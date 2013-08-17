Yeni nesil Kindle Fire benchmark testlerinde gözüktü





Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi sayılan Amazon'a e-kitap sektörü yanında tablet sektöründe de büyük başarı kazandıran Kindle Fire modeli, üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.





Sonbahar döneminde tanıtılması beklenen yeni nesil Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 modelleri alıştığımızın aksine bu kez üst seviye donanım ile rakebete katılacak. Bir GFX Bench testinde yakalanan Apollo / KFAPWA kod adlı tabletin bilgileri de bunu doğrular nitelikte.





Testlerde Apollo kod adlı tabletin 2570x1600 piksel çözünürlük sunduğu görülüyor. Önceki iddialarda 8.9 inçlik Kindle Fire HD 8.9 modelinin 2560x1600 piksel, 7 inçlik Kindle Fire HD modelinin ise 1920x1200 piksel çözünürlük sunacağı belirtilmişti. Bu bakımdan bu modelin Kindle Fire HD 8.9 olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.





Modelde Snapdragon 800 yongasetine yer verildiği görülürken, grafik birimi de Adreno 330. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş Kindle işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Yeni Kindle Fire modellerinin en çok merak edilen tarafı ise fiyatı olacak. Amazon'un 300$ altında tuttuğu Kindle ailesinin yeni modelleri bu özelliklerle aynı seviyede kalırsa tablet pazarı için yeni bir standart belirlenmiş olacak.

http://www.androidauthority.com/kindle-fire-hd-2013-gfx-bench-2560-x-1600-resolution-snapdragon-800-cpu-android-4-2-2-256424/