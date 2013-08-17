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Yeni nesil Kindle Fire benchmark testlerinde gözüktü

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Kindle Fire benchmark testlerinde gözüktü

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi sayılan Amazon'a e-kitap sektörü yanında tablet sektöründe de büyük başarı kazandıran Kindle Fire modeli, üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 

Sonbahar döneminde tanıtılması beklenen yeni nesil Kindle Fire HD ve Kindle Fire HD 8.9 modelleri alıştığımızın aksine bu kez üst seviye donanım ile rakebete katılacak. Bir GFX Bench testinde yakalanan Apollo / KFAPWA kod adlı tabletin bilgileri de bunu doğrular nitelikte. 

Testlerde Apollo kod adlı tabletin 2570x1600 piksel çözünürlük sunduğu görülüyor. Önceki iddialarda 8.9 inçlik Kindle Fire HD 8.9 modelinin 2560x1600 piksel, 7 inçlik Kindle Fire HD modelinin ise 1920x1200 piksel çözünürlük sunacağı belirtilmişti. Bu bakımdan bu modelin Kindle Fire HD 8.9 olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Modelde Snapdragon 800 yongasetine yer verildiği görülürken, grafik birimi de Adreno 330. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş Kindle işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Yeni Kindle Fire modellerinin en çok merak edilen tarafı ise fiyatı olacak. Amazon'un 300$ altında tuttuğu Kindle ailesinin yeni modelleri bu özelliklerle aynı seviyede kalırsa tablet pazarı için yeni bir standart belirlenmiş olacak. 

http://www.androidauthority.com/kindle-fire-hd-2013-gfx-bench-2560-x-1600-resolution-snapdragon-800-cpu-android-4-2-2-256424/ Yorum Yaz
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tolgatelli 5 yıl en beğenilen sangokudbgt
sangokudbgt
Şu kindle'lar da heralde gelmiş geçmiş en gereksiz alet kategorisinde oscar alır. Hep büyüklerimiz derdi kitap okuyan dam olur diye ama alakası yok görüyoruz ki. Okuyan adamlar kpss'ye çalışırken okumayanlar ticarete girdi 3-4 daireyi ve bir bwm'yi koydular bile köşeye..

Okuyanlar muhendis oldu,ev inşaa etti,araba tasarladi,bunlari okumayanlara satti
sangokudbgtŞu kindle'lar da heralde gelmiş geçmiş en gereksiz alet kategorisinde oscar alır. Hep büyüklerimiz derdi kitap okuyan dam olur diye...
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burakesan 5 yıl
Ben çerçeveye karşı değilim. Sağından solundan tuttuğumda ekrandan gitmesin, göbeğimin üstüne koyduğumda bir miktar batma payı kalsın :D
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DaOzy 5 yıl
Amazon eskiden Apple'ın iPad'ini ekranı yüzünden eleştirirken şimdi kendi aynı çözünürlüğü koyuyor.Buyrun haber ========= donanimhaber.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah ülkemize gelir özellikler müthiş bize o fiyattan ülkemize gelirse
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makaramasuko 5 yıl
Bunların da çerçeve muhabbeti sıktı artık adamlar böyle yapmak istiyor demek ki
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KalemKolik 5 yıl
Şu çözünürlüğe ne gerek valla.Tamam gelişim güzelde bunu bütün donanımlar ile birlikte eş zamanlı yaparsın.O çözünürlüğün tam anlamı ile hakkını verecek mobil işlemci varmı piyasada tabiiki yok.Ne diye performanstan ödün verelim bu çözünürlük için 50'' plazma tvde 1080p kullanıyorumda 8'9 inçte 1080p yeterli olmazmıydı.Yazık yani milleti rakamlarla aldatıp olmadık yerden en önemlisi performanda ödün veriyorlar.Ben açıkcası full hd olsun performans olarak çok daha iyi bir cihaz olmasını isterdim.
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sangokudbgt 5 yıl
Şu kindle'lar da heralde gelmiş geçmiş en gereksiz alet kategorisinde oscar alır. Hep büyüklerimiz derdi kitap okuyan dam olur diye ama alakası yok görüyoruz ki. Okuyan adamlar kpss'ye çalışırken okumayanlar ticarete girdi 3-4 daireyi ve bir bwm'yi koydular bile köşeye..
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tolgatelli 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Şu kindle'lar da heralde gelmiş geçmiş en gereksiz alet kategorisinde oscar alır. Hep büyüklerimiz derdi kitap okuyan dam olur diye ama alakası yok görüyoruz ki. Okuyan adamlar kpss'ye çalışırken okumayanlar ticarete girdi 3-4 daireyi ve bir bwm'yi koydular bile köşeye..

Okuyanlar muhendis oldu,ev inşaa etti,araba tasarladi,bunlari okumayanlara satti
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burakesan 5 yıl
Ben çerçeveye karşı değilim. Sağından solundan tuttuğumda ekrandan gitmesin, göbeğimin üstüne koyduğumda bir miktar batma payı kalsın :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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iboocum 5 yıl burakesan
burakesan
Ben çerçeveye karşı değilim. Sağından solundan tuttuğumda ekrandan gitmesin, göbeğimin üstüne koyduğumda bir miktar batma payı kalsın :D

benim gobege 2013
nexusu dikey olarak koysan bile ekrani icine aliyor hocam
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Sherlock69 5 yıl
Başka nerede gözükebilir ki
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Psydia 5 yıl
Cerceveye ekran takmislar. İnsallah son tasarim boyle olmaz ipad mini ya da note 8 gibi kompakt bir tasarimi olur
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JoeyBane 5 yıl
Snapdragon 800 FHD çözünürlükte akıcı deneyim sunuyor fakat bu absürt bir çözünürlük. Macbook Pro ekranı gibi yapmışlar. Yeterli olur mu bilemem.
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Özgür1616 5 yıl
Çerçeveler lensmi ?
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