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Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone

Dronelara karşı çözümler üreten Airspace şirketi, onları vurmadan veya anti-drone silahları gibi belirli bir alana kıstırma gereği olmaksızın avlayan yeni drone’u tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone
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Özel askeri alanlar, havaalanları, havalimanları ve stadyumlar gibi alanlarda güvenlik güçlerine potansiyel tehdit oluşturan droneları yakalamak için halihazırda birçok yöntem mevcut. Bunlardan en sık kullanılanı drone’u bir silahla vurmak ancak drone’un üzerinde bomba veya kimyasal silah gibi bir yük taşıma ihtimali bu yöntemi tehlikeli hale getiriyor. Bir diğer yöntem ise drone’u anti-drone silahıyla belirli bir hareket alanında sıkıştırarak etkisiz hale getirmek ancak uzaktan kumandalı sıradan bir cihazdan farklı olan drone’lar otonom hareket ettikleri zaman ve yüksek hızla uçtukları zaman (saatte 240km hıza ulaşabilen droneları da düşünürsek) bu yöntem de her zaman işe yaramayabiliyor.

Drone güvenlik sistemleri üzerine çalışan Airspace şirketi ise drone yakalamada farklı bir sistem sunuyor. Dronelara zarar vermeden onları etkisiz hale getirmek isteyen şirket, geliştirdiği yüksek hızla otonom hareket eden ve çevresindeki drone’ları yeterince yaklaştığında fırlattığı ağ ile avlayan yeni bir drone geliştirdi. Airspace’in CTO’su ve iPod’un geliştiricilerinden olan Guy Bar-Nahum geliştirdikleri bu drone’un adeta bir yusufçuk gibi hareket ettiğini dile getirdi. Bar-Nahum, Intercreptor adını verdikleri bu drone’u ‘’Gözlerini açtığı andan itibaren dünyayı görüyor fakat gerçekten nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Sadece droneları yakalamanın peşinde ve bunun için güzergahını planlıyor, neler yapması gerektiğini biliyor.’’ diyerek Intercreptor’ın aslında içgüdüleriyle hareket eden bir hayvana benzediğini belirtti.

Uzmanlar Tarafından Kontrol Edilecek 

Tabi otonom hareket etme açısında otonom otomobillere benzeyecek olan bu drone’un onların aksine internet bağlantısı yokken dahi yolunu kolaylıkla bulabileceği çok gelişmiş bir haritaya sahip olması gerekiyor. Bunun Intercreptor’ın dünyayı tanıması için çok önemli olduğunun altını çizen Bar-Nahum, arka planda dünyayı modelleyeceklerini dile getirdi. Tabi Intercreptor, drone yakalama konusunda uzman gibi görünse de yine aynı şekilde uzman operatörler tarafından yönetilmesi gerekiyor. Yönetmeliklere göre de uçan bir drone’a müdahale etme yetkisi sadece kolluk kuvvetlerine veya sertifikalı bir drone operatörüne veriliyor. Bu nedenle Airspace, Intercreptor’ı satmayacak sadece mobil komuta merkezi ile birlikte müşterilerine kiralayacak ve drone avı hizmeti sunacak.

Drone pazarının gelişmesiyle birlikte aynı hızda anti-drone ekipmanları tedariki sağlayan şirketlerin de sayısı hızla artıyor. Frost & Sullivan'ın havacılık ve savunma analisti Mike Blades’in tahminine göre şu an ABD’de anti-drone silahları üreten 70’in üzerinde şirket var. Airspace de Intercreptor ile birlikte bu pazarda önemli bir oyuncu haline gelmek istiyor.


http://venturebeat.com/2017/03/21/ubers-board-is-confident-with-travis-kalanick-staying-ceo/ Yorum Yaz
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irish 2 yıl en beğenilen
Kardeşi kardeşe kırdıracaklar.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Dron'ları 50 kat büyütüp tek koltuklu uçan insan aracı yapacaklar üç beş sene sonra.
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FatihAsl 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Dron'ları 50 kat büyütüp tek koltuklu uçan insan aracı yapacaklar üç beş sene sonra.

hazır yapılmışı var, işte linki
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FatihAsl 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Dron'ları 50 kat büyütüp tek koltuklu uçan insan aracı yapacaklar üç beş sene sonra.

hazır yapılmışı var
forum.donanimhaber.com/...
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irish 2 yıl en beğenilen
Kardeşi kardeşe kırdıracaklar.
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