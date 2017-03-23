Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir

HIV virüsünün neden olduğu insanda bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan AIDS hastalığı her ne kadar oldukça tehlikeli ve tedavisi geciktiği halde öldürücü olsa da araştırmacılar gün geçtikçe hastaların hem daha kaliteli hem de uzun yaşayabilmesini sağlayabilecek tedavi yöntemleri ve keşifler yapmaya devam ediyor.

Gizli virüsler tespit edilebiliyor!

Son deneyde ise CD32a adı verilen bir proteini üreten hücrelerin aynı zamanda gizli HIV taşıyıcısı olduğu farkedildi. 12 AIDS hastasından alınan kanlardan CD32a proteinini sentezleyen hücreler antikor yardımı ile kandan uzaklaştırılıp incelendiğinde bu hücrelerin HIV virüsünü taşıdığı keşfedildi. Ne yazık ki yine de bütün gizli HIV virüslü hücrelerin tespit edilemediği de gelen diğer bilgiler arasında. Buna rağmen çalışma AIDS tedavisinde çok önemli bir adım görülüyor zira araştırmacılar keşfin çok büyük bir gelişme olduğunun altını çizdi.

https://www.engadget.com/2017/03/20/hiv-breakthrough-may-help-scientists-kill-sleeping-virus-cells/

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araştırmacıların son çalışması da gelen bu umut verici haberlerden. Şu an yapılan tedavilerde her ne kadar etkin HIV virüsünü taşıyanadı verilen hücreler yok edilerek bünye virüsten büyük oranda temizlense de bazıenfeksiyözleri T hücrelerinin içinde saklanabiliyor ve ilaçlar da kendisini saklayan bu virüslere dokunamıyor. Bu sebeple de tedavi bırakıldığı anda hastalık tekrar nüksettiğinden hastalar oldukça maliyetli olan bu ilaçları bir ömür kullanmak zorunda kalıyor.Ayrıca 1996 yılından bu yana bu alanda yapılan çalışmalar arasında gizli virüs içeren hücreleri tanımlamada önemli bir adım olarak tanımlanan bu çalışma sayesindedenilen yöntemle yani önce gizlenen bu virüsleri aktifleştirip ardından aynı diğer aktif virüs hücrelerine olduğu gibi normal ilaçlarla bu hücreler de ortadan kaldırılabilir. Son olarak araştırmacıların buluşa dair bulguları arttırmak amacıyla’in daha çok etkilediğiveüzerinde çalışmalar yapacaklarını da belirtelim. Çalışmaların günlük hayata etkisini ise ne zaman görüleceğine dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.