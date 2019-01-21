Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek

Otomobil tutkunları yeni nesil BMW M3'ün (G80) sahneye çıkmasını merakla bekliyor. Aracın arkadan itişli ve dört tekerden çekişli olmak üzere iki farklı seçenekle müşterilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.

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2020 BMW M3'ün gücü sadece arka tekerleklere aktaracak versiyonu, altı ileri manuel şanzımanla gelecek. Dört tekerden çekişli model ise sadece otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. BMW henüz dışarıya sızan bu bilgileri doğrulamadı. Söz konusu iddialar Car Magazine adlı internet sitesi tarafından ortaya atıldı.

Akadan itişli versiyon biraz farklı görünecek

Manuel şanzıman, ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman ile aynı tork değerine ulaşamayacağı için arkadan itişli M3, dört tekerlekten çekişli versiyona göre biraz daha az güç sunacak. Car Magazine ayrıca manuel şanzımanlı versiyonun dört çeker sistemine sahip modelden biraz farklı görüneceğini söylüyor. BMW henüz yeni nesil M3'ün ne zaman tanıtılacağını açıklamadı.

https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/bmw/new-2020-bmw-m3-codenamed-g80-revealed/