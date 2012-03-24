Yeni iPad modeli paralel ithalat yoluyla ülkemize girmeye başladı

Haber Editörü
Yurtdışında piyasaya sürülen mobil cihazların biraz gecikmeli olarak ülkemiz pazarlarına girdiği herkes tarafından biliniyor. Fazla beklemek istemeyen tüketiciler için bazı firmalar ise parelel ithalat yoluyla bu ürünleri ülkemize getiriyor.
Diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi yeni iPad de paralel ithalat yoluyla kısa bir süre içerisinde ülkemiz pazarına giriş yapmış oldu.
Resmi olarak pazara giriş fiyatı açısından da ipuçları veren yeni iPad öncekilere göre biraz daha düşük bir fiyattan satılmaya başladı. Genelde perakendecilerde 1400TL - 2700TL arasında değişiyor.
Taksit seçenekleri de bulunan yeni iPad modelinin 16GB WiFi versiyonu Hızlıal, Hepsiburada, İstanbul Bilişim ve D&R perakendecilerinde satışa sunuldu. İstanbul Bilişim'de ise tüm versiyonları bulmak mümkün.
Dün itibariyle 25 ülkede daha piyasaya sürülen yeni iPad modelinin Nisan veya Mayıs ayında resmi olarak ülkemize giriş yapması bekleniyor. Fiyatının ise 1100TL-1400TL aralığında olacağını tahmin edebiliriz. ABD'de 16GB WiFi versiyonu 499$ başlangıç fiyatına sahipken 64GB WiFi+4G versiyonu ise 829$ seviyesinde.
Geçen yıl Bilkom iPad 2 modelini 29 Nisan'da 1080TL başlangıç fiyatıyla pazara sunmuştu.
Yeni iPad modeli 2048 x 1536 piksel çözünürlükte 9.7 inçlik Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik işlemcisi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP arka aydınlatmalı iSight kamera, 1080p video kaydı, 3G/4G ağlara uyumluluk şeklinde özelliklere sahip.
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Taklid ederek mi ?
Bana bir arkadaşım bunu söylediğinde bahsettiği cihaz iPhone 2G elimdeydi. Yeni almıştım ve sene 2008'di...
Aradan 4 sene geçti...
Halen iPhone'un tahtını bırakın sallamayı, tahtın bacağından yakalayan çıkmadı.
Hatta "Nokia bundan daha iyisini yapar..." gibi dahiyane bir cümle kurmuştu.
Şimdi Nokia'nın yarıştan çoktan koptuğunu görünce o arkadaşın kulaklarını çınlatırım sürekli. :)
Yurt dışında fiyatlar hesaplı olunca kimse 16 wifi almıyor , ya 4g li yada daha yüksek GB modelleri tercih ediyorlar. Bunlarda topluca aldıklarından en çok hangisinden kaldıysa onları alabiliyor diye tahmin ediyorum.
Gsm modulu olan her cihaz ulkeye girmeden once imei kaydı için bekletilir.Bu yuzden once wifi modeller satılıyor imei kayıtları tamamlandıktan sonra digerleride satısa cıkacaktır.
SAYGILARLA
1400 tl ehh fean değil faturalı urun ıçin !!!
Garantili beklemek mantıklı gibi...
İpad dışarda internetsiz kullanılmaz fakat hotspotla interneti vermeyi düşünüyorum. Avea yolcusuyum sanırım bu sebeple. Turkcell iliğimizi kuruttu
Ipad'ler unlock olarak satılıyor zaten onlarda herhangi bir kısıtlama yok ancak Verizon alırsanız sim kart girişi olmadığı için burada kullanılamaz, AT&T alınırsa problemsiz kullanabilirsiniz tabi pasaport kaydı ile..
Rekabet bu sefer çok büyuk yeni ipad için en az 5 firmadan posta geldi. Hepsiburada hizlial disinda markaPon da bile var... Gg den ve sahibinden uçuk fiyatlarla köşe olmak isteyenler bu sefer kazmanın sapını taşa vurdu. İpad i hemen satan olmak sadece kar değil firmalar için prestij ve reklam durumuna dönünce hem hizlarinin hemde fiyatlarinin nasil değistiği açıkça ortada