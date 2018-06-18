Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı

Santa Monica trafiğinde ilerleyen Tesla Model S'in bataryası bir anda alev aldı. Bataryanın herhangi bir kaza yaşanmadan yanmaya başlaması akıllarda soru işareti yarattı. İncelemeler sürüyor.
11 ay
3,1b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı
Tam Boyutta Gör
 

Tesla tarafından üretilen elektrikli otomobillerle yapılan kazalar bugüne kadar pek çok kez gündeme geldi. Bazı kazalar sonrasında bu araçların alev topuna döndüğü de görüldü. Fakat bu kez durum biraz farklı. Haberimize konu olan Tesla Model S, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Tesla Model S’in sahibi aracının seyir halindeyken bir anda yanmaya başladığını, buna sebep olacak herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirtti. Oyuncu Mary McCormack, eşinin aracında yaşanan talihsiz olayı Twitter hesabından şu cümlelerle paylaştı:

İşte bugün eşimin aracında yaşanan olay. Herhangi bir kaza yok. Araç, Santa Monica trafiğinde bir anda alev alıyor. Olayı fark edip eşimi uyaran ve araçtan inmesini sağlayan kibar insanlara teşekkür ederim. Çok şükür ki üç küçük kızım da eşimle birlikte o arabada değildi.

Olayın ardından kısa bir açıklama yapan Tesla yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve aydınlanması için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. ABD merkezli şirket, ürettiği araçların alev alma riskinin benzinli araçlara kıyasla 10 kat düşük olduğunu iddia ediyor. Fakat tüketicinin aklında soru işareti yaratan bu tür olayların acilen çözümlenmesi gerekiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mustafasc 11 ay en beğenilen
Yanmayan batarya icat edilmediğine göre tesla araçlarında bu risk her zaman var. Çok gündem olmasada bu tarz haberler tesla için sonun başlangıcı olabilir. Yanan araç kore malı olsaydı amerika çoktaaaan büyük cezalar kesmeye başlamıştı..
Yanmayan batarya icat edilmediğine göre tesla araçlarında bu risk her zaman var. Çok gündem olmasada bu tarz haberler tesla için sonun başlangıcı olabilir. Yana...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 11 ay
Trafikte yanan benzinli, mazotlu, LPG'li, hidrojenli, doğalgazlı vs. yakıtlı araçlarla ilgili de haber yapılmadığı sürece bu haberlere itibar etmeyeceğim
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 11 ay
Ben bir bilgi vereyim:
Yıllardır Tesla otomobillerin yeni bir teknoloji barındırmadığını, elektrikli otomobillerin bir yenilik değil tercih meselesi olduğunu yazdım.
İnsanlar ilk defa icat edilmiş gibi tesla'ya övgüler yağdırırken; bu teknolojilerin Tesla'ya ait olmadığını belirttim.
Şimdi ilk defa bunu Tesla lehine kullanma vakti geldi.
Kardeşim Tesla otomobillerdeki pil patentleri japon firmalara ait, üretimi de japon firmalara ait. Tesla, elektrikli otomobillerde yeni bir teknoloji barındırmadığı gibi böyle olaylarda da doğrudan suçlu kabul edilemez.
Elektrikli otomobilin bir problemi bu, sadece Tesla araçların değil. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullananlardan 10 kat daha güvenli olması ise tamamen hikaye.
Milletin Elon Musk haberlerinden beyni sulandı, sağlıklı düşünemiyor diye doğrudan bunu Tesla otomobillere atfetmek yanlış bence.
Elektrikli otomobiller insanlığın kaderi arkadaşlar, Elon Musk gibi, Tesla gibi balon ve propaganda odaklı işlerden dolayı elektrikli otomobilleri tümden yargılamayın.
Burada sorun tamamen pil teknolojisi. Malesef Lithium-ion teknolojisi bir ara teknoloji ve yeni nesil pil teknolojisi icat edilene kadar elektrikli otomobillerin hobi olmaktan öteye gitmesi imkansız.
Bir diğer konu ise elektrikli otomobillerin yaşam tarzını değiştirmesi...
Eğer insanoğlu elektrikli otomobilleri hayatına sokacaksa ulaşımda bireysellikten vazgeçecek, toplu taşıma ağırlıklı bir ulaşımı daha çok kabullenecek. Çünkü elektrikli taşıtların problemi ufak boyutlarda ortaya çıkıyor.
Gelecek muhtemelen tek kişilik elektrikli taşıtlarda ve elektrikli toplu ulaşımda. Çünkü pil teknolojisi otomobil boyutundan daha küçük ve daha büyük taşıtlarda çok daha verimli ve başarılı.
Ben bir bilgi vereyim:Yıllardır Tesla otomobillerin yeni bir teknoloji barındırmadığını, elektrikli otomobillerin bir yenilik değil tercih meselesi olduğun...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Uzumaki Naruto- 11 ay
Musk, bu sorunu çözmesi lazım yoksa şirket değer kaybı yiyebilir.Ve hatta Tesla Ceo lugunda atilabilir,hissedarlar her ne kadar Musk iyi bir şeyler yapmis olsa bile,bu olaydan sonra yonetim kurulu toplantisinda bu konuyu dile getirebilir.Hisse fiyatları düşürse Tesla batacak,64milyar piyasa değeri var bu kadar yükselirken batmak cidden kötü olur.
Ama her ne kadar 64milyar degeri olsa bile şirket daha kâra geçemedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D.Baran 11 ay
Diger pekçok luzumsuz örnekte olduğu gibi 'Tesla'dan daha çok Teslacı' olma olayında da birinciyiz,bu çok açık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
Bu yanmalar konusundan lityum iyon pil teknolojisinin sorumlu olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 11 ay
tüp taktırmıştır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 11 ay
Cidden bildigin saatli bomba bu Teslalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 11 ay
Kaçak elektrik kullanmıştır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 11 ay
Bu kacinci
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
münzevii 11 ay
Bir LPG kullanıcısı olarak çok sevindim bu habere. Artık pahalı benzin-mazotun acısını bizden değil de biraz da elektrikli otolardan çıkarsınlar. :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 11 ay
Ben bir bilgi vereyim:
Yıllardır Tesla otomobillerin yeni bir teknoloji barındırmadığını, elektrikli otomobillerin bir yenilik değil tercih meselesi olduğunu yazdım.
İnsanlar ilk defa icat edilmiş gibi tesla'ya övgüler yağdırırken; bu teknolojilerin Tesla'ya ait olmadığını belirttim.
Şimdi ilk defa bunu Tesla lehine kullanma vakti geldi.
Kardeşim Tesla otomobillerdeki pil patentleri japon firmalara ait, üretimi de japon firmalara ait. Tesla, elektrikli otomobillerde yeni bir teknoloji barındırmadığı gibi böyle olaylarda da doğrudan suçlu kabul edilemez.
Elektrikli otomobilin bir problemi bu, sadece Tesla araçların değil. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullananlardan 10 kat daha güvenli olması ise tamamen hikaye.
Milletin Elon Musk haberlerinden beyni sulandı, sağlıklı düşünemiyor diye doğrudan bunu Tesla otomobillere atfetmek yanlış bence.
Elektrikli otomobiller insanlığın kaderi arkadaşlar, Elon Musk gibi, Tesla gibi balon ve propaganda odaklı işlerden dolayı elektrikli otomobilleri tümden yargılamayın.
Burada sorun tamamen pil teknolojisi. Malesef Lithium-ion teknolojisi bir ara teknoloji ve yeni nesil pil teknolojisi icat edilene kadar elektrikli otomobillerin hobi olmaktan öteye gitmesi imkansız.
Bir diğer konu ise elektrikli otomobillerin yaşam tarzını değiştirmesi...
Eğer insanoğlu elektrikli otomobilleri hayatına sokacaksa ulaşımda bireysellikten vazgeçecek, toplu taşıma ağırlıklı bir ulaşımı daha çok kabullenecek. Çünkü elektrikli taşıtların problemi ufak boyutlarda ortaya çıkıyor.
Gelecek muhtemelen tek kişilik elektrikli taşıtlarda ve elektrikli toplu ulaşımda. Çünkü pil teknolojisi otomobil boyutundan daha küçük ve daha büyük taşıtlarda çok daha verimli ve başarılı.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 11 ay eulogy
Ilk olarak tamamen Panasonic uretimi değil bataryalar iki firmanin ortakligi sonucu uretilen bataryalar Tesla icin gelistirulen batarya kimyasi ile Tesla modellerinin batarya kimyasi aynı degil Tesla bataryalari %2.8 kobalt icerirken Panasonic in Mercedes e satmaya karar vereceği bataryada %8 oraninda kobalt olacak.
Bataryalar evet yanıcı ve 2022 yilina kadar oyle kalacak yanma riskleri var ama bu fizel araclar hic yanmiyir brnzinli araclar hic yanmiyor anlamina gelmiyor C-HR in satisa basladigi ilk haftalarda 1.2 Turbo benzinli motorlu versiyonu bir kaza sonucu yandi ve boyle bir sürü yanan araba otobüs kamyon kazası var.
Evet Tesla elektrikli otomobilleri icat etmedi hatta ilk kullanilan arabalar elektrikliydi fakat Tesla altyapı batarya paketi ve yazılım konusunda iyi is yapmistir suanda çoğu elektrikli otomobil uretmeyi düşünen geleneksel firmalar 2170 pil paketini yapim zorlugu nedeniyle tercih etmemekte ve pouch batarya kullanmaktadirlar sadece birkaç startup 2170 batarya kullanmayi dusunuyor bunlar; SF Motors, Lucid Motors, Faraday Future bunlar araba uretmeyi birak bir fabrikaya bile sahip değiller. Az sayida uretim yapan ve cidden batarya paketi ve yazılım konusunda cok iyi olan bir firma daha var o da Hırvat Rimac spor araba urettigi icin onu katmayalim çünkü bir kac araç ureten bir firma ama Koenigsegg Regera ve Aston Martin Valkyrie gibi dehşet araclara batarya paketi temini sağladığını soylemeden geçemeyeceğim.
Kısacası geleneksel araba ureticilerinin elektrikli araba uretmesi ve Tesla'nin elektrikli araba üretmeye devam etmesi iki tarafın faydasinadir bu sayede batarya fiyatlari ucuzlayacaktir.
Dikkatlice okudum kusura bakmayın markayi kotulememissiniz sadece her şeyi Tesla yapti icat etti diyenlere laf atmışsınız ve hak vermediğim yanlar yok Elon tam bir şovmen ama Tesla bana gore bir farkindalik yapmıştır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 11 ay
Bunlar olacak ki; birileri de bir daha olmaması için çalışacak. Kanun bu. Her şeyi öngöremezsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3073 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla model s ve
6 etiket daha batarya paketi model s alev aldı tesla yangın Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı 11 ay Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı 11 ay Uber'e bir darbe de Google'dan geldi 11 ay Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı 11 ay Samsung, telefon ve tabletlerinde kullanmak üzere kendi GPU'sunu geliştiriyor 11 ay 2si1: SSD fiyatları düşüyor! 11 ay LG X5 (2018) resmen tanıtıldı: 4.500 mAh pil ve Android 8.0 11 ay Galaxy Note 9 beklemeye değer mi? 11 ay Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak 11 ay Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI 11 ay Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı 11 ay iPhone SE 2 (iPhone X mini) bu yıl gelmiyor 11 ay Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız" 11 ay Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun 11 ay Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet 11 ay Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı 11 ay Oppo'nun %93.8 ekran-gövde oranına sahip telefonu Find X videoda göründü 11 ay Google'dan Çinli e-ticaret devine 550 milyon dolarlık yatırım 11 ay Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak 11 ay Pebble saatler için umut ışığı doğdu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı Sonraki Samsung’a FinFET cezası 11 ay Babalar günün kutlu olsun Kratos 11 ay Samsung'un iptal edilen "Project V" isimli katlanabilir telefonu görüntülendi 11 ay Yeni nesil Nvidia GeForce ekran kartlarında beklenen özellikler 11 ay AMD’den iki Vega 10 birimli ekran kartı 11 ay EOS ana ağı iki gün dayanabildi 11 ay Walmart blockchain'e dayalı şebeke sistemi geliştiriyor 11 ay Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada 11 ay Elon Musk'ın tünel projesi ilk kez test edildi 11 ay Sony, Xperia akıllı telefonlar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor 11 ay E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12] 11 ay Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın 11 ay AMD Threadripper için en güçlü anakart 11 ay MSI B450 Tomahawk, üst seviye anakartların bir özelliğiyle geliyor 11 ay Gigabyte'ın çılgın anakartı: AMD için en dolu model 11 ay Samsung Chromebook Plus, Intel işlemciye terfi etti 11 ay CIA'den Satoshi Nakamoto açıklaması 11 ay AMD Ryzen 2 için fiyat/performans anakartı 11 ay Cyberpunk 2077 "Gümbür gümbür geliyor!" 11 ay Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim