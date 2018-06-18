Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı

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Tesla tarafından üretilen elektrikli otomobillerle yapılan kazalar bugüne kadar pek çok kez gündeme geldi. Bazı kazalar sonrasında bu araçların alev topuna döndüğü de görüldü. Fakat bu kez durum biraz farklı. Haberimize konu olan Tesla Model S, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Tesla Model S’in sahibi aracının seyir halindeyken bir anda yanmaya başladığını, buna sebep olacak herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirtti. Oyuncu Mary McCormack, eşinin aracında yaşanan talihsiz olayı Twitter hesabından şu cümlelerle paylaştı:

“İşte bugün eşimin aracında yaşanan olay. Herhangi bir kaza yok. Araç, Santa Monica trafiğinde bir anda alev alıyor. Olayı fark edip eşimi uyaran ve araçtan inmesini sağlayan kibar insanlara teşekkür ederim. Çok şükür ki üç küçük kızım da eşimle birlikte o arabada değildi.”

Olayın ardından kısa bir açıklama yapan Tesla yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve aydınlanması için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. ABD merkezli şirket, ürettiği araçların alev alma riskinin benzinli araçlara kıyasla 10 kat düşük olduğunu iddia ediyor. Fakat tüketicinin aklında soru işareti yaratan bu tür olayların acilen çözümlenmesi gerekiyor.