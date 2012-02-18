Yeni iPad modelinde Retina Display ekran ihtimali güçleniyor

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel yeni iPad modeli ile ilgili, pek çok konuda farklı kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgiler internette paylaşıldı. Genel olarak Apple A6 işlemci, LTE desteği ve Retina Display ekran iddiaların ortak noktasını oluşturuyor.

Retina Display ile ilgili Güney Koreli bir forum sitesi, yeni iPad modelinde kullanılan ekran panelini elde ettiğini iddia etmiş ve Retina Display olduğunu gösterir güç bağlantılarını geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Bu kez MacRumors sitesi yeni bir iPad 3 paneli elde ettiğini belirtti ve piksel düzenini mikroskopla ölçerek Retina Display iddialarını güçlendirmeye çalıştı.

Panele güç verilemediği için çalışır halde herhangi bir ölçüm yapılamıyor. Ekran boyları da aynı olduğu için gözle görülür bir fark bulunmuyor. Site bu nedenle iPad 2 ve yeni iPad panelini mikroskop altında inceleyerek piksel düzenlerindeki farkları ortaya koydu.

İlk olarak yeni iPad ekranındaki piksel görünümü iPad 2 ekranındaki piksel görünümünün üçte biri oranında. Piksel kümeleri incelendiğinde ise iPad 2'deki 2x2 düzenine karşın yeni iPad modelinde 4x4 düzeni olduğu belirtiliyor. Her yönden yeni iPad ekranının çözünürlüğü iPad 2 ekran çözünürlüğünden iki kat daha fazla. Bu durumda 2048 x 1536 çözünürlük elde edilmiş oluyor.

Giriş kısmında belirttiğimiz gibi yeni özelliklere sahip olacak yeni iPad modelinin bir iddiaya göre 29 Şubat, bir iddiaya göre 7 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. 29 Şubat tarihi MWC 2012 fuarına denk geldiği için Apple'ın basın ilgisini bölmek istemeyeceği kesin. Bu bakımdan 7 Mart tarihindeki bir tanıtım akla daha uygun geliyor.

Ayrıca şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların hiçbirisi Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kuralları gereği Apple lansman saatine kadar yeni modellerinin özellikleriyle ilgili hiç bir resmi açıklama yapmıyor. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını ancak lansman saatinde görebileceğiz.

