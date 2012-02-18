Yeni iPad modelinde Retina Display ekran ihtimali güçleniyor

Haber Editörü
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması muhtemel yeni iPad modeli ile ilgili, pek çok konuda farklı kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgiler internette paylaşıldı. Genel olarak Apple A6 işlemci, LTE desteği ve Retina Display ekran iddiaların ortak noktasını oluşturuyor.
Retina Display ile ilgili Güney Koreli bir forum sitesi, yeni iPad modelinde kullanılan ekran panelini elde ettiğini iddia etmiş ve Retina Display olduğunu gösterir güç bağlantılarını geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Bu kez MacRumors sitesi yeni bir iPad 3 paneli elde ettiğini belirtti ve piksel düzenini mikroskopla ölçerek Retina Display iddialarını güçlendirmeye çalıştı.
Panele güç verilemediği için çalışır halde herhangi bir ölçüm yapılamıyor. Ekran boyları da aynı olduğu için gözle görülür bir fark bulunmuyor. Site bu nedenle iPad 2 ve yeni iPad panelini mikroskop altında inceleyerek piksel düzenlerindeki farkları ortaya koydu.
İlk olarak yeni iPad ekranındaki piksel görünümü iPad 2 ekranındaki piksel görünümünün üçte biri oranında. Piksel kümeleri incelendiğinde ise iPad 2'deki 2x2 düzenine karşın yeni iPad modelinde 4x4 düzeni olduğu belirtiliyor. Her yönden yeni iPad ekranının çözünürlüğü iPad 2 ekran çözünürlüğünden iki kat daha fazla. Bu durumda 2048 x 1536 çözünürlük elde edilmiş oluyor.
Giriş kısmında belirttiğimiz gibi yeni özelliklere sahip olacak yeni iPad modelinin bir iddiaya göre 29 Şubat, bir iddiaya göre 7 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor. 29 Şubat tarihi MWC 2012 fuarına denk geldiği için Apple'ın basın ilgisini bölmek istemeyeceği kesin. Bu bakımdan 7 Mart tarihindeki bir tanıtım akla daha uygun geliyor.
Ayrıca şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların hiçbirisi Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kuralları gereği Apple lansman saatine kadar yeni modellerinin özellikleriyle ilgili hiç bir resmi açıklama yapmıyor. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını ancak lansman saatinde görebileceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberi de unutmayalım..
Android olacak FULL HD yüksek profil mkv dts li oynatacak...
Ipad3 retina ekran olması Apple harici tercih eden tüketicilerin gerçekten güzel bir gelişme...
Artık Android Windows 8 tabanlı tabletlerde FULL HD ötesi çözünürlük bekleyebileceğiz...
Yüksek çözünürlük keskinlik sağlar... Sonuçta piksel yoğunluğu 300 etrafında olan ürünler herzaman daha rahat okunabilirdirler...
Android olacaktan sonrasını okumadım
apple film izleme cihazı üretmiyor ki??? neden 16:9 olması gerektiğini düşünüyorsunuz? bunu kişinin yanında taşıyabileceği ve dokunmatik bir arabirime sahip kişisel bir bilgisayar olarak düşünün.. illede bir film standardına uyum sağlayacak diye bir kural yok... artı android tabletlerde 1280*800 çözünürlük desteği sunuyor ki buda 16:9 yapmaz... :))
filmi sadece örnek gösterdim. en basitinden bir youtube videosunu bile tam ekran yaptığında üstten bölmesi hiç hoş değil, ayrıca andorid tabletler 16:9 olmasa da 16:10; görüntüyü ekrana göre uyarlarsak filmdeki dağılma belli bile olmuyor, bunların dışında internet sayfalarının dahi bir çoğu geniş ekrana göre düzenlenirken son nesil bir cihaz neden hala inatla 4:3 üretilir
olay sadece yüksek çözünürlük olması değil. eski uygulamalarla da uyumlu olması. o yüzden çözünürlüğü tam 4 katına çıkarıyorlar. enine 2 kat boyuna 2 kat. iphoneda da böyle oldu 320x480 den 640x960a geçildi.
İddalara göre bile 2 katına çıkıyor ki kesin birşey yok.Siz direk 4 yapmışsınız.
saçma sapan bir çözünürlük işte full hd nin üstünü istiyosan 2560x1440 kullan 2048x1536 nedir? bana bir tane 4:3 film gösterin
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4730 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple