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Yeni kanser ilacı, cilt kanseri hastalarına umut ışığı oldu

Pembrolizumab adlı yeni immünoterapi ilacı, ileri seviye cilt kanseri hastalarında yaşam süresini önemli ölçüde uzatıyor. Henüz test aşamasında olan ilacı kullanan hastaların yüzde 40'ı hala hayatta.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Melanoma, ya da halk arasında bilinen adıyla cilt kanseri, en tehlikeli kanser türlerinden biri. Özellikle cilt kanserinin ileri seviyelere ulaştığı vakalarda hayatta kalma oranı son derece düşüktü. Son yıllarda test edilmekte olan yeni bir immünoterapi ilacı ise, ileri seviye cilt kanseri tanısı konmuş hastalar için son derece umut verici sonuçlar veriyor.
 Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni veriler, pembrolizumab adını taşıyan bu immünoterapi ilacının, ölümcül cilt kanserinden muzdarip hastaların yaşam süresini önemli ölçüde uzattığını gösterdi. Bu araştırma kapsamında pembrolizumab verilen cilt kanseri hastalarının yüzde 40'ı, üç yıldır devam eden test sürecinin sonunda hala hayattalar. Test sürecine katılan 655 hastanın yüzde 15'inde ise artık kanser belirtisine rastlanmadığı açıklandı. Uzmanlar, elde edilen bu sonuçların son derece önemli bir gelişme olduğu görüşünde.
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) konferansı sırasında sonuçları detaylı bir şekilde sunulacak olan bu yeni ilaç, uzun vadede cilt kanseri hastaları için son derece umut verici sonuçlar vadediyor. Konu hakkında konuşan Dr. Caroline Robert, 2011 yılında ileri seviye cilt kanseri ile yaşama süresinin ortalama 1 yıl olduğunu, ancak son yıllarda bu konuda önemli değişikler yaşandığını belirtiyor.
Amerika Klinik Onkoloji Derneği başkanı Dr. Daniel Hayes ise, oldukça sinsi bir hastalık olan cilt kanserinin son derece ölümcül bir kanser türü olduğuna dikkat çekerken, 3 yıl sonunda hastların yüzde 40'ının hayatta olmasının son derece heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

http://www.bbc.com/news/health-36304018 Yorum Yaz
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profecco 3 yıl en beğenilen
İmam eriğini papaz eriğine çevirme gibi işlerle uğraşmıyor adamlar :)
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aesca 3 yıl
Cilt kanserinde şu an klinik çalışması süren veya yeni yeni kullanıma sunulan bir çok ilaç var. Hatta bahsi geçen Pembrolizumab (Keytruda Flakon)dan daha etkili ve güvenilir ilaçlar mevcut. Bu haberi yapmaktaki amacınız (özellikle bir tek etken madde ismi verilerek) nedir? İnsanları bilgilendirmek mi, yoksa bir firmanın reklamını yapmak mı?
Cilt kanserinde şu an klinik çalışması süren veya yeni yeni kullanıma sunulan bir çok ilaç var. Hatta bahsi geçen Pembrolizumab (Keytruda Flakon)dan daha etkili...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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07onderyilmaz07 8 ay
Modern tıp ve fitoterapi yöntemleri gelişiyor. www.doktorhakanozkul.online sitesinde iyileşmiş onlarca hastanın videoları var.
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unalturkel36 2 yıl
Propolis son yıllarda özellikle kanser tedavisine olan desteği yönüyle anılan ve bu konuda yüzlerce üniversite araştırmasına konu olan arı ürünüdür. Arıların değişik bitki ve ağaç kabuklarını çiğneyerek elde ettikleri macuna bazı enzimlerini eklemeleriyle ortaya çıkar. Antibiyotik olmadığı halde çok yüksek antibiyotik etkiler gösterebilmesi ve bu etkileri sadece enfeksiyona ya da hastalıklı dokuya yöneltmesi en dikkat çekici özelliklerindendir.
Propolis antiviral ve antibakteriyeldir. Diş sağlığı, deri hastalıkları, sindirim sistemi sorunlarının çözülmesine katkıları vardır. Pek çok zararlı bakteri ve mantar çeşidini engelleyici özelliktedir.
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kadirirdem 3 yıl
Hadi bakalım inşallah iyi Olur
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crazy585858 3 yıl
Zaten dünya nüfusunun azaltılması çalışmaları var bu yüzden asla ama asla kanserin tedavisini iyi niyetli adamlar bulsada çıkamayacak ki bence çoktan bulundu :)
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl
acaba immunoterapiyle kemoterapiyi birleştirseler nasıl olur? kemo hem iyi hem kötü ne varsa yok ediyor, immuno da iyi olan şeyleri üretecek olan sistemi güçlendiriyor. çalışır mı acaba
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Rubisco 3 yıl
@crazy585858Ölümsüzlük bulundu o zman.

@gandalff İşler öyle kolay yürümüyor işte.mekanizmasını çözdük dediğimiz şeyle ilgili etkisi olan milyon tane başka olasılık çıkıyor. Geçmişte de vardı, xyz ile halledecez dediler, bitti artık bu iş dediler, normallerde kanser görülmeye başlandı. Haa demek tam öyle işlemiyomuş biz şey sandıktı ama şey olduydu, o zman biz kalkalım birz daha çalışalım dediler. Madalyonun hep bi ikinci yüzü var.
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Rubisco 3 yıl crazy585858
@crazy585858Ölümsüzlük bulundu o zman.

@gandalff İşler öyle kolay yürümüyor işte.mekanizmasını çözdük dediğimiz şeyle ilgili etkisi olan milyon tane başka olasılık çıkıyor. Geçmişte de vardı, xyz ile halledecez dediler, bitti artık bu iş dediler, normallerde kanser görülmeye başlandı. Haa demek tam öyle işlemiyomuş biz şey sandıktı ama şey olduydu, o zman biz kalkalım birz daha çalışalım dediler. Madalyonun hep bi ikinci yüzü var.
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Rubisco 3 yıl
aesca
Cilt kanserinde şu an klinik çalışması süren veya yeni yeni kullanıma sunulan bir çok ilaç var. Hatta bahsi geçen Pembrolizumab (Keytruda Flakon)dan daha etkili ve güvenilir ilaçlar mevcut. Bu haberi yapmaktaki amacınız (özellikle bir tek etken madde ismi verilerek) nedir? İnsanları bilgilendirmek mi, yoksa bir firmanın reklamını yapmak mı?

Bağlantılı gelişmeler sıkça paylaşılmadığına göre tesadüfen karşılaşılan bi haberin, burada da önemli bi haber olduğunu düşünüp eklemiş olmalılar(ilgi çekeceğini düşünerek). Yoksa daha önce de şu tarz şöyle bişeyler varmış vs. daha çok yer verilirdi. Haber alanı ve insanların takip edip göz attıkları alanlar sınırlı olduğundan öncelikl ilgi çekme-sansasyon üstüne kurulu olmalı.
Kendi adıma ilaç/etken maddeyi öne çıkartmak istediklerini zannetmiyorum.
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Tensi 3 yıl
profecco
İmam eriğini papaz eriğine çevirme gibi işlerle uğraşmıyor adamlar :)

Kutsal suyla yikanmis fasulye daha hizli buyur gibi absurd deneyleri de yoktur herhalde. :D
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aesca 3 yıl
Cilt kanserinde şu an klinik çalışması süren veya yeni yeni kullanıma sunulan bir çok ilaç var. Hatta bahsi geçen Pembrolizumab (Keytruda Flakon)dan daha etkili ve güvenilir ilaçlar mevcut. Bu haberi yapmaktaki amacınız (özellikle bir tek etken madde ismi verilerek) nedir? İnsanları bilgilendirmek mi, yoksa bir firmanın reklamını yapmak mı?
1 Yanıt Yanıtla +6
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Infinitum Nihil 3 yıl aesca
aesca

Cilt kanserinde şu an klinik çalışması süren veya yeni yeni kullanıma sunulan bir çok ilaç var. Hatta bahsi geçen Pembrolizumab (Keytruda Flakon)dan daha etkili ve güvenilir ilaçlar mevcut. Bu haberi yapmaktaki amacınız (özellikle bir tek etken madde ismi verilerek) nedir? İnsanları bilgilendirmek mi, yoksa bir firmanın reklamını yapmak mı?

Bu sorunun cevabı son derece basit aslında. Haberde bahsi geçen ilaç ile ilgili veriler birkaç gün önce yayınlandı ve umut verici sonuçlar sunduğu için dünya basınının da ilgisini çekti. Birçok haber sitesi bu ilacın sunduğu olumlu sonuçları paylaştı. Bunlardan birisi de haberin kaynak linkinde gördüğünüz BBC News. Pembrolizumab değil de A veya B ilacı ile ilgili kayda değer, güncel bir gelişme olsaydı, o zaman o ilacın haberi olurdu.
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profecco 3 yıl en beğenilen
İmam eriğini papaz eriğine çevirme gibi işlerle uğraşmıyor adamlar :)
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okannk 3 yıl
Şöyle haberleri okudukça mutlu oluyorum.
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