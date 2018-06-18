Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı

2019 model Audi A1'in resmi görselleri aracın tanıtımına günler kala sızdırıldı. Autotijd üzerinde ortaya çıkan görseller çok daha dinamik bir tasarımı ve yeni bilgi-eğlence sistemini gösteriyor.
11 ay
4,4b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör
 

2019 model Audi A1 üzerindeki ilgiyi arttırmak isteyen Alman üretici son haftalarda araçla ilgili “ipucu” paylaşımlarına hız vermişti. Bugün ise Belçikalı Autotijd sitesi üzerinde aracın tasarımını gözler önüne seren resmi fotoğraflar sızdırıldı. İşte 2019 Audi A1’in tasarımı ve beklediğimiz özellikler:

Selefine göre daha dinamik ve agresif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Audi A1’in dış yüzünde Q2 modelinden esintiler de mevcut. Bu esintiler arasında aracın ön yüzünü kaplayan daha geniş, altıgen şeklindeki ön ızgara ve daha köşeli far grubu yer alıyor. Tampondaki geniş hava girişleri de sportif görünümü bir hayli ortaya çıkarıyor.

Görselleri sızdırılan A1 modelleri arasında S Line donanım paketine sahip 35 TFSI ve 40 TFSI versiyonları bulunuyor. Dolayısıyla araçların dış yüzünde geniş hava girişleri gibi daha agresif detaylara ev sahipliği yapan ön/arka tampon, arka difüzör, daha büyük tekerlekler ve petek şeklindeki ızgarayla karşılaşmak pek şaşırtıcı olmuyor. Kabin tarafında ise kullanılan koltuklar, direksiyon ve diğer detaylar yine S Line paketini destekler şekilde karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil Audi A1’in konsol kısmında günümüz Volkswagen Grubu araçlarında bulunan çizgileri görmek mümkün. Şirketin Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge panelinin A1 modelinde de kendine yer edindiği görülürken, A6, A7,A8 ve Q8 modellerinde kullanılan yeni MMI Touch dokunmatik ekranın bu kompakt araçta da kullanıldığı dikkat çekiyor. Kabindeki renkli kısımlar, yeni Audi A1’in iç dünyasında pek çok kişiselleştirme seçeneğinin sunulacağına işaret ediyor.

Yeni platform, daha ferah yaşam alanı 

2019 Audi A1’in teknik detayları için resmi tanıtımını beklemek zorundayız. Fakat aracın yeni MQB A0 platformu üzerine inşa edileceğini ve bu sayede ebatlarında artış yaşanacağını biliyoruz. Bu artışın aks mesafesine yansıması ve kabin tarafında daha ferah bir yaşam alanı ile bagaj kapasitesi sunması da bu platformun olumlu etkilerinden olacak.

Yeni Audi A1’in başlangıçta kuzeni Volkswagen Polo ile aynı motorları taşıması bekleniyor. Bu da 114 beygirlik 1.0 litre üç silindir ile 148 beygirlik 1.5 litre dört silindir turbo benzinli üniteleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Sonrasında ise 250 beygir üzeri 2.0 litre turbo motora ve Quattro dört çeker sisteme sahip S1 versiyonuna merhaba diyeceğiz.

2019 Audi A1’in resmi tanıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Ardından ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek aracın satışlarına 2018 yılı bitmeden başlanacak. Yeni nesil Audi A1’in satış fiyatları henüz belli değil. Ancak güncel modelin ülkemizdeki başlangıç fiyatının 183 bin TL olduğunu belirtelim.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 11 ay en beğenilen
Yuh A1 183.000 den başlıyormuş. Amerika da 140.000 birim paraya Mercedes S63 AMG alınıyor.
Basit bir hesap yaparsak.
Türkiye de 2.000 tl kazanan biri 91 ayda A1 alabiliyor.
Amerika da 2.000 usd kazanan biri 70 ayda S 63 AMG alabiliyor.
İnatla bu tip haberler altına bunları yazmaya devam edeceğim.
Yuh A1 183.000 den başlıyormuş. Amerika da 140.000 birim paraya Mercedes S63 AMG alınıyor.Basit bir hesap yaparsak.Türkiye de 2.000 tl kazanan biri 91 ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 11 ay
Vergisi arabadan daha pahalı olabilir


Alışın
ötv vereceksiniz ki reisimiz bizi kıskanan Almanya'dan alınan mercedeslere binecek, upuzun konvoy yapacak. Itibardan tasarruf olmaz
Vergisi arabadan daha pahalı olabilirAlışınötv vereceksiniz ki reisimiz bizi kıskanan Almanya'dan alınan mercedeslere bine...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fantomasds 11 ay
Seçimlerde şimdiki iktidardaki partiden başka bir parti de kazansa araçlardan ötv alınmaya devam edecek. Bu devletin gelir kapısı. Amerika gibi petrolü olan ülkelere saldırıp onları haraca bağlarsak arabadan az vergi alabiliriz. Ya da Fransa gibi 14 Afrika ülkesini sömürmeye devam edersek. (http://blog.milliyet.com.tr/fransa-hic-utanmadan-hala-tam-14-afrika-ulkesini-somuruyor-/Blog/?BlogNo=515698)
Bir de şu var. İmkanım olsa bile "0" km araç almam. 5.000 kmde 2. el alırım. Modeline göre 10-30 bin lira kar ederim. Sanki "0" km alınca içi bej dışı eflatun jantı 17 " alabileceğizde. Aman ilerde satarken zorluk olur diye içi kara dışı beyaz renk bir araba alacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Demage 11 ay
Fiyat uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kunglao1 11 ay
Türkiye de Asgari ücretle iphoneX alan insanlarız. Audi aptal mı 180 binden aşağı olucak hali yoktu.Bunu da alırız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Viper74 11 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 11 ay
Yeni arabaların neredeyse hepsi birbirine benzemeye başladı, hiç birinde o eskilerin karakteri yok. Çirkin bile olsa bir lada veganın bile karakteri vardı, günümüzde bmw ve mercedes biraz daha ayrışıyor sadece. Şu audi bile modifiyeli i30 gibi gözüküyor. Tasarımı güzel, içi daha da güzel elbette ama şekilden şekile girmiş arabalar yerine 95 model nissan s14 görmeyi tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chosen85 11 ay
Su virtual cockpite bayiliyorum arkadas. Cebime koyar, sirtimda tasirim o kadar yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeadLifter 11 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 11 ay
Fiyata gel. 183 bin TL nedir ya? Ulan 2010'da 150 bin TL'ye 520d satılıyordu. Acilen zaman makinesi icat edilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rapid Step 11 ay
çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 11 ay
B sınıfının en kaliteli otomobili yeni hali ile yollarda olacak :) Gerçekten beğendim 10 numara olmuş. Türkiye'deki fiyatları konuşmuyorum zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4435 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
audi a1 fiyatı, 2019 audi a1 ve
6 etiket daha yeni audi a1 kompakt araçlar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Google'ın mobil veri tasarrufu uygulaması Datally'ye dört yeni özellik eklendi 11 ay Apple yeni iPhone X fotoğraf eğitimi videoları yayınladı 11 ay AverMedia’nın oyuncu ürünleri satışa çıkıyor 11 ay Microsoft, sosyal eğitim platformu Flipgrid'i satın aldığını duyurdu 11 ay AMD ile oyun geliştiricileri arasında önemli iş birliği 11 ay Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı 11 ay Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı 11 ay Uber'e bir darbe de Google'dan geldi 11 ay Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı 11 ay Samsung, telefon ve tabletlerinde kullanmak üzere kendi GPU'sunu geliştiriyor 11 ay 2si1: SSD fiyatları düşüyor! 11 ay LG X5 (2018) resmen tanıtıldı: 4.500 mAh pil ve Android 8.0 11 ay Galaxy Note 9 beklemeye değer mi? 11 ay Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak 11 ay Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI 11 ay Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı 11 ay iPhone SE 2 (iPhone X mini) bu yıl gelmiyor 11 ay Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız" 11 ay Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun 11 ay Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı Sonraki Oppo'nun %93.8 ekran-gövde oranına sahip telefonu Find X videoda göründü 11 ay Google'dan Çinli e-ticaret devine 550 milyon dolarlık yatırım 11 ay Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak 11 ay Pebble saatler için umut ışığı doğdu 11 ay Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı 11 ay Samsung’a FinFET cezası 11 ay Babalar günün kutlu olsun Kratos 11 ay Samsung'un iptal edilen "Project V" isimli katlanabilir telefonu görüntülendi 11 ay Yeni nesil Nvidia GeForce ekran kartlarında beklenen özellikler 11 ay AMD’den iki Vega 10 birimli ekran kartı 11 ay EOS ana ağı iki gün dayanabildi 11 ay Walmart blockchain'e dayalı şebeke sistemi geliştiriyor 11 ay Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada 11 ay Elon Musk'ın tünel projesi ilk kez test edildi 11 ay Sony, Xperia akıllı telefonlar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor 11 ay E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12] 11 ay Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın 11 ay AMD Threadripper için en güçlü anakart 11 ay MSI B450 Tomahawk, üst seviye anakartların bir özelliğiyle geliyor 11 ay Gigabyte'ın çılgın anakartı: AMD için en dolu model Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim