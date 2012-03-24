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Yeni iPad modeli paralel ithalat yoluyla ülkemize girmeye başladı

7 yıl
7,2b
1
59
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yurtdışında piyasaya sürülen mobil cihazların biraz gecikmeli olarak ülkemiz pazarlarına girdiği herkes tarafından biliniyor. Fazla beklemek istemeyen tüketiciler için bazı firmalar ise parelel ithalat yoluyla bu ürünleri ülkemize getiriyor.

Diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi yeni iPad de paralel ithalat yoluyla kısa bir süre içerisinde ülkemiz pazarına giriş yapmış oldu.

Resmi olarak pazara giriş fiyatı açısından da ipuçları veren yeni iPad öncekilere göre biraz daha düşük bir fiyattan satılmaya başladı. Genelde perakendecilerde 1400TL - 2700TL arasında değişiyor.

Taksit seçenekleri de bulunan yeni iPad modelinin 16GB WiFi versiyonu Hızlıal, Hepsiburada, İstanbul Bilişim ve D&R perakendecilerinde satışa sunuldu. İstanbul Bilişim'de ise tüm versiyonları bulmak mümkün.

Dün itibariyle 25 ülkede daha piyasaya sürülen yeni iPad modelinin Nisan veya Mayıs ayında resmi olarak ülkemize giriş yapması bekleniyor. Fiyatının ise 1100TL-1400TL aralığında olacağını tahmin edebiliriz. ABD'de 16GB WiFi versiyonu 499$ başlangıç fiyatına sahipken 64GB WiFi+4G versiyonu ise 829$ seviyesinde.
Geçen yıl Bilkom iPad 2 modelini 29 Nisan'da 1080TL başlangıç fiyatıyla pazara sunmuştu. 

Yeni iPad modeli 2048 x 1536 piksel çözünürlükte 9.7 inçlik Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik işlemcisi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP arka aydınlatmalı iSight kamera, 1080p video kaydı, 3G/4G ağlara uyumluluk şeklinde özelliklere sahip.

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Rollini 7 yıl
Gms modülü olan ipad ler ne zaman gelir türkiyeye simkart sız versiyonu bi işe yaramaz bence.
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DH Misafiri 7 yıl
yakında ipad ın havasını alacak bi makina çıkar...
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Guest-F8946C419 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yakında ipad ın havasını alacak bi makina çıkar...

Taklid ederek mi ?
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Fernando_S 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yakında ipad ın havasını alacak bi makina çıkar...

Bana bir arkadaşım bunu söylediğinde bahsettiği cihaz iPhone 2G elimdeydi. Yeni almıştım ve sene 2008'di...
Aradan 4 sene geçti...

Halen iPhone'un tahtını bırakın sallamayı, tahtın bacağından yakalayan çıkmadı.

Hatta "Nokia bundan daha iyisini yapar..." gibi dahiyane bir cümle kurmuştu.
Şimdi Nokia'nın yarıştan çoktan koptuğunu görünce o arkadaşın kulaklarını çınlatırım sürekli. :)
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engin_cakir 7 yıl
Ben bir konuyu anlamıyorum. Tüm modeller aynı anda çıktı ise ve evet Paralal İthalat yolu ile ülkemize de gelmeye başladı ise neden sadece Wifi olan modeller geliyor? 4G li olan modeller neden gelmiyor?
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Escapetolife 7 yıl engin_cakir
engin_cakir

Ben bir konuyu anlamıyorum. Tüm modeller aynı anda çıktı ise ve evet Paralal İthalat yolu ile ülkemize de gelmeye başladı ise neden sadece Wifi olan modeller geliyor? 4G li olan modeller neden gelmiyor?

Yurt dışında fiyatlar hesaplı olunca kimse 16 wifi almıyor , ya 4g li yada daha yüksek GB modelleri tercih ediyorlar. Bunlarda topluca aldıklarından en çok hangisinden kaldıysa onları alabiliyor diye tahmin ediyorum.
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Rock_Rage 7 yıl engin_cakir
engin_cakir

Ben bir konuyu anlamıyorum. Tüm modeller aynı anda çıktı ise ve evet Paralal İthalat yolu ile ülkemize de gelmeye başladı ise neden sadece Wifi olan modeller geliyor? 4G li olan modeller neden gelmiyor?

Gsm modulu olan her cihaz ulkeye girmeden once imei kaydı için bekletilir.Bu yuzden once wifi modeller satılıyor imei kayıtları tamamlandıktan sonra digerleride satısa cıkacaktır.

SAYGILARLA
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El_domingo 7 yıl
Bilokm um geçen seneki kur 1.5 iken o fiyattan satmıstı...bugunku kurlarla bilkom un bi cihazı 1300 tl civarı satış yapacagını tahmin etmek lazım...
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laguns 7 yıl
hepsiburada.com/...


1400 tl ehh fean değil faturalı urun ıçin !!!
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theyapici 7 yıl
3g ve interneti olamdıktan sonra neyleyim paraleli
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Downer1040 7 yıl
1350 TL sahibinden.com/...

Garantili beklemek mantıklı gibi...
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Recharged 7 yıl
Beklenenden daha düşük fiyatlarda satılmaya başlanıldı.Fakat hala iPad 2'yi uçuk fiyatlardan satan arkadaşları görüyoruz.
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Golden Gate 7 yıl
ipad 32 gb white wifi. 1500-1550 TL ye türkiye garantili Nisan ayı sonlarında alınabileceğini düşünüyorum. Şu an gidişat o yönde. Ben yurtdışından almayı planlıyorum.

İpad dışarda internetsiz kullanılmaz fakat hotspotla interneti vermeyi düşünüyorum. Avea yolcusuyum sanırım bu sebeple. Turkcell iliğimizi kuruttu
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Rainbow6 7 yıl
Ben anlamadim simdi bu 4g li modelleri satiyolar sonra nasil servis satin aliniyor yani bu gelenler att yada verizon icin degil mi unlock 4g li model falan mi getiriyolar ... tabi bunlar avrupa versiyonu ise sattiklari fiyatlar cok yuksek degil bu meret bi tek USA da bu kadar ucuz .. ama yok G li bi versiyon alinacaksa benim bildigim USA da unlock olan yok
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Ranilin 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Ben anlamadim simdi bu 4g li modelleri satiyolar sonra nasil servis satin aliniyor yani bu gelenler att yada verizon icin degil mi unlock 4g li model falan mi getiriyolar ... tabi bunlar avrupa versiyonu ise sattiklari fiyatlar cok yuksek degil bu meret bi tek USA da bu kadar ucuz .. ama yok G li bi versiyon alinacaksa benim bildigim USA da unlock olan yok

Ipad'ler unlock olarak satılıyor zaten onlarda herhangi bir kısıtlama yok ancak Verizon alırsanız sim kart girişi olmadığı için burada kullanılamaz, AT&T alınırsa problemsiz kullanabilirsiniz tabi pasaport kaydı ile..
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prank31 7 yıl
İstanbul bilisimdekiler paralel ithalat mi garantisi kim?
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aziz77 7 yıl
arkadaş almış ekranından başka bir şeyini beğenmedim.koca alet flashsız,sanki ayağı kırık kaz gibi sendeliyor.galaxy tab 10,1 bundan daha iyi,adam gibi çıkışları dahi yok.
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kurtsutu 7 yıl
Artık 4G'li modelleri de gelse hiç fena olmayacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Androidd
Ozancakar94
ultra_storm
Androidd
Prequel 1400tl pahalı mı diyorsunuz? ucuzlasın diye beklerken pahalanmasın?
bilgisayar.gittigidiyor.com/... yeni ipad gittigidiyor da 1379 tl istiyen varsa alsın
Ucuzmuş 1379 tl ise.
Kutu açılmış yazıyor..
hepsiburada.com/... hepsiburada.com indirim yapmış 1399 tl olmuş.almak isterseniz burdan alabilirsiniz. : )

Rekabet bu sefer çok büyuk yeni ipad için en az 5 firmadan posta geldi. Hepsiburada hizlial disinda markaPon da bile var... Gg den ve sahibinden uçuk fiyatlarla köşe olmak isteyenler bu sefer kazmanın sapını taşa vurdu. İpad i hemen satan olmak sadece kar değil firmalar için prestij ve reklam durumuna dönünce hem hizlarinin hemde fiyatlarinin nasil değistiği açıkça ortada
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