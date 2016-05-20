Yeni kanser ilacı, cilt kanseri hastalarına umut ışığı oldu

Melanoma, ya da halk arasında bilinen adıyla cilt kanseri, en tehlikeli kanser türlerinden biri. Özellikle cilt kanserinin ileri seviyelere ulaştığı vakalarda hayatta kalma oranı son derece düşüktü. Son yıllarda test edilmekte olan yeni bir immünoterapi ilacı ise, ileri seviye cilt kanseri tanısı konmuş hastalar için son derece umut verici sonuçlar veriyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni veriler, pembrolizumab adını taşıyan bu immünoterapi ilacının, ölümcül cilt kanserinden muzdarip hastaların yaşam süresini önemli ölçüde uzattığını gösterdi. Bu araştırma kapsamında pembrolizumab verilen cilt kanseri hastalarının yüzde 40'ı, üç yıldır devam eden test sürecinin sonunda hala hayattalar. Test sürecine katılan 655 hastanın yüzde 15'inde ise artık kanser belirtisine rastlanmadığı açıklandı. Uzmanlar, elde edilen bu sonuçların son derece önemli bir gelişme olduğu görüşünde.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) konferansı sırasında sonuçları detaylı bir şekilde sunulacak olan bu yeni ilaç, uzun vadede cilt kanseri hastaları için son derece umut verici sonuçlar vadediyor. Konu hakkında konuşan Dr. Caroline Robert, 2011 yılında ileri seviye cilt kanseri ile yaşama süresinin ortalama 1 yıl olduğunu, ancak son yıllarda bu konuda önemli değişikler yaşandığını belirtiyor.

Amerika Klinik Onkoloji Derneği başkanı Dr. Daniel Hayes ise, oldukça sinsi bir hastalık olan cilt kanserinin son derece ölümcül bir kanser türü olduğuna dikkat çekerken, 3 yıl sonunda hastların yüzde 40'ının hayatta olmasının son derece heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

http://www.bbc.com/news/health-36304018