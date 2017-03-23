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Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir

Bilim dünyasının odaklandığı önemli hastalıklardan AIDS’e dair olumlu gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son buluş sayesinde mevcut tedavilerin başarısı artabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir
 
HIV virüsünün neden olduğu insanda bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan AIDS hastalığı her ne kadar oldukça tehlikeli ve tedavisi geciktiği halde öldürücü olsa da araştırmacılar gün geçtikçe hastaların hem daha kaliteli hem de uzun yaşayabilmesini sağlayabilecek tedavi yöntemleri ve keşifler yapmaya devam ediyor.

Fransa’nın Montpellier Üniversitesi’ndeki araştırmacıların son çalışması da gelen bu umut verici haberlerden. Şu an yapılan tedavilerde her ne kadar etkin HIV virüsünü taşıyan savunma hücrelerimizden T hücresi adı verilen hücreler yok edilerek bünye virüsten büyük oranda temizlense de bazı HIV enfeksiyözleri T hücrelerinin içinde saklanabiliyor ve ilaçlar da kendisini saklayan bu virüslere dokunamıyor. Bu sebeple de tedavi bırakıldığı anda hastalık tekrar nüksettiğinden hastalar oldukça maliyetli olan bu ilaçları bir ömür kullanmak zorunda kalıyor.

Gizli virüsler tespit edilebiliyor!

Son deneyde ise CD32a adı verilen bir proteini üreten hücrelerin aynı zamanda gizli HIV taşıyıcısı olduğu farkedildi. 12 AIDS hastasından alınan kanlardan CD32a proteinini sentezleyen hücreler antikor yardımı ile kandan uzaklaştırılıp incelendiğinde bu hücrelerin HIV virüsünü taşıdığı keşfedildi. Ne yazık ki yine de bütün gizli HIV virüslü hücrelerin tespit edilemediği de gelen diğer bilgiler arasında. Buna rağmen çalışma AIDS tedavisinde çok önemli bir adım görülüyor zira araştırmacılar keşfin çok büyük bir gelişme olduğunun altını çizdi.
Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir
 
Ayrıca 1996 yılından bu yana bu alanda yapılan çalışmalar arasında gizli virüs içeren hücreleri tanımlamada önemli bir adım olarak tanımlanan bu çalışma sayesinde ‘’kick and kill’’ denilen yöntemle yani önce gizlenen bu virüsleri aktifleştirip ardından aynı diğer aktif virüs hücrelerine olduğu gibi normal ilaçlarla bu hücreler de ortadan kaldırılabilir. Son olarak araştırmacıların buluşa dair bulguları arttırmak amacıyla HIV’in daha çok etkilediği mide ve lenf düğümleri üzerinde çalışmalar yapacaklarını da belirtelim. Çalışmaların günlük hayata etkisini ise ne zaman görüleceğine dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.
https://www.engadget.com/2017/03/20/hiv-breakthrough-may-help-scientists-kill-sleeping-virus-cells/ Yorum Yaz
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gxhero 2 yıl en beğenilen
Geçen cnn de bir programda 1 dolara teşhis mümkün diyen bir bilim kadını mühendisimizi 5 tane uzman doktorumuz tv de linç etti resmen "sen ekmeğimize taş mı koyuyon misali" sonra bu beyinler neden göçüyor deniyor o da yetmiyor gene zengin çocukları kullanır diyen birileri çıkıyor bu size müstahaktır siz gözünüzü açıp neyin ne olduğunu görmezseniz sizi s.kseler az, saygılar...
Geçen cnn de bir programda 1 dolara teşhis mümkün diyen bir bilim kadını mühendisimizi 5 tane uzman doktorumuz tv de linç etti resmen "sen ekmeğimize taş mı koy...
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Chagotta 2 yıl
Yakın zamanda okyanusa düşen ve "bulunamayan" koca uçaktaki ölen insanlar arasında, çok önemli pozisyonlarda çalışan bilim adamları ve dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin ortakları da yolculuk yapıyordu.
Detaya girecek olursak,
Dünyadaki aids ile mücadece eden bilim adamlarının en önde gelenleri tek bir amaç aids'i yok etmek için çalışırlarken hatta kendi açıklamalarında "Son noktayı koyduk aidsi yendik gibisinden bir bildirimde bulunuyorlar" ve bu bildirimi izleyen tarihte bu uçak "kazası" yaşanıyor.
Kazanın ardından bir sene boyunca tüm dünya ülkeleri okyanusta uçağa ait olan kara kutuyu arıyorlar şans bu ya, gene bir şey bulamıyorlar.
Bu dünyada, dünya insanlarının iyiliği için köklü çözümler üreten ve insanların geleceği için didinip duran bilim adamlarının bir çoğu malesef karanlık güçlerin kaza süsü verdikleri şaibeli olaylarda yok olup gidiyorlar.İlaç sektörünü kontrol eden baronlar müsade etmedikçe kolay kolay bir salgın hastalığa çare bulamazsınız.
Konu ile detaylı bilgi edinmek isteyenler Malezyada düşen uçak ve Aids heyeti yazarak, küçük bir araştırma ile bilgi edinebilirler.
Hepinize iyi günler.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Aids'in tedavisi 50 yıl önce bulundu zaten.
Geçiniz.
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kadirirdem 2 yıl
Bu tarz hastalıkların tedavisinin yavaş yavaş çaresi bulunması gerçekten güzel bir haber.
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gxhero 2 yıl en beğenilen
Geçen cnn de bir programda 1 dolara teşhis mümkün diyen bir bilim kadını mühendisimizi 5 tane uzman doktorumuz tv de linç etti resmen "sen ekmeğimize taş mı koyuyon misali" sonra bu beyinler neden göçüyor deniyor o da yetmiyor gene zengin çocukları kullanır diyen birileri çıkıyor bu size müstahaktır siz gözünüzü açıp neyin ne olduğunu görmezseniz sizi s.kseler az, saygılar...
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CENS. 2 yıl
Gene zengin, zenginin çocukları kullanır bu ilacı. Garibana yaşam hakkı yok anasını sattığımın dünyasında.
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