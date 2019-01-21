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Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek

Yeni nesil BMW M3 hem arkadan itişli hem de dört tekerden çekişli olarak satın alınabilecek. Alman otomobil devinin M departmanında çalışan gizli bir kaynağın aktardığı bilgiler haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobil tutkunları yeni nesil BMW M3'ün (G80) sahneye çıkmasını merakla bekliyor. Aracın arkadan itişli ve dört tekerden çekişli olmak üzere iki farklı seçenekle müşterilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.
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2020 BMW M3'ün gücü sadece arka tekerleklere aktaracak versiyonu, altı ileri manuel şanzımanla gelecek. Dört tekerden çekişli model ise sadece otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. BMW henüz dışarıya sızan bu bilgileri doğrulamadı. Söz konusu iddialar Car Magazine adlı internet sitesi tarafından ortaya atıldı.

Akadan itişli versiyon biraz farklı görünecek

Manuel şanzıman, ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman ile aynı tork değerine ulaşamayacağı için arkadan itişli M3, dört tekerlekten çekişli versiyona göre biraz daha az güç sunacak. Car Magazine ayrıca manuel şanzımanlı versiyonun dört çeker sistemine sahip modelden biraz farklı görüneceğini söylüyor. BMW henüz yeni nesil M3'ün ne zaman tanıtılacağını açıklamadı.

https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/bmw/new-2020-bmw-m3-codenamed-g80-revealed/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Nerede BMW'nin o eski güzel tasarımları nerede bu berbat tasarımlar. BMW tasarım konusunda Audi ve Mercedesten feyz almalı BMW'nin eski tasarımları çok güzeldi yenileri ise çok kötü çokkk
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blacklotus01 3 ay
Aracın arkasını kim çizdiyse bir daha eline kalem almasın ben daha iyi çizerim aracın arkasının böyle olacağını düşünmek saflıktır
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phoenix_88 3 ay
Müteahhit çocukları yasta alamayacakları için :) Şaka maka ön taraf ve jantlar çok güzel durmuş ama arka biraz iddialı gibi...
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zeytinkoy 3 ay
Resimler tamamen uydurma.
M3'ün tampon, difüzör gibi kısımları daha agresif tasarımlı olsa da genel tasarım 3 serisi ile aynı olur.
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Elsa 3 ay
xDrive + manuel
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aycibin 3 ay
eskisinde ses baya kötüydü.akustik olarak çok daha tok ve agresif olması lazım öncelikle
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Ac1DBuRN 3 ay
Yeni 3 serisi yollara cikti zaten. Concept fotolara bakip oyle olacagini dusunmek anlamsiz. Biraz farkli olacak derken kasasini degistirecek hali yok, body kit biraz degisir olur biter. Ayrica suan sunduklari 4 ceker sistemi arkadan itise izin veriyor. Bence CSL gibi hafifletilmis bir modeli daha da hafifletmek amaciyla sadece arkadan itisle sunulabilir. Ama 4 ceker kadar hizli tur zamanlari sunamayacagi icin o topa girer mi o da ayri konu.
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BlackGhost12 3 ay
Bu stop türünü sevsemde, far kısmı saçma olmuş.
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TIME 3 ay
stoplar berbat görünüyor
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V4LKyR 3 ay
Dört çeker iyidir... Zira gerektiğinde ön tekerlekler kapatılıp sadece arkaya verilebiliyor güç. Ama daha pahalı olur zannımca.
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