Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir

HIV virüsünün neden olduğu insanda bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan AIDS hastalığı her ne kadar oldukça tehlikeli ve tedavisi geciktiği halde öldürücü olsa da araştırmacılar gün geçtikçe hastaların hem daha kaliteli hem de uzun yaşayabilmesini sağlayabilecek tedavi yöntemleri ve keşifler yapmaya devam ediyor.
Fransa’nın Montpellier Üniversitesi’ndeki araştırmacıların son çalışması da gelen bu umut verici haberlerden. Şu an yapılan tedavilerde her ne kadar etkin HIV virüsünü taşıyan savunma hücrelerimizden T hücresi adı verilen hücreler yok edilerek bünye virüsten büyük oranda temizlense de bazı HIV enfeksiyözleri T hücrelerinin içinde saklanabiliyor ve ilaçlar da kendisini saklayan bu virüslere dokunamıyor. Bu sebeple de tedavi bırakıldığı anda hastalık tekrar nüksettiğinden hastalar oldukça maliyetli olan bu ilaçları bir ömür kullanmak zorunda kalıyor.
Gizli virüsler tespit edilebiliyor!
Son deneyde ise CD32a adı verilen bir proteini üreten hücrelerin aynı zamanda gizli HIV taşıyıcısı olduğu farkedildi. 12 AIDS hastasından alınan kanlardan CD32a proteinini sentezleyen hücreler antikor yardımı ile kandan uzaklaştırılıp incelendiğinde bu hücrelerin HIV virüsünü taşıdığı keşfedildi. Ne yazık ki yine de bütün gizli HIV virüslü hücrelerin tespit edilemediği de gelen diğer bilgiler arasında. Buna rağmen çalışma AIDS tedavisinde çok önemli bir adım görülüyor zira araştırmacılar keşfin çok büyük bir gelişme olduğunun altını çizdi.
https://www.engadget.com/2017/03/20/hiv-breakthrough-may-help-scientists-kill-sleeping-virus-cells/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Detaya girecek olursak,
Dünyadaki aids ile mücadece eden bilim adamlarının en önde gelenleri tek bir amaç aids'i yok etmek için çalışırlarken hatta kendi açıklamalarında "Son noktayı koyduk aidsi yendik gibisinden bir bildirimde bulunuyorlar" ve bu bildirimi izleyen tarihte bu uçak "kazası" yaşanıyor.
Kazanın ardından bir sene boyunca tüm dünya ülkeleri okyanusta uçağa ait olan kara kutuyu arıyorlar şans bu ya, gene bir şey bulamıyorlar.
Bu dünyada, dünya insanlarının iyiliği için köklü çözümler üreten ve insanların geleceği için didinip duran bilim adamlarının bir çoğu malesef karanlık güçlerin kaza süsü verdikleri şaibeli olaylarda yok olup gidiyorlar.İlaç sektörünü kontrol eden baronlar müsade etmedikçe kolay kolay bir salgın hastalığa çare bulamazsınız.
Konu ile detaylı bilgi edinmek isteyenler Malezyada düşen uçak ve Aids heyeti yazarak, küçük bir araştırma ile bilgi edinebilirler.
Hepinize iyi günler.
Geçiniz.