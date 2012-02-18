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Yeni iPad modelinde Retina Display ekran ihtimali güçleniyor

7 yıl
4,7b
1
37
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel yeni iPad modeli ile ilgili, pek çok konuda farklı kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgiler internette paylaşıldı. Genel olarak Apple A6 işlemci, LTE desteği ve Retina Display ekran iddiaların ortak noktasını oluşturuyor.
Retina Display ile ilgili Güney Koreli bir forum sitesi, yeni iPad modelinde kullanılan ekran panelini elde ettiğini iddia etmiş ve Retina Display olduğunu gösterir güç bağlantılarını geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Bu kez MacRumors sitesi yeni bir iPad 3 paneli elde ettiğini belirtti ve piksel düzenini mikroskopla ölçerek Retina Display iddialarını güçlendirmeye çalıştı.
Panele güç verilemediği için çalışır halde herhangi bir ölçüm yapılamıyor. Ekran boyları da aynı olduğu için gözle görülür bir fark bulunmuyor. Site bu nedenle iPad 2 ve yeni iPad panelini mikroskop altında inceleyerek piksel düzenlerindeki farkları ortaya koydu.
İlk olarak yeni iPad ekranındaki piksel görünümü iPad 2 ekranındaki piksel görünümünün üçte biri oranında. Piksel kümeleri incelendiğinde ise iPad 2'deki 2x2 düzenine karşın yeni iPad modelinde 4x4 düzeni olduğu belirtiliyor. Her yönden yeni iPad ekranının çözünürlüğü iPad 2 ekran çözünürlüğünden iki kat daha fazla. Bu durumda 2048 x 1536 çözünürlük elde edilmiş oluyor.
Giriş kısmında belirttiğimiz gibi yeni özelliklere sahip olacak yeni iPad modelinin bir iddiaya göre 29 Şubat, bir iddiaya göre 7 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. 29 Şubat tarihi MWC 2012 fuarına denk geldiği için Apple'ın basın ilgisini bölmek istemeyeceği kesin. Bu bakımdan 7 Mart tarihindeki bir tanıtım akla daha uygun geliyor.
Ayrıca şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların hiçbirisi Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kuralları gereği Apple lansman saatine kadar yeni modellerinin özellikleriyle ilgili hiç bir resmi açıklama yapmıyor. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını ancak lansman saatinde görebileceğiz.
 

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Error 404 7 yıl en beğenilen
ihtimali mi kaldı daha
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E_Aydin35 7 yıl
Kıl gibi incelsin. :P
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xeonemrex 7 yıl
2048x1536(4:3)'da retina ekrana ters olur böyle bir çözünürlükte telefonun kare ekranı olması gerekir ki doğru en boy oranı yakalanabilsin kare ekrana sahip bir iphone'da saçma olur kaldı ki iphonu tek elle rahat kullanma olayına dikkat ediyorlar kaç çözünürlükte olur bilmem ama 2048X1536 olmiyacağı sadece 4:3 oranı gerektirdiğini düşündüğümüzde dahi kesin yani dedikodu
diyebiliriz
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Powerofdreams 7 yıl
Umarim ipad2 lerin fiyatlari duser
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volcano2K 7 yıl
donanimhaber.com/...
Bu haberi de unutmayalım..
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smart1978 7 yıl
FULL HD uygun formatta dönüştürmek 1024x768 lik Ipad2 lilere göre daha zor olacak...
Android olacak FULL HD yüksek profil mkv dts li oynatacak...
Ipad3 retina ekran olması Apple harici tercih eden tüketicilerin gerçekten güzel bir gelişme...
Artık Android Windows 8 tabanlı tabletlerde FULL HD ötesi çözünürlük bekleyebileceğiz...
Yüksek çözünürlük keskinlik sağlar... Sonuçta piksel yoğunluğu 300 etrafında olan ürünler herzaman daha rahat okunabilirdirler...
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vahocan 7 yıl smart1978
smart1978

FULL HD uygun formatta dönüştürmek 1024x768 lik Ipad2 lilere göre daha zor olacak...

Android olacak FULL HD yüksek profil mkv dts li oynatacak...

Ipad3 retina ekran olması Apple harici tercih eden tüketicilerin gerçekten güzel bir gelişme...

Artık Android Windows 8 tabanlı tabletlerde FULL HD ötesi çözünürlük bekleyebileceğiz...

Yüksek çözünürlük keskinlik sağlar... Sonuçta piksel yoğunluğu 300 etrafında olan ürünler herzaman daha rahat okunabilirdirler...

Android olacaktan sonrasını okumadım
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ilk_ze 7 yıl
Full hd bir filmi 9,7 inchten izlemek sizce cokmu keyifli? Tamam ben dizileri ve sinema filmleri hatta dreamboxu bile izliyorum ama lcd deki full hd keyfini ipad 3 full hd olsa yine vermez. Ipad 2 cikmadan oncede cok fazla beklentiler ve cok fazla ozellikler ile gelicekti ama gelmedi o yuzden bundada beklentilerim 4 islemcili kamerasi cok daha iyi ve ekranda 1600x900 pixel baskada beklentim yok ve sadece islemciyi gelistirerek satamazlar bu cihazi diye dusunuyorum.
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Batuist 7 yıl
artcraft35
xeonemrex9.7 ve 10 ekrana 1600X900 yeter fazlasına gerek yok zaten 2048X1536 dedikodudan başka bişi olamaz kendimce
saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin

apple film izleme cihazı üretmiyor ki??? neden 16:9 olması gerektiğini düşünüyorsunuz? bunu kişinin yanında taşıyabileceği ve dokunmatik bir arabirime sahip kişisel bir bilgisayar olarak düşünün.. illede bir film standardına uyum sağlayacak diye bir kural yok... artı android tabletlerde 1280*800 çözünürlük desteği sunuyor ki buda 16:9 yapmaz... :))
1 Yanıt Yanıtla +1
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artcraft35 7 yıl Batuist
Batuist

artcraft35

xeonemrex9.7 ve 10 ekrana 1600X900 yeter fazlasına gerek yok zaten 2048X1536 dedikodudan başka bişi olamaz kendimce
saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin


apple film izleme cihazı üretmiyor ki??? neden 16:9 olması gerektiğini düşünüyorsunuz? bunu kişinin yanında taşıyabileceği ve dokunmatik bir arabirime sahip kişisel bir bilgisayar olarak düşünün.. illede bir film standardına uyum sağlayacak diye bir kural yok... artı android tabletlerde 1280*800 çözünürlük desteği sunuyor ki buda 16:9 yapmaz... :))

filmi sadece örnek gösterdim. en basitinden bir youtube videosunu bile tam ekran yaptığında üstten bölmesi hiç hoş değil, ayrıca andorid tabletler 16:9 olmasa da 16:10; görüntüyü ekrana göre uyarlarsak filmdeki dağılma belli bile olmuyor, bunların dışında internet sayfalarının dahi bir çoğu geniş ekrana göre düzenlenirken son nesil bir cihaz neden hala inatla 4:3 üretilir
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acmtncy 7 yıl
artcraft35
xeonemrex9.7 ve 10 ekrana 1600X900 yeter fazlasına gerek yok zaten 2048X1536 dedikodudan başka bişi olamaz kendimce
saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin

olay sadece yüksek çözünürlük olması değil. eski uygulamalarla da uyumlu olması. o yüzden çözünürlüğü tam 4 katına çıkarıyorlar. enine 2 kat boyuna 2 kat. iphoneda da böyle oldu 320x480 den 640x960a geçildi.
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mogosan 7 yıl acmtncy
acmtncy

artcraft35

xeonemrex9.7 ve 10 ekrana 1600X900 yeter fazlasına gerek yok zaten 2048X1536 dedikodudan başka bişi olamaz kendimce
saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin


olay sadece yüksek çözünürlük olması değil. eski uygulamalarla da uyumlu olması. o yüzden çözünürlüğü tam 4 katına çıkarıyorlar. enine 2 kat boyuna 2 kat. iphoneda da böyle oldu 320x480 den 640x960a geçildi.

İddalara göre bile 2 katına çıkıyor ki kesin birşey yok.Siz direk 4 yapmışsınız.
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eeevrim 7 yıl
İphone 4 s içinde kılıfı çıktı yeni iphonelar daha büyük dediniz sonra 4s 4 le aynı ebatlarda çıktı.Yeni ipad 2. neslinden daha iyi olacak ama satışları b kadar iyiyken neden devrim niteliğinde yenilik eklesin ki ? pili daha iyi işlemcisi daha hızlı ve biraz daha incelip megapixeli artan yeni bir ipad olacaktır daha fazlasını beklemek şimdilik hayal
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artcraft35 7 yıl
xeonemrex
9.7 ve 10 ekrana 1600X900 yeter fazlasına gerek yok zaten 2048X1536 dedikodudan başka bişi olamaz kendimce

saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin
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xyazarx 7 yıl
retina alıp napcaksın ya :D salla bu işleri
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