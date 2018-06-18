Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı

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2019 model Audi A1 üzerindeki ilgiyi arttırmak isteyen Alman üretici son haftalarda araçla ilgili “ipucu” paylaşımlarına hız vermişti. Bugün ise Belçikalı Autotijd sitesi üzerinde aracın tasarımını gözler önüne seren resmi fotoğraflar sızdırıldı. İşte 2019 Audi A1’in tasarımı ve beklediğimiz özellikler:

Selefine göre daha dinamik ve agresif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Audi A1’in dış yüzünde Q2 modelinden esintiler de mevcut. Bu esintiler arasında aracın ön yüzünü kaplayan daha geniş, altıgen şeklindeki ön ızgara ve daha köşeli far grubu yer alıyor. Tampondaki geniş hava girişleri de sportif görünümü bir hayli ortaya çıkarıyor.

Görselleri sızdırılan A1 modelleri arasında S Line donanım paketine sahip 35 TFSI ve 40 TFSI versiyonları bulunuyor. Dolayısıyla araçların dış yüzünde geniş hava girişleri gibi daha agresif detaylara ev sahipliği yapan ön/arka tampon, arka difüzör, daha büyük tekerlekler ve petek şeklindeki ızgarayla karşılaşmak pek şaşırtıcı olmuyor. Kabin tarafında ise kullanılan koltuklar, direksiyon ve diğer detaylar yine S Line paketini destekler şekilde karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil Audi A1’in konsol kısmında günümüz Volkswagen Grubu araçlarında bulunan çizgileri görmek mümkün. Şirketin Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge panelinin A1 modelinde de kendine yer edindiği görülürken, A6, A7,A8 ve Q8 modellerinde kullanılan yeni MMI Touch dokunmatik ekranın bu kompakt araçta da kullanıldığı dikkat çekiyor. Kabindeki renkli kısımlar, yeni Audi A1’in iç dünyasında pek çok kişiselleştirme seçeneğinin sunulacağına işaret ediyor.

Yeni platform, daha ferah yaşam alanı

2019 Audi A1’in teknik detayları için resmi tanıtımını beklemek zorundayız. Fakat aracın yeni MQB A0 platformu üzerine inşa edileceğini ve bu sayede ebatlarında artış yaşanacağını biliyoruz. Bu artışın aks mesafesine yansıması ve kabin tarafında daha ferah bir yaşam alanı ile bagaj kapasitesi sunması da bu platformun olumlu etkilerinden olacak.

Yeni Audi A1’in başlangıçta kuzeni Volkswagen Polo ile aynı motorları taşıması bekleniyor. Bu da 114 beygirlik 1.0 litre üç silindir ile 148 beygirlik 1.5 litre dört silindir turbo benzinli üniteleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Sonrasında ise 250 beygir üzeri 2.0 litre turbo motora ve Quattro dört çeker sisteme sahip S1 versiyonuna merhaba diyeceğiz.

2019 Audi A1’in resmi tanıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Ardından ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek aracın satışlarına 2018 yılı bitmeden başlanacak. Yeni nesil Audi A1’in satış fiyatları henüz belli değil. Ancak güncel modelin ülkemizdeki başlangıç fiyatının 183 bin TL olduğunu belirtelim.