Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı

Tesla Model S’in sahibi aracının seyir halindeyken bir anda yanmaya başladığını, buna sebep olacak herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirtti. Oyuncu Mary McCormack, eşinin aracında yaşanan talihsiz olayı Twitter hesabından şu cümlelerle paylaştı:
“İşte bugün eşimin aracında yaşanan olay. Herhangi bir kaza yok. Araç, Santa Monica trafiğinde bir anda alev alıyor. Olayı fark edip eşimi uyaran ve araçtan inmesini sağlayan kibar insanlara teşekkür ederim. Çok şükür ki üç küçük kızım da eşimle birlikte o arabada değildi.”
Olayın ardından kısa bir açıklama yapan Tesla yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve aydınlanması için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. ABD merkezli şirket, ürettiği araçların alev alma riskinin benzinli araçlara kıyasla 10 kat düşük olduğunu iddia ediyor. Fakat tüketicinin aklında soru işareti yaratan bu tür olayların acilen çözümlenmesi gerekiyor.
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Yıllardır Tesla otomobillerin yeni bir teknoloji barındırmadığını, elektrikli otomobillerin bir yenilik değil tercih meselesi olduğunu yazdım.
İnsanlar ilk defa icat edilmiş gibi tesla'ya övgüler yağdırırken; bu teknolojilerin Tesla'ya ait olmadığını belirttim.
Şimdi ilk defa bunu Tesla lehine kullanma vakti geldi.
Kardeşim Tesla otomobillerdeki pil patentleri japon firmalara ait, üretimi de japon firmalara ait. Tesla, elektrikli otomobillerde yeni bir teknoloji barındırmadığı gibi böyle olaylarda da doğrudan suçlu kabul edilemez.
Elektrikli otomobilin bir problemi bu, sadece Tesla araçların değil. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullananlardan 10 kat daha güvenli olması ise tamamen hikaye.
Milletin Elon Musk haberlerinden beyni sulandı, sağlıklı düşünemiyor diye doğrudan bunu Tesla otomobillere atfetmek yanlış bence.
Elektrikli otomobiller insanlığın kaderi arkadaşlar, Elon Musk gibi, Tesla gibi balon ve propaganda odaklı işlerden dolayı elektrikli otomobilleri tümden yargılamayın.
Burada sorun tamamen pil teknolojisi. Malesef Lithium-ion teknolojisi bir ara teknoloji ve yeni nesil pil teknolojisi icat edilene kadar elektrikli otomobillerin hobi olmaktan öteye gitmesi imkansız.
Bir diğer konu ise elektrikli otomobillerin yaşam tarzını değiştirmesi...
Eğer insanoğlu elektrikli otomobilleri hayatına sokacaksa ulaşımda bireysellikten vazgeçecek, toplu taşıma ağırlıklı bir ulaşımı daha çok kabullenecek. Çünkü elektrikli taşıtların problemi ufak boyutlarda ortaya çıkıyor.
Gelecek muhtemelen tek kişilik elektrikli taşıtlarda ve elektrikli toplu ulaşımda. Çünkü pil teknolojisi otomobil boyutundan daha küçük ve daha büyük taşıtlarda çok daha verimli ve başarılı.