıkta kılıf alıp kullanacaz, ince olsa ne olmasa ne
incelik ve hafiflikten vazgeçip 10 saat yerine 20 saat pil ömrü sunsalar ya da artık yere düşünce ekranı kırılmayacak bişey üretseler? Zaten onun yaptığı kalınl...
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DH Misafiri 3 yıl
Ben telefonda android, Tablette iPad yani Apple diyenlerdenim, müzisyen olduğum için tablette müzik yapmak kaydetmek amacıyla aldım, Android daha öyle bir teknolojiye erişebilmiş değil. Apple bu konuda kendini aşmış durumda, midi arayüzleri olsun gitar bağlantı ekipmanları olsun, Cubase bile Cubasis diye bir program yapmış Cubase kullananlar bilir, büyük kayıt stüdyolarında kullanılan mastering mix programıdır. Onun dışında bir de Garageband var babalar gibi... Fanboy olmamak gerek ihtiyaçlara göre en iyisini tercih etmek her zaman en mantıklısıdır.
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wabaris 4 yıl
Bende tablette android telefonda iOS tercih edenlerim ama demiyorum ki kullandığım galaxy note 10.1 ipad lerden daha başarılı.İnsanların cihazlardan farklı beklentileri oluyor.
Arkadaşın dediğinin aksine tablette pek uygulama kullanan birisi değilim daha doğrusu çeşite ihtiyacım olmuyor ve tablette pek kısıtlanmak istemiyorum daha çok pc gibi kullandığım için bir dosyayı videoyu direk indirip açabiliyorum bu bana hız kazandırıyor.
Ancak telefonu ise çoğunlukla telefon olarak ve sosyal medya için kullanıyorum yanında da günlük işlerimde kullandığım uygulamalar var ve sadelik stabiliteye önem veriyorum(tabi son zamanlarda stabilite tartışılabilir).
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mgokhanozen 4 yıl
Şu cihazı 1 cm daha kalın yapıp bataryayı x2'e çekseler gerçekten efsane olur.
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Xabir 4 yıl
Fotoğraf fark gibi duruyor.
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Aman Tanrım Didim 4 yıl
biktim bundan
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Captain_Ivy 4 yıl
ipad air ile gelir sanıyordum parmak izi olayı, sağlık olsun
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unknownartist 4 yıl
ipad air kullanıcısıyım, tamam güzel cihaz fakat iosun bu kısıtlamaları android e alışanlar için büyük problem.
bir video atacaktım telefonuma, x programıyla indirdim, y programı ile içeriği galeriye attım, z programı ile wifi üzerinden telefonuma yolladım.

bu ne arkadaş? 2014 teyiz ama multi screen yok koca tablette. aynı anda 3 sekmeden fazla açınca ön belleğe atmıyor. birde 1 gb ram yeterli derler.
tamam güzel cihaz ama çok eksiği var. android tabletlere ipad i aslağa değişmem, ama surface tablet konusunda en uç nokta.

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ForestSorcerer 4 yıl
Yandan baya kalınmış [>:].Ama yinede iyi
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matmuhendisi 4 yıl
İPad çok güzel cihaz
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blank42 4 yıl
Ahh be o ses kapatma tuşunu döndürmeye çevirip kullanmayı çok seviyordum.Kaldırmazlar umarım :|
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Stannis Baratheon. 4 yıl
Çöp
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flowerhorn 4 yıl
Pek bi detay göremedim
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DarthLuca 4 yıl
ekran etrafındaki kenarlardan en az 5" bir telefon çıkar...
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